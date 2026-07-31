1 августа в России отмечают День инкассатора, День тыла вооруженных сил РФ и День рождения ВДНХ. В мире на эту дату приходятся Международный день консервирования и Всемирный день борьбы с раком легкого. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 1 августа — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День тыла вооруженных сил РФ

1 августа в 1941 года был подписан указ об организации Главного управления тыла Красной армии СССР. К этому событию и приурочен праздник, учрежденный в 2006 году.

В этот день поздравления принимают все сотрудники тыловой службы ВС РФ. Именно они обеспечивают российскую армию одеждой, обувью, едой и средствами связи, а также заботятся о надежном хранении боеприпасов и техники. В настоящее время деятельность российских войск поддерживают более 20 тыловых подразделений, в том числе уникальный банно-прачечный поезд.

День рождения ВДНХ

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

1 августа 1939 года в Москве открылась Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ВСХВ), с 1959 года известная как Выставка достижений народного хозяйства — ВДНХ. Изначально идея выставки во многом носила символический характер — советская власть задумала ее как доказательство успеха в области сельского хозяйства.

Сейчас ВДНХ — самый крупный экспозиционный, музейный и рекреационный комплекс в мире. На площади в 325 гектаров расположены исторические павильоны, музеи, фонтаны и скульптуры. Более 40 сооружений ВДНХ признаны объектами культурного наследия.

Какие еще праздники отмечают в России 1 августа

День инкассатора;

День работника технической поддержки;

День основания Службы специальной связи РФ;

День репатрианта в республике Адыгея.

Праздники в мире

Всемирный день борьбы с раком легкого

Фото: IMAGO / Science Photo Library / Globallookpress.com

Рак легкого — один из самых распространенных видов злокачественных новообразований. По данным ВОЗ, он занимает второе место по онкологической заболеваемости — в 2020 году было выявлено 2,21 миллиона новых случаев, — и первое место по смертности.

Рост заболеваемости раком легких связывают с рядом факторов: табакокурение, вирусные инфекции, наследственность и вредные условия работы. Всемирный день борьбы с раком легкого призван распространить информацию о способах выявления, лечения и профилактики данного заболевания.

Международный день блюза

Кадр: фильм «Блюз о лучшей жизни»

Блюз — это разновидность афроамериканской музыки, которая начала складываться во второй половине XIX века. В основу блюза легли песни рабочих, африканская ритуальная музыка, христианские песнопения и баллады.

Международный день блюза ежегодно отмечается каждую первую субботу августа. Каждый год какой-то город становится центром праздника: столицами Международного дня блюза были Нью-Йорк, Майами, Сан-Антонио и другие города. Помимо США, праздник отмечают в европейских странах и в России.

Какие еще праздники отмечают в мире 1 августа

Международный день консервирования;

День планировщика;

Всемирная неделя грудного вскармливания;

День создания народно-освободительной армии Китая.

Какой церковный праздник 1 августа

День обретения мощей преподобного Серафима Саровского

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Преподобный Серафим Саровский — один из наиболее почитаемых святых в Русской православной церкви, известный как основатель Дивеевской обители.

Он жил на рубеже в XVIII-XIX веков и происходил из купеческой семьи. Согласно преданию, его жизненный путь был предопределен еще в детстве: однажды юный Прохор (так святого назвали при рождении) упал с высокой колокольни, но чудом остался жив.

Считается, что преподобный Серафим обладал даром чудотворения: он исцелял больных и наставлял паломников на праведный путь. Более того, святого не боялись животные: согласно легенде, одним из частых посетителей кельи Серафима Саровского был медведь. В 1833 году батюшка Серафим отошел к Богу, а 1 августа 1903 года его нетленные мощи представили для общего почитания.

Какие еще церковные праздники отмечают 1 августа

День памяти преподобной Макрины Каппадокийской, сестры святителя Василия Великого;

День памяти преподобного Дия Константинопольского;

День памяти благоверного князя Романа (Олеговича) Рязанского ;

День памяти преподобного Паисия Печерского, в Дальних пещерах;

Собор Курских святых.

Приметы на 1 августа

Ясное небо в этот день предвещает полтора месяца засухи;

Ветер дует с востока — к грозе;

Выгнать рыжего кота, если он забрел в дом, — к бедности и разладу в семье;

Богатый урожай вишни — к долгой зиме.

Кто родился 1 августа

Ив Сен-Лоран (1936-2008)

Фото: Luc Novovitch / Reuters

Французский модельер, создатель модного дома Yves Saint Laurent, считается основоположником стиля унисекс. Ив Сен-Лоран ввел в женскую моду элементы мужского гардероба — высокие сапоги и смокинг. Также он был первым, кто пригласил темнокожих моделей для участия в своих показах. О жизни и творчестве модельера сняли несколько фильмов, в том числе картины: «Сен-Лоран. Стиль — это я!» и «Величайший кутюрье».

Американский актер гавайского происхождения Джейсон Момоа прославился благодаря ролям в фантастических боевиках и фэнтези «Конан-варвар», «Игра престолов», «Аквамен», «Звездные врата: Атлантида», «Форсаж 10», «Форсаж 11». До начала актерской карьеры Момоа успешно работал моделью, в том числе участвовал в показах дизайнера Такео Кобаяши.

Кто еще родился 1 августа