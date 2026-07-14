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18:17, 14 июля 2026Культура

В Грузии решили отменить концерты российских артистов

ТАСС: Запланированные в августе концерты группы «Тату» и Ани Лорак отменили в Батуми
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Солистки группы «Тату»

Солистки группы «Тату». Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Запланированные в августе концерты российской группы «Тату» и певицы Ани Лорак были отменены в Батуми в Грузии. Об этом сообщает администрация Батумских теннисных кортов, передает ТАСС.

«Насколько я знаю, оба концерта отменены», — рассказали в администрации.

Отмечается, что причина отмены концертов остается неизвестной.

Ранее стало известно, что концерты рэпера Оксимирона (Oxxxymiron) (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов) отменяют в государствах Европы на фоне обвинений в растлении малолетних. Сообщается, что зрителям концертов в Дублине и Лондоне, запланированных на сентябрь, прислали письма об отмене мероприятий. В качестве причины отмены названы «непредвиденные обстоятельства», не зависящие от команды артиста.

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