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04:58, 17 июля 2026Бывший СССР

Экс-командир «Азова» посмеялся над гарантиями Запада для Украины

Экс-командир «Азова» Жорин: Смешно говорить о гарантиях Запада для Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Экс-командир полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), замкомандира 3-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Жорин в эфире канала «Апостроф» заявил, что говорить о гарантиях Запада для Киева смешно.

По его словам, нет никаких других гарантий, кроме как за счет их возможностей и ресурсов усиливать украинскую армию.

«Никаких других гарантий они нам дать не могут. Смешно говорить о гарантиях безопасности со стороны наших западных партнеров. У них нет даже тех родов войск, которые могли бы это обеспечивать», — отметил Жорин.

Он добавил, что формальное нахождение какого-либо контингента на территории Украины не даст никакого результата и ни на что не повлияет.

Ранее канцлер Германии исключил участие России в оформлении гарантий безопасности для Украины. По его словам, соответствующие решения будут принимать Киев и его партнеры, а не Москва.

В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сформулировать гарантии безопасности по Украине без участия России невозможно.

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