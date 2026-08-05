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13:29, 5 августа 2026 (обновлено: 13:36, 5 августа 2026)Экономика

Москвичам пообещали более чем 30-градусную жару

Синоптик Позднякова: В конце рабочей недели в Москве ожидается 31-градусная жара
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В конце рабочей недели в Москве ожидается жара более чем в 30 градусов. Летний зной жителям столицы пообещала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с RT.

По словам синоптика, Московский регион под влиянием антициклона вступает в период жаркой погоды. «Сегодня в Москве будет до плюс 26-28 градусов Цельсия, без осадков. В четверг-пятницу, 6-7 августа, по ночам в Москве ожидается до плюс 16-18 градусов, в пятницу даже до плюс 20 градусов. В дневное время температура будет в пределах плюс 29-31 градуса», — сообщила Позднякова.

Что касается осадков на рабочей неделе, в пятницу, 7 августа, местами пройдут кратковременные дожди. Помимо этого, вероятна гроза, при которой порывы ветра могут достигать 12-15 метров в секунду, предупредила специалист. В субботу, 8 августа, продолжила она, на город также могут обрушиться дожди — от небольших до умеренных. Воскресенье, 9 августа, обойдется без осадков.

Температура в выходные начнет снижаться. Так, в субботу столбики термометров покажут плюс 23-28 градусов, а в воскресенье — плюс 22-27, заключила Позднякова.

Ранее сотрудники Гидрометцентра рассказали, что в Москве и Подмосковье 5 августа прогнозируется до плюс 30 градусов.

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