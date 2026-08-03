4 августа в мире празднуют День рождения шампанского и Международный день дымчатого леопарда. Православные верующие чтят память святой Марии Магдалины. День рождения празднует режиссер Грета Гервиг. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 4 августа — в материале «Ленты.ру».

Праздники в мире

День рождения шампанского

Согласно легенде, самое известное игристое вино создал монах-бенедиктинец Пьер Периньон в XVII веке. Впервые попробовав напиток, он якобы воскликнул: «на вкус, как звезды».

По другой версии, шампанское изобрели английские торговцы во второй половине XVII века, позже вино стало популярно среди членов французского высшего общества. А вот российские аристократы попробовали шампанское при Елизавете Петровне, и уже к концу XIX века Российская империя уступала лишь Франции по потреблению напитка.

Международный день дымчатого леопарда

Дымчатый леопард — обитатель тропических лесов Юго-Восточной Азии. Среди всех представителей семейства эти кошки обладают самыми длинными хвостами и самыми большими клыками относительно своего тела.

Из-за вырубки лесов, расширения сельского хозяйства и браконьерства популяция дымчатых леопардов находится под угрозой. В связи с этим в 2018 году Фонд Аспиналла учредил праздник, призванный привлечь внимание общественности к сохранности этого вида.

Какие еще праздники отмечают в России и в мире 4 августа

День спелеолога ;

; Дeнь одиноких работающих женщин.

Какой церковный праздник 4 августа

День памяти равноапостольной Марии Магдалины

Согласно преданию, равноапостольная Мария Магдалина была одной из жен-мироносиц. В день распятия она стояла у Креста вместе с Богородицей и апостолом Иоанном, а позже первой из людей удостоилась чести увидеть воскресшего Христа. Легенда гласит, что Иисус послал ее рассказать о чуде остальным ученикам, и как первая вестница Воскресения Магдалина почитается наравне с апостолами.

Также считается, что святая Мария несла благую весть и за пределами Иерусалима. Придя в Рим, она отправилась к жестокому императору Тиберию и рассказала о жизни, чудесах и учении Христа. После этого святая поднесла правителю красное яйцо, воскликнув: «Христос воскрес!» — с этим жестом связывают пасхальную традицию дарить друг другу крашеные яйца.

Позже, по преданию, Магдалина помогала Иоанну Богослову проповедовать в Малой Азии. Там же она и была погребена.

Какие еще церковные праздники отмечают 4 августа

День памяти преподобного Корнилия Переяславского;

День памяти священномученика Михаила Накарякова;

День памяти священномученика Алексия Ильинского ;

Перенесение мощей священномученика Фоки, епископа Синопского;

Приметы на 4 августа

На Руси день 4 августа называли Марией Ягодницей, так как в это время люди активно собирали урожай ягод и заготавливали их на зиму.

Чтобы сохранить молодость и красоту, женщины в этот день умывались росой из серебряной посуды;

Нельзя 4 августа выгонять скот на пастбище — люди верили, что роса может погубить животных. Поэтому хозяева заранее заготавливали овес, сено и свежую траву;

Даже небольшие конфликты и недопонимания могут обернуться крупной ссорой, поэтому любых столкновений стоит избегать.

Кто родился 4 августа

Барак Обама (65 лет)

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP / Globallookpress.com

Барак Обама — 44-й президент США. Он был избран в 2008-м и занимал этот пост с 2009 до 2017 года. Обама — первый темнокожий президент в истории Штатов. В 2009 году он получил Нобелевскую премию мира «за огромные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами».

Грета Гервиг (43 года)

В 2018 году американская актриса и режиссер Грета Гервиг вошла в сотню самых влиятельных людей мира, по версии журнала Time. В числе ее режиссерских работ фильмы-номинанты на «Оскар» — «Леди Берд» и «Маленькие женщины». В 2023 году ее фильм «Барби» собрал в мировом прокате более миллиарда долларов и также был номинирован на главную кинопремию.

Кто еще родился 4 августа