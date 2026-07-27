Огромных рыб стали ловить на людей. Ради такой добычи рыбаки рискуют конечностями и говорят: «Пока нет крови — это не рыбалка»

«Лента.ру»: В США рыболов Грег Спрен поймал огромного сома голыми руками и поставил рекорд

Из-за TikTok и других соцсетей в Соединенных Штатах становится все больше любителей нудлинга — старинного способа ловли сомов голыми руками. Чтобы поймать рыбу, они суют ей в пасть собственные конечности. Это неприятно и не всегда законно, но рыбаков не останавливают ни боль, ни смертельная опасность. Почему — попыталась понять «Лента.ру».

Чтобы поймать огромную рыбу, нудлеры позволяют ей глотать их руки и ноги

В конце июля житель американского штата Висконсин Грег Спрен продемонстрировал, что на рыбалке можно обходиться и без специальных снастей. Вместо наживки он использовал собственную руку. На нее тут же клюнул огромный сом и попытался проглотить конечность, но рыбак только того и ждал.

Со второй попытки Спрену удалось вытащить рыбу на отмель. Когда сома взвесили, оказалось, что он весит 25 килограммов. Для Висконсина это рекорд.

Фото: Jessica Rinaldi / Reuters

Метод ловли, который использовал Спрен, называется нудлинг. Его любители отыскивают в воде норы, где сомы сторожат икру, и суют туда руки или ноги. Голодные рыбы, которые несколько дней ничего не ели, немедленно впиваются в конечность зубами. Это довольно больно: зубы, похожие на иголки, без труда прокалывают кожу. Даже если ловить в перчатках, сом все равно может прокусить кожу до крови. Как пишет издание Outside, у нудлеров принято говорить: «Пока нет крови — это не рыбалка».

Не ты ловишь голубого сома, а голубой сом ловит тебя Ремми Бирден нудлер

Самое раннее описание нудлинга относится к 1775 году. Живший в то время историк и торговец Джеймс Адэр записал, что индейцы на юго-востоке Северной Америки обматывали руки тканью и подставляли их сомам, прячущимся под камнями.

Со временем эту технику ловли позаимствовали европейские колонисты. Рыба в то время была огромной. В 1854 году нью-йоркский литератор У. Б. Паркер писал о случае, когда из воды таким методом вытащили сома длиной почти полтора метра.

Члены тайного общества нудлеров-нелегалов ныряли за сомами по ночам. И без одежды

Любители нудлинга стараются не задумываться, что в мутной воде скрываются не только сомы. Всегда есть риск напороться на ржавые обломки или нащупать в норе не сома, а змею или каймановую черепаху — и в результате лишиться пальцев. Писатель Шон Мори рассказывал про знакомого нудлера, который нечаянно потревожил ондатру.

Один из его пальцев был прокушен насквозь. Нижние зубы, должно быть, прошли мимо, но верхние вошли до конца и лишь немного не задели кость

Шон Мори писатель

В штате Луизиана нудлерам приходится опасаться еще и аллигаторов. Возможно, поэтому там куда меньше любителей этой забавы.

Но змеи и аллигаторы — это даже не главная угроза. Чаще всего нудлеры просто тонут. Гид Скиппер Бивинс, который водит группы любителей нудлинга в Оклахоме, оценивает потери в одного-двух человек за сезон.

Фото: Jessica Rinaldi / Reuters

«Рядом должен быть кто-то, кто останется жив и расскажет твою историю, — говорит он. — Если минуту борешься с рыбой, тебе позарез нужен воздух, а ты пытаешься выбраться из норы и застреваешь — дело плохо».

Еще одним поводом для беспокойства долгое время были рыболовные инспекторы. Дело в том, что в начале XX века нудлинг попал под запрет во многих американских штатах, а его любителям пришлось уйти в подполье.

