В России в два раза выросло количество подростков-террористов

СБ России: Количество завербованных Украиной для терактов подростков выросло в 2,2 раза

В России за первое полугодие 2026 года — с января по июнь в 2,2 раза увеличилось количество подростков, совершивших уголовно наказуемые деяния террористического характера. Об этом со ссылкой на пресс-службу аппарата Совета безопасности (СБ) РФ сообщает ТАСС.

По данным СБ, из-за вербовки представителями Украины количество таких школьников выросло с 88 до 196. Стало больше и тех, кто совершает преступления экстремистской направленности — в 1,4 раза (с 62 до 87).

Отмечается, что в условиях проведения специальной военной операции (СВО) противник старается дестабилизировать общественно-политическую обстановку в России и задействует для этого молодежь, которую мотивирует желание заработать без необходимости обучаться новой профессии. При этом о возможных последствиях несовершеннолетние не задумываются.

В СБ обратили внимание на то, что с 2017 года фиксируется наивысшая интенсивность нападений подростков на образовательные учреждения. Только с сентября 2025 по май 2026 года совершено 26 таких атак.

13 июля в Калининграде суд приговорил двоих подростков к пяти годам лишения свободы. А в июне в Дагестане задержали подростка за администрирование крупнейшей международной сети приверженцев терроризма.