Промышленность пошла в рост, а бизнес адаптируется к ситуации с топливом. Главные деловые новости за неделю

У крупных аграриев дефицита топлива для комбайнов пока нет: по словам директора «Совэкона» Андрея Сизова, запасов должно хватить до конца 2026 года. Но вот с логистикой — вывозом зерна с полей до хранилищ и портов — сложности могут быть.

Таксисты реже выходят на линию

Отток водителей в некоторых таксопарках вырос на 5–20%. В отличие от общественного транспорта, таксисты заправляются сами, поэтому напрямую зависят от ажиотажа на АЗС.

Водители стараются реже брать дальние маршруты и заказы в центр города. А таксопарки советуют водителям заправляться ночью или рано утром, пока на АЗС нет очередей.

Каршеринг просит клиентов заправлять машины самим

Операторы каршеринга предлагают бонусы тем, кто сам дозаправит арендованную машину.

Клиенты все чаще ищут машины с полным баком — особенно перед дальними поездками, а после путешествия неохотно тратят время на заправку перед сдачей авто.

Компании бодро пересаживается на газ

Некоторые крупные компании переходят с дизеля на газ. Как пишут «Ведомости», такую возможность рассматривают «Мираторг», «Черкизово» и группа компаний «Мелком».

«Мираторг» уже перевел на газ около 300 грузовых машин — это 90% автопарка, который вообще можно переоборудовать. «Черкизово» планировало перевести технику на газодизельный режим в 2026 году, но пока приостановило эти планы. В «Мелкоме» перевод грузовиков и сельхозтехники на газ пока только обсуждают.