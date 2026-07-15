В мессенджере «Макс» появились пользовательские сторис

В «Максе» запустили тестовые сторис для Android

В российском национальном мессенджере «Макс» появились первые тестовые сторис от пользователей, которые пока доступны для создания только владельцам Android-устройств. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Среди первых авторов публикаций — глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, модель Виктория Пивень, эксперт по трудовому праву Елена Пономарева и лауреат конкурса «Учитель года Москвы — 2025» Александр Оджо.

«"Макс" запустил "истории", но пока только в тестовом режиме. Я стал одним из "тестировщиков". Это долгожданная функция и надеюсь, что в скором времени она станет доступной как можно большему количеству пользователей!» — пишет Боярский в своем блоге в мессенджере.

Согласно наблюдениям ТАСС, просматривать истории могут пользователи приложения на Android, а также владельцы браузерных версий «Макса» на любых устройствах. Пользователям iOS для просмотра необходимо использовать именно мобильную веб-версию, так как в нативном приложении для iPhone функция пока недоступна. Функционал позволяет отвечать на сторис, оставлять реакции, а авторам — видеть количество просмотров и реакций, а также устанавливать таймер автоматического удаления публикации.

13 июля сообщалось, что Европейский союз ввел санкции против компании «Коммуникационная платформа», которая является разработчиком «Макс». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие действия репрессивными и выразил убеждение, что мессенджер будет успешно развиваться.