В Кремле отреагировали на новые европейские санкции

Песков заявил, что в Кремле считают новые санкции против РФ незаконными

Москва считает новые санкции стран Европы против России незаконными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Что касается санкций, то мы считаем традиционно их тоже незаконными», — сказал представитель Кремля

При этом, по словам Пескова, Россия уже адаптировалась к масштабному санкционному давлению. Он отметил, что за прошедшее время страна научилась обходить введенные ограничения и минимизировать их негативный эффект. «Будем делать это и впредь», — добавил он.

Ранее под британские санкции попали десять россиян, которых Лондон обвинил в деятельности, направленной на якобы дестабилизацию ситуации на Украине и подрыв ее независимости.