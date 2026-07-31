Онлайн-магазинов и продавцов одежды — все меньше, иностранных компаний — рекордно больше. Главные деловые новости
Онлайн-торговля впервые за пять лет теряет игроков: открывать магазин на маркетплейсе становится все менее выгодно
меньше зарегистрировано новых компаний в сфере онлайн-торговли за первое полугодие 2026 года в сравнении с первым полугодием прошлого года.
А ликвидаций стало на 20% больше. В итоге общее число организаций в отрасли к концу июня упало почти на 5%, до 456,7 тысячи. Такое снижение произошло впервые с 2021 года.
При этом сам рынок по-прежнему растет — но куда медленнее. За январь-май оборот онлайн-торговли увеличился на 18,4%, до 5,9 трлн рублей. Для сравнения: в 2024 году рост составлял 60%, в 2025 — около 29%.
Почему так происходит. Площадки повышают комиссии, логистика дорожает на фоне продолжения топливного кризиса, конкуренция ужесточается — а маржа у мелких продавцов и без того небольшая.
Рынок консолидируется: если в начале 2022 года мелкие и средние продавцы занимали 27–37% рынка, то к началу 2026 года их доля сжалась до 15–28%. Крупные игроки наращивают долю, а небольшие предприниматели с низкой маржой уходят первыми.
Что это значит для бизнеса. Порог входа на маркетплейсы вырос. Тем, кто остается, приходится намного плотнее работать с аналитикой, считать юнит-экономику на несколько шагов вперед, искать свою нишу и понимать, что времена простых заработков на маркетплейсе прошли и сейчас ведение бизнеса требует еще больше усилий.
Ситуация с топливом: развязка пока не близко, но бизнес активно адаптируется к новым реалиям
На топливном рынке на этой неделе новости шли пачкой — и многие из них напрямую касаются бизнеса.
Запрет на экспорт бензина продлен до конца года.
Ограничение на вывоз бензина, которое действовало до 31 июля, сохранится до конца 2026 года — и для производителей, и для трейдеров. Запрет на экспорт дизеля снимут только по мере восстановления рынка.
Хронология запретов: с 1 апреля закрыт экспорт бензина, с 1 июня — авиакеросина, с 8 июля — дизеля.
Полной стабилизации пока нет, но ситуация намного лучше.
25 июля вице-премьер России Александр Новак заявил:
Говорить о том, что рынок топлива в России в полном объеме стабилизировался, пока нельзя, но для нормализации ситуации делается все необходимое.
Да, за неделю цена на бензин в 23 регионах снизилась, но в Сибири и на юге ситуация остается сложной.
Правительство «работает в ручном режиме», координируя поставки между нефтяными компаниями и регионами. Приоритет — обеспечить топливом сельхозпроизводителей в разгар уборочной.
Бизнес запасается.
Почти половина российских компаний закупает бензин впрок. Некоторые арендуют нефтебазы и строят собственные хранилища. Перевозчики закладывают в тарифы не только подорожание горючего, но и простой машин в очередях на АЗС, отклонения от маршрутов, срывы сроков доставки. На ряде направлений перевозки подорожали на 20%.
ФАС начала наказывать АЗС.
28 июля антимонопольная служба возбудила дела в четырех регионах против операторов АЗС, которые проигнорировали предупреждения и продолжили поднимать цены.
На горючее у логистических компаний приходится до 40% расходов. Любое подорожание бензина автоматически тянет за собой цены на все, что доставляется — от продуктов до стройматериалов. Если бизнес зависит от перевозок — закладывайте рост расходов на топливо минимум до конца года. Компаниям с собственным автопарком стоит проверять надежность топливных карт и поставщиков.
Продажи одежды падают, но не у всех: как экономия меняет рынок одежды в России
С одной стороны — рынок секонд-хенда и ресейла по итогам 2025 года достиг почти 1 трлн рублей и в этом году может вырасти еще на 12–15%. С другой — продажи новой одежды и обуви за январь-май упали на 10% в штуках, в отдельных сегментах — до 15%.
При этом в деньгах fashion-рынок формально вырос на 5−7% в первом квартале — но исключительно за счет роста цен. Бренды меняют ценники, чтобы отбить растущие издержки.
Цифры.
Средний чек в секонд-хендах — 1245 рублей (+10% за год).
Средний чек на новую одежду и обувь — 3129 рублей (+7%). Разница — в 2,5 раза.
