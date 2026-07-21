Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:27, 21 июля 2026 (обновлено: 22:40, 21 июля 2026)Бывший СССР

Зеленский обсудил с командирами провокацию в Черниговской области

ТАСС: Зеленский обсудил с восемью командирами провокацию в Черниговской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с командирами восьми корпусов провокацию в Черниговской области. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Зеленский не отказался от идеи организации провокации на черниговском участке фронта. (...) На данный момент в Киеве мало кто поддерживает эту авантюру Зеленского и (главкома ВСУ Александра) Сырского. Против выступают также командиры ВСУ, у которых банально нет личного состава для сдерживания наступления наших войск на других участках фронта», — рассказал представитель силовых структур.

Он отметил, что Зеленский планирует восполнить ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью депортированных из Европы украинцев призывного возраста.

Ранее сообщалось, что Украина готовит карательную операцию против пророссийски настроенных жителей Черниговской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский назвал имя нового главкома ВСУ
    Автор трека «Six Seven» высказался о своей внезапной популярности
    Зеленский предложил Федорову новую должность
    Новый главком ВСУ высказался о своем назначении
    Европейская страна разрешила использовать базы для ударов США по Ирану
    Бывший капитан сборной Германии раскритиковал игру Аргентины на ЧМ-2026
    В России резко выросло число очень опасных дорожных происшествий
    Два жителя ДНР погибли из-за ударов ВСУ
    Ушел из жизни актер сериалов «След» и «Глухарь»
    Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец сделал признание о заказчиках
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok