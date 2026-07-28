Оценены последствия землетрясения в Японии для России

Сейсмолог Шебалин: Землетрясение в Японии не угрожает России

Произошедшее на юге Японии мощное землетрясение не представляет угрозы для России. Об этом заявил директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин, пишет NEWS.ru.

Сейсмолог отметил, что подземные толчки не смогут добраться до территории страны. «Землетрясение в Японии произошло на юге. Оно никак не затронет Россию», — заключил он.

Землетрясение, о котором идет речь, случилось в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю на юго-западе Японии 28 июля. Его магнитуда составила 7,1, было объявлено об угрозе цунами. В результате толчков были повреждены мосты и дороги, также рухнул один из крупных торговых центров.