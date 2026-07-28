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16:48, 28 июля 2026Экономика

Европейская страна столкнулась с опасным дефицитом воды

В Молдавии объявили режим тревоги из-за дефицита воды
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: rawpixel / Designed by Magnific

Молдавия столкнулась с опасным дефицитом воды, в связи с чем в стране на 30 дней объявили режим тревоги. Об этом со ссылкой на внеочередное заседание правительства сообщил местный телеканал TV8.

Причиной проблем с водой в европейской стране стало обмеление в верховьях реки Днестр, выступающей основным источником питьевой воды для крупных городов. Как уточнил на заседании правительства министр окружающей среды Георгий Хаждер, о проблемах с водой в верховьях Днестра Молдавию предупредила Украина. Он отметил, что из-за дефицита осадков в Карпатах водохранилище в Новоднестровске рекордно обмелело.

В данной ситуации, продолжил чиновник, увеличивается риск выхода из строя оборудования водохранилища, поэтому сейчас страны ведут переговоры с целью найти баланс между риском аварий на Украине и падением уровня воды ниже городских водозаборных станций в Молдавии. Хаждер добавил, что приток воды в Новоднестровское водохранилище составляет от 30 до 40 кубометров в секунду, тогда как сброс по просьбе молдавской стороны поддерживаются на уровне 100 кубометров в секунду.

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«Сегодняшнее постановление правительства носит превентивный характер, но при этом, безусловно, поможет нам иметь необходимые инструменты на случай, если это потребуется», — прокомментировал ситуацию премьер-министр республики Василе Тофан.

Ранее в этот же день стало известно, что в Молдавии ввели режим ЧС на месяц из-за проблем с топливом. Их причина кроется в снижении уровня воды в Дунае, а также эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

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