Как меняется рынок. Покупатели перетекают в более дешевые сегменты. Секонд-хенд отъедает долю у классической розницы и превращается в обычный способ покупки. Выигрывают компании, развивающие гибкую систему скидок, запускающие собственные программы трейд-ин/ресейла или создающие линейки базовых недорогих товаров.
Иностранный бизнес регистрируется в России рекордными темпами
Нет, тут ничего не перепутано. За январь-май 2026 года в России зарегистрировали 3,1 тысячи компаний с иностранным участием. Это рекорд за последние восемь лет — и впервые с 2023 года число новых регистраций превысило число ликвидаций (закрытых оказалось на 7% меньше, чем открытых).
Кто формирует прирост:
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Китай (КНР) — обеспечивает 58% всех новых регистраций.
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Страны СНГ — Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения.
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Дальнее зарубежье — Турция, ОАЭ, Индия и Южная Корея.
Компании заходят в те ниши, которые освободились после ухода западных игроков:
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электронная коммерция;
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строительство;
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промышленная электроника;
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фармацевтика;
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косметика;
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логистика;
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переработка сельхозпродукции.
Тренд устойчивый: бизнес из дружественных стран переходит от разовых поставок через посредников к прямому присутствию на рынке.
Первый прецедент в России: топ-менеджера уволили за слив данных в ИИ — суд поддержал работодателя
Суд в Москве признал полностью законным увольнение директора по продажам с окладом более 800 тыс. рублей за разглашение коммерческой тайны.
Сотрудница загрузила закрытые внутренние документы компании в китайский ИИ-сервис DeepSeek и дублировала рабочие материалы на личную почту. Попытка оспорить увольнение и получить «золотой парашют» в размере 5 млн рублей провалилась — суд решил, что никакой производственной необходимости выносить данные на сторонние серверы у нее не было.
На что обратить внимание: у большинства компаний до сих пор нет правил работы с корпоративными данными в нейросетях. Сейчас хороший момент их создать или перейти на локальные корпоративные решения для учета работы с чувствительными данными.
Сотрудники загружают документы в чат-боты повсеместно, часто не задумываясь, что данные могут быть доступны третьим сторонам. Ранее, напомним, обнаружилось, что переписки пользователей DeepSeek оказались доступны через поисковую выдачу Google из-за ошибки в настройках.
Что еще важно: коротко
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Атаки на склады Wildberries продолжаются — правительство берется за поддержку селлеров. За последние две недели дроны ВСУ атаковали объектов маркетплейса в разных регионах. 30 июля в Правительстве РФ поручили Минэкономразвития, Минфину, ФНС и ЦБ до 10 августа подготовить проекты мер поддержки пострадавших продавцов.
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Мошенники стали атаковать бизнес чаще, а ЦБ хочет подключить к защите маркетплейсы. Число атак на предпринимателей за январь-июль выросло на 67% год к году. Новая схема: вместо создания фирм-однодневок злоумышленники покупают действующие ООО возрастом 3–10 лет с чистой историей и лицензиями. После покупки меняют учредителей и используют компанию для хищений. Параллельно ЦБ предложил обязать маркетплейсы участвовать в борьбе с мошенническими переводами — сейчас банки при расчетах на площадках видят получателем средств сам маркетплейс, а не конкретного продавца, и не могут отследить подозрительные операции.
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Путин подписал закон об обязательной платной почте для бизнеса на «Госуслугах». Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о поддержке «Почты России». «Почта России» создаст электронную почтовую систему для доставки юридически значимых сообщений — от госорганов, судов, ЦБ и госкомпаний. Для юрлиц и ИП подключение обязательно и платно (размер абонентской платы определит правительство). Если не заплатить — доступ к ящику приостановят. Закон вступает в силу 1 сентября 2026 года. О других изменениях, которые ждут бизнес в августе, писали в нашем материале.
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Роботам-доставщикам согласовали собственные ПДД. Минэкономики, МВД, Минтранс и ФСО договорились о единых правила для роверов и направили проект в правительство. Лимит скорости — 25 км/ч, перед пешеходными переходами — до 6 км/ч, на узкие тротуары выезжать нельзя. Зато роверам разрешат заезжать в здания и подниматься на лифтах. Правила будут действовать в 35 регионах в формате трехлетнего эксперимента, по итогам которого нормы планируют вписать в ПДД на постоянной основе. Сейчас в стране работает больше тысячи таких роботов, а к концу эксперимента их число должно вырасти до 12 тысяч.