Антрополог Мэри Григсби записала свидетельства о тайном обществе ночных нудлеров, существовавшем в штате Миссури. Его участники ныряли за сомами только в темноте и преимущественно голыми

Нудлеры до сих пор рассказывают про «кусателя ног из Восточного Техаса» — 55-килограммового сома, который в 1980-х годах укусил за ногу некоего рыболова. Тот разозлился, вытащил его на берег и в результате заработал серьезные проблемы с законом.

Сом, который стал поводом для раздора, уцелел и много лет жил в аквариуме центра пресноводного рыболовства в Атенсе. Там же держали другую рыбу — самого крупного в мире голубого сома, когда-либо пойманного на снасть.

Фото: Jessica Rinaldi / Reuters

Благодаря соцсетям легализованный нудлинг превратился в модное хобби и источник заработка

Техас разрешил ловлю рыбы руками в 2011 году, Луизиана — в 2022-м. После легализации нудлинг немедленно превратился в модное и прибыльное занятие. Появились целые фирмы, которые водят туристов на такую рыбалку, а на нудлерские соревнования в Оклахоме и Техасе съезжаются сотни рыболовов.

Спрос на такие услуги создают соцсети. В TikTok можно найти тысячи видео о ловле сомов руками. У Алиссы Холл из Алабамы, снимающей ролики про нудлинг, миллион подписчиков в TikTok. Рыболовный блог Ханны Бэррон из того же штата читают 1,8 миллиона подписчиков.

Нудлинг есть в TikTok, нудлинг есть в соцсетях, нудлинг можно увидеть где угодно. Теперь любой, у кого есть упаковка пива и достаточно храбрости, может пойти и попробовать себя в нудлинге

Скиппер Бивинс гид

Издание Outside рассказывает о тридцатилетнем устроителе нудлинг-туров Винни Возняке, который узнал о существовании этой забавы из мультфильма «Царь горы». Когда в Луизиане легализовали нудлинг, он открыл компанию, которая организует такие рыбалки для новичков.

За шанс сунуть конечность в пасть полутораметровому сому его клиенты платят по 400 долларов (более 30 тысяч рублей). Большинство из них, по его словам, даже удочку никогда в руках не держали.

Фото: VCG via Getty Images

Тиктокер Энтони Доусон ухитрился поймать акулу-няньку на канадскую модель СиСи Роуз

Людей, которые обращаются к Возняку, влечет перспектива выложить в соцсети кадр с рукой по локоть в пасти сома. Тиктокеру Энтони Доусону, известному в интернете под псевдонимом TooTurntTony, такие снимки кажутся недостаточно шокирующими. В июне он пошел дальше любого нудлера и снял видео про то, как ловить акулу на живого человека.

Тиктокер предпочел смотреть на хищных рыб с безопасного расстояния и отвел роль живца 26-летней канадской модели СиСи Роуз. Ей связали лодыжки веревкой и опустили в воду, а рядом закрепили мертвую рыбу. Веревка шла к удочке в руках Доусона.

Сначала я испугалась, но вода была очень спокойной. Я знала, что когда акула появится, она пойдет за рыбой на крючке, а не за мной. По крайней мере, я на это надеялась

СиСи Роуз модель

Модель провела в море несколько часов, прежде чем ей заинтересовалась акула-нянька. Это крупный, до трех метров в длину, но довольно безобидный вид. Его представители стараются избегать встреч с человеком и почти никогда не нападают первыми. Можно сказать, что девушке повезло.

Хищная рыба утащила Роуз под воду и потянула в сторону от причала. На записи, которую опубликовал TooTurntTony, слышно, как девушка зовет на помощь. Только после ее криков тиктокер спохватился, взял удочку и вытащил из воды и модель, и рыбу. По оценке Роуз, все продолжалось около двух минут.

После съемок акулу отпустили обратно в воду. В конце ролика тиктокер показал следы от веревки на лодыжках модели. Перед «рыбалкой» они обсуждали и менее приятные исходы. По словам девушки, TooTurntTony оценивал риск примерно в 10 процентов.