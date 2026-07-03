Промышленность пошла в рост, а бизнес адаптируется к ситуации с топливом. Главные деловые новости за неделю

Промышленность пошла в рост, а бизнес адаптируется к ситуации с топливом. Главные деловые новости за неделю27 июня — 3 июля
Как бизнес приспосабливается к ситуации на топливном рынке
28 июня Владимир Путин заявил, что на заправках России встречаются очереди, а нужные марки можно найти не везде. Это влияет не только на водителя за рулем, но и на бизнес.
Аграрии убирают урожай медленнее, чем год назад
Уборка зерна в этом году идет с отставанием на одну-две недели. На 1 июля обмолотили всего 1,3–1,5 млн гектаров — втрое меньше, чем годом ранее.
Главная проблема — в погоде, но топливо тоже вносит вклад.
ФАКТ
Дизтопливо на бирже 2 июля стоило почти 75 тысяч рублей за тонну — на 30% больше, чем год назад.
У крупных аграриев дефицита топлива для комбайнов пока нет: по словам директора «Совэкона» Андрея Сизова, запасов должно хватить до конца 2026 года. Но вот с логистикой — вывозом зерна с полей до хранилищ и портов — сложности могут быть.
Таксисты реже выходят на линию
Отток водителей в некоторых таксопарках вырос на 5–20%. В отличие от общественного транспорта, таксисты заправляются сами, поэтому напрямую зависят от ажиотажа на АЗС.
Водители стараются реже брать дальние маршруты и заказы в центр города. А таксопарки советуют водителям заправляться ночью или рано утром, пока на АЗС нет очередей.
Каршеринг просит клиентов заправлять машины самим
Операторы каршеринга предлагают бонусы тем, кто сам дозаправит арендованную машину.
Клиенты все чаще ищут машины с полным баком — особенно перед дальними поездками, а после путешествия неохотно тратят время на заправку перед сдачей авто.
Компании бодро пересаживается на газ
Некоторые крупные компании переходят с дизеля на газ. Как пишут «Ведомости», такую возможность рассматривают «Мираторг», «Черкизово» и группа компаний «Мелком».
«Мираторг» уже перевел на газ около 300 грузовых машин — это 90% автопарка, который вообще можно переоборудовать. «Черкизово» планировало перевести технику на газодизельный режим в 2026 году, но пока приостановило эти планы. В «Мелкоме» перевод грузовиков и сельхозтехники на газ пока только обсуждают.
Бизнес-настроения летом 2026 года
Индекс деловой среды РСПП в июне снизился на 1,3 пункта, до 43,8. Значения ниже 50 говорят об ухудшении бизнес-климата, выше — об улучшении.
Одна из причин — ключевую ставку в июне снизили всего на 0,25 процентного пункта, а бизнес рассчитывал на большее.
компаний финансовое положение в июне ухудшилось. Улучшилось лишь у 6%.
Втрое больше предпринимателей, чем месяцем ранее, пожаловались и на ухудшение отношений с банками: получить кредит стало сложнее, особенно малому и среднему бизнесу.
Логистика тоже пока не радует: на проблемы пожаловались 12% опрошенных.
Есть и позитивные сдвиги: доля компаний, жалующихся на падение спроса, сократилась на 4 процентных пункта. А 9% опрошенных смогли сократить сроки выполнения заказов.
Промышленность пошла в рост
При этом индекс деловой активности (PMI) в обрабатывающих отраслях в июне вырос до 50,3 пункта с 48,8 месяцем ранее. Это первый переход в зону роста больше чем за год — значения выше 50 говорят об усилении деловой активности.
Авторы исследования отмечают: рост обеспечен самыми высокими темпами увеличения производства с января 2025 года и стабилизацией новых заказов.
Но при этом объем новых заказов из-за рубежа сокращается уже восьмой месяц подряд, а темпы падения — рекордные с прошлого сентября. Из-за слабого притока заказов предприятия в июне продолжили сокращать персонал — увольнявшихся сотрудников просто не заменяли новыми.
Рестораны в Москве закрываются рекордными темпами
За первые полгода в Москве закрылось больше 440 ресторанов — почти столько же, сколько за весь пандемийный 2020 год.
ФАКТ
«Шоколадница» закрыла 49 заведений, 29 из них — в Москве. Всего в сети осталось 187 точек по стране.
О кризисе всего рынка говорить рано: за то же время открылось больше 580 новых заведений. Правда, это в основном кофейни, фастфуд и корнеры в торговых центрах — а не полноценные рестораны с кухней и залом.
Топ-бизнесмены стали богаче
Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2026 года выросло на $4,82 млрд, следует из данных Bloomberg Billionaires Index.
ФАКТ
Больше всех заработал владелец «Северстали» Алексей Мордашов — его состояние прибавило $2,29 млрд и достигло $28,6 млрд. В глобальном рейтинге из 500 богатейших людей планеты он занимает 84-е место.
В российскую тройку лидеров также вошли глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон (+$1,8 млрд, до $25,5 млрд) и совладелец «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко (+$1,71 млрд, до $