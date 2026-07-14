Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:09, 14 июля 2026Моя страна

В российском регионе лучшему почтальону подарили электровелосипед

В Курской области лучшему почтальону Ольге Капленко подарили электровелосипед
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Жительница Курской области Ольга Капленко стала лучшим почтальоном региона. Об этом сообщают «Курские известия».

Во время выступления, посвященного Дню российской почты, заместитель губернатора Курской области Оксана Крутько вручила Капленко особый презент. Она подарила победительнице электровелосипед, который поможет ей быстрее обслуживать поселок Лачиново.

Помимо Капленко, подарки получили более 60 почтальонов региона. Министр информации и общественных коммуникаций Михаил Шумаков поздравил их со сцены концертного зала «Свиридовский» в Курске.

Также на празднике замгубернатора сообщила, что в регионе активно развивается почтовая инфраструктура. По ее словам, в этом и следующем году отремонтируют или построят 66 сельских отделений, а в самом Курске обновят Главпочтамт.

Ранее сообщалось, что в Челябинске участковые педиатры стали добираться до пациентов на электросамокатах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Российские войска ударили по украинским судам и портам
    «Зенит» заинтересовался футболистом сборной Парагвая
    Россиян предупредили об увеличении сроков ожидания машин из-за рубежа
    В МИД России сделали заявление об Иране
    В России в два раза выросло количество подростков-террористов
    Москвичам назвали дату прекращения дождей
    Зеленский обсудит будущее Минобороны Украины
    Глухой мужчина ослепил лазером пилота пассажирского самолета во время посадки
    Экономист оценил вероятность снижения ключевой ставки до конца года
    Ипотеку в России назвали тикающей бомбой
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok