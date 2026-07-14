В российском регионе лучшему почтальону подарили электровелосипед

В Курской области лучшему почтальону Ольге Капленко подарили электровелосипед

Жительница Курской области Ольга Капленко стала лучшим почтальоном региона. Об этом сообщают «Курские известия».

Во время выступления, посвященного Дню российской почты, заместитель губернатора Курской области Оксана Крутько вручила Капленко особый презент. Она подарила победительнице электровелосипед, который поможет ей быстрее обслуживать поселок Лачиново.

Помимо Капленко, подарки получили более 60 почтальонов региона. Министр информации и общественных коммуникаций Михаил Шумаков поздравил их со сцены концертного зала «Свиридовский» в Курске.

Также на празднике замгубернатора сообщила, что в регионе активно развивается почтовая инфраструктура. По ее словам, в этом и следующем году отремонтируют или построят 66 сельских отделений, а в самом Курске обновят Главпочтамт.

Ранее сообщалось, что в Челябинске участковые педиатры стали добираться до пациентов на электросамокатах.