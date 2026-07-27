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17:21, 27 июля 2026 (обновлено: 17:27, 27 июля 2026)Интернет и СМИ

Сайт с электронными талонами на бензин крупных АЗС оказался фейком

В сети появился фейковый сайт с якобы электронными талонами на бензин крупных АЗС
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В сети появился сайт якобы по продаже электронных талонов на бензин крупных сетей АЗС в разных регионах России. Однако он оказался фейком.

На сайте не функционирует ряд кнопок — нет возможность перейти по ним. Также удалось установить, что указанный телефон принадлежит компании «Арент», которая занимается автомобилями в Воронеже. Компания никак не связана с продажей топлива.

В МВД уже заявляли, что подобные сайты — это новая схема мошенничества. «Подобные схемы строятся на ажиотаже и ощущении дефицита», — указывали в ведомстве. Об этом сообщал «Коммерсант».

Также никаких официальных заявлений от российских властей по поводу введения талонов не поступало.

Более того, информация о якобы введении талонов ранее уже была. Она также оказалась фейковой. Подобные вбросы создаются с единственной целью — создать панику в российском обществе.

При этом известно, что топливная ситуация в российских регионах начала улучшаться. Об этом заявлял вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, кабмин продолжает работу в постоянном штабном режиме совместно с федеральными органами власти, регионами и отраслевыми компаниями.

«Мы видим, что эти меры приносят свои результаты и уже частично рынок стабилизируется, во многих регионах снимаются ограничения, и это видно по количеству работающих заправок, по снижению очередей», — заявлял Новак.

Сообщение о том, что для россиян запущен сайт по продаже электронных талонов на бензин крупных сетей АЗС в разных регионах России, не получило распространения в российских медиа.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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