Информация об отключении России от глобального интернета оказалась фейком

Данные о том, что Финляндия отрежет РФ от глобального интернета, оказались недостоверными

Распространившееся в сети сообщение том, что Финляндии разрушит оптоволоконные линии связи, ведущие в Россию, и отрежет страну от интернета, является недостоверным. Односторонний разрыв кабелей не изолирует россиян, заверяют эксперты.

О решение Финляндии написал «Коммерсант» со ссылкой на источники. Эта новость дала повод для различных интерпретаций и тиражирования в сети сообщений о том, что Россию отключат от глобального интернета. По данным СМИ, через Финляндию проходит примерно 60–70 процентов зарубежного интернет-трафика, а на ЛЭП приходится до 30 процентов всех линий связи РФ с этой страной. Россия не поставляет электричество в Финляндию из-за прекращения платежей, и обслуживать опоры стало невыгодно. В результате «кабель будет обрезан, а опоры — разобраны», из-за чего Россия может лишиться части магистральных каналов в Европу.

На самом деле прекращение обслуживания кабеля на ЛЭП до Выборга не лишит Россию всей доли трафика. Современный мировой интернет-трафик на 95 процентов проходит по волоконно-оптическим кабелям, которые проложены по дну морей и океанов. В России девять таких кабелей. Один из них — BCS North-Phase 2, который из Финляндию по дну Балтийской море и через Кингисеппский район Ленобласти связывает страну с глобальной сетью. Существуют каналы через Белоруссию, страны Балтии, а также подводные кабельные системы Балтийского моря. Эксперт по кибербезопасности Координационного совета некоммерческих организаций Алексей Курочкин также считает, что трафик просто перенаправят по другим маршрутам, более длинными путями. Альтернативные каналы есть, и они работают.

Волоконно-оптический кабель из России в Финляндию — далеко не единственный канал связи между этими странами, отмечает Леонид Коник, главный редактор издания ComNews. Финляндия, по его словам, далеко не единственное и не ключевое направление для транзита телекоммуникационного трафика между Рунетом и глобальным интернетом. С 2022 года основным направлением для транзита международного телеком-трафика между РФ и Европой стала Белоруссия, указал эксперт. В свою очередь, гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков добавил, что односторонний разрыв кабелей не изолирует россиян. Кроме того, существует много альтернатив, в частности, Балтика, Стамбул и другие.

Финляндия не способна обрезать кабель для интернет-трафика, поступающего в Россию, однако даже если это произойдет, обычные пользователи ничего не заметят, убежден специалист технической и информационной безопасности Сергей Трухачев. Как проводные линии связи, так и подводные кабели децентрализованы, поэтому повреждение какой-то одной линии обычными пользователями практически не ощущается. По словам специалиста, все заявления об отключении России от связи или интернета никогда не заканчивались какими-то реальными действиями, потому что это невозможно сделать и подобные действия никто не согласует.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин тоже полагает, что решение Финляндии разрушить оптоволоконные линии связи не повлечет изоляции пользователей в России от глобального интернета. «Ситуация, в общем-то, ожидаемая и не особо серьезная: изоляцией России от глобального интернета вырубка наземного оптоволокна на границе с Финляндией точно не грозит», — отметил он. По словам депутата, российский интернет-сегмент изначально строился как неотъемлемая часть глобальной сети, ею он и останется. Кроме того, он усомнился, что приведенные данные о количестве пропускаемого Финляндией трафика в 60–70 процентов верны.

Данные о том, что Россию отключат от глобального интернета, не получили распространения в СМИ. При этом многие издания писали о том, что решение Финляндии разрушить оптоволоконные связи не повлияет на россиян — «Интерфакс», НСН, ura.ru и другие.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».