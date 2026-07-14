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12:57, 14 июля 2026Мир

В Кремле отреагировали на новые европейские санкции

Песков заявил, что в Кремле считают новые санкции против РФ незаконными
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Москва считает новые санкции стран Европы против России незаконными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Что касается санкций, то мы считаем традиционно их тоже незаконными», — сказал представитель Кремля

При этом, по словам Пескова, Россия уже адаптировалась к масштабному санкционному давлению. Он отметил, что за прошедшее время страна научилась обходить введенные ограничения и минимизировать их негативный эффект. «Будем делать это и впредь», — добавил он.

Ранее под британские санкции попали десять россиян, которых Лондон обвинил в деятельности, направленной на якобы дестабилизацию ситуации на Украине и подрыв ее независимости.

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