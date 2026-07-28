Один из крупнейших покупателей газа снизит его импорт на четверть

IEEFA: ЕС снизит потребление газа на 25 % благодаря энергии солнца и ветра

Благодаря солнечной и ветровой энергетике Европейский союз (ЕС) может снизить потребление газа на четверть к 2030 году. Такой прогноз подготовили аналитики центра Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA). Их выводы приводит EUobserver.

Как заявила ведущий аналитик по энергетике в Европе в IEEFA Ана Мария Джаллер-Макаревич, для Брюсселя продолжать полагаться на неопределенные и дорогостоящие поставки сжиженного природного газа (СПГ) из таких стран, как Катар — это слишком ненадежный план. Евросоюз же стремится избавиться от рисков, с которыми связано использование ископаемого топлива. Как пояснила Макаревич, кризис в Ормузском проливе показал, почему Европа не может позволить себе и дальше делать ставку на импорт углеводородов.

В то же время технологии чистой энергии уже решают эту проблему. Каждая установленная солнечная панель и ветряная турбина защищают Европу от следующего кризиса. В настоящее время уже почти 70 процентов электроэнергии в ЕС вырабатывается за счет собственных чистых источников энергии.

По данным торговой площадки ICE futures, 27 июля биржевые цены на газ в Европе ушли вниз. За день стоимость топлива потеряла порядка десяти процентов.