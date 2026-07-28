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17:18, 28 июля 2026 (обновлено: 17:32, 28 июля 2026)Россия

Россия ударила по украинскому кораблю

Минобороны: ВС России ударили по порту Николаев и украинскому сухогрузу
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ударили по порту в городе Николаеве и украинскому сухогрузу. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

«В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ», — говорится в сообщении.

В порту Николаев поражение получили объекты инфраструктуры перевалочного комплекса, которые использовались для хранения и доставки грузов военного назначения. Помимо того, удар был нанесен по резервуарам с горюче-смазочными материалами, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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В оборонном ведомстве добавили, что на переходе морем оказался поражен сухогруз, который доставлял военные грузы в порты Одессы и Черноморска.

Ранее стало известно, что в ночь на 28 июля над регионами России сбили 356 украинских беспилотных летательных аппаратов. Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областей, Московского региона, Республики Крым.

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