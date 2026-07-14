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16:52, 14 июля 2026Наука и техника

Время до конца жизни на Земле подсчитали

PM: Растения на Земле прекратят свое существование через 1,87 миллиарда лет
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Oksana Korol / Business Online / Globallookpress.com

Жизнь растений на Земле прекратит свое существование через 1,87 миллиарда лет. Об этом со ссылкой на исследование ученых, опубликованное в издании JGR Atmospheres, пишет журнал Popular Mechanics (PM).

В публикации отмечается, что в настоящее время «Солнце производит примерно на треть больше энергии, чем при рождении Солнечной системы, и это увеличение светимости станет большой проблемой примерно через 1,8 миллиарда лет». «Конечная продолжительность жизни биосферы Земли ограничена из-за неуклонного увеличения яркости Солнца по мере его старения», — пишут авторы.

Проведенное учеными компьютерное моделирование учитывало два ключевых показателя биосферы — содержание углекислого газа и температуру. Полученные специалистами данные указывают на то, что растения вымрут на Земле примерно тогда же, когда океаны планеты испарятся в космос.

В мае 2025-го таблоид Daily Star со ссылкой на исследование ученых написал, что жизнь на Земле исчезнет в 1 000 002 021 году.

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