Замкомандира из «Ахмата» с наградами не пустили в кафе

Участник СВО Соболь рассказал, как из-за военной формы его с семьей не пустили в кафе

Замкомандира отряда «Ваха» спецподразделения «Ахмат» с позывным Соболь рассказал, как его с семьей не пустили в кафе из-за военной формы. С ним побеседовал обозреватель «Царьграда» Владлен Чертинов.

Военнослужащий до участия в специальной военной операции (СВО) был ранен: в него попали восемь пуль, также офицера ударили в сердце штык-ножом. Однако в 2022 году он в качестве добровольца отправился в зону СВО.

Россиянин признался, что ловит на себе косые взгляды исподлобья, когда идет по Москве в форме и с орденами. Он отметил, что всего два раза носил награды — чтобы сын увидел. По словам участника спецоперации, люди на него «смотрели так, будто [он] эти ордена где-то украл».

«А когда мы с семьей хотели зайти в кафе, нас туда не пустили из-за моей формы. Сказали, что у них дресс-код. Моя форма некоторым — будто укор: я им отдыхать мешаю, лишний раз напоминаю, что в стране идет война и люди гибнут», — подчеркнул боец.

Ранее сообщалось, что российского бойца отправили в зону СВО после тяжелого ранения с категорией Г, которая означает временную негодность к военной службе.