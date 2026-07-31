А ликвидаций стало на 20% больше. В итоге общее число организаций в отрасли к концу июня упало почти на 5%, до 456,7 тысячи. Такое снижение произошло впервые с 2021 года.

При этом сам рынок по-прежнему растет — но куда медленнее. За январь-май оборот онлайн-торговли увеличился на 18,4%, до 5,9 трлн рублей. Для сравнения: в 2024 году рост составлял 60%, в 2025 — около 29%.