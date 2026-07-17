Известный бодибилдер погиб при подготовке к соревнованиям

В Бразилии известный бодибилдер Араужо умер в 35 лет

В Бразилии известный бодибилдер из штата Баия не пережил подготовки к соревнованиям. Об этом сообщает Need To Know.

35-летний Майлсон Араужо почувствовал себя плохо в понедельник, 13 июля, после возвращения с тренировки. Он успел позвать на помощь мать, которая работает медсестрой. Женщина попыталась реанимировать сына и вызвала скорую. Прибывшие на место медики спасти атлета врачи не смогли.

Араужо был известной личностью в бразильском фитнес-сообществе. Мужчина долгие годы увлекался бодибилдингом, но профессионалом стал только в 2023 году после победы в любительском зачете на соревнованиях Arnold Classic South America в Сан-Паулу. В том же году он занял третье место на конкурсе Musclecontest Brazil, и пятое на дебютном для себя профессиональном смотре Bahia Pro 2023.

Недавно Араужо вернулся к усиленным тренировкам, чтобы выступить на соревнованиях Musclecontest Brazil 2026, которые пройдут 18-19 июля в городе Куритиба, штат Парана. Помимо прочего, спортсмен вел популярный блог в социальных сетях, посвященный фитнесу, и работал личным тренером.

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