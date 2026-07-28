Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:32, 28 июля 2026 (обновлено: 14:39, 28 июля 2026)Экономика

Один из крупнейших покупателей газа снизит его импорт на четверть

IEEFA: ЕС снизит потребление газа на 25 % благодаря энергии солнца и ветра
Кирилл Луцюк

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Благодаря солнечной и ветровой энергетике Европейский союз (ЕС) может снизить потребление газа на четверть к 2030 году. Такой прогноз подготовили аналитики центра Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA). Их выводы приводит EUobserver.

Как заявила ведущий аналитик по энергетике в Европе в IEEFA Ана Мария Джаллер-Макаревич, для Брюсселя продолжать полагаться на неопределенные и дорогостоящие поставки сжиженного природного газа (СПГ) из таких стран, как Катар — это слишком ненадежный план. Евросоюз же стремится избавиться от рисков, с которыми связано использование ископаемого топлива. Как пояснила Макаревич, кризис в Ормузском проливе показал, почему Европа не может позволить себе и дальше делать ставку на импорт углеводородов.

В то же время технологии чистой энергии уже решают эту проблему. Каждая установленная солнечная панель и ветряная турбина защищают Европу от следующего кризиса. В настоящее время уже почти 70 процентов электроэнергии в ЕС вырабатывается за счет собственных чистых источников энергии.

По данным торговой площадки ICE futures, 27 июля биржевые цены на газ в Европе ушли вниз. За день стоимость топлива потеряла порядка десяти процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    На Украине испугались ракетного удара Ирана
    В Европе пожаловались на последствия антироссийских санкций
    Виктория Лопырева вышла в свет в образе за 1,9 миллиона рублей
    Африканская страна нарастила закупки российской продукции
    Министр обороны страны НАТО предрек исчезновение Украины в одном случае
    На Украине отреагировали на сообщения о возможном ударе Ирана
    Объявлен новый главный тренер сборной Италии по футболу
    Аналитик назвал получателей выгоды от крепкого рубля
    Пропавшие в Таиланде юные россияне попали на камеры с двумя сопровождающими
    России понадобились кузнецы
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok