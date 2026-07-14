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Силовые структуры
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19:08, 14 июля 2026Силовые структуры

В России в два раза выросло количество подростков-террористов

СБ России: Количество завербованных Украиной для терактов подростков выросло в 2,2 раза
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В России за первое полугодие 2026 года — с января по июнь в 2,2 раза увеличилось количество подростков, совершивших уголовно наказуемые деяния террористического характера. Об этом со ссылкой на пресс-службу аппарата Совета безопасности (СБ) РФ сообщает ТАСС.

По данным СБ, из-за вербовки представителями Украины количество таких школьников выросло с 88 до 196. Стало больше и тех, кто совершает преступления экстремистской направленности — в 1,4 раза (с 62 до 87).

Отмечается, что в условиях проведения специальной военной операции (СВО) противник старается дестабилизировать общественно-политическую обстановку в России и задействует для этого молодежь, которую мотивирует желание заработать без необходимости обучаться новой профессии. При этом о возможных последствиях несовершеннолетние не задумываются.

В СБ обратили внимание на то, что с 2017 года фиксируется наивысшая интенсивность нападений подростков на образовательные учреждения. Только с сентября 2025 по май 2026 года совершено 26 таких атак.

13 июля в Калининграде суд приговорил двоих подростков к пяти годам лишения свободы. А в июне в Дагестане задержали подростка за администрирование крупнейшей международной сети приверженцев терроризма.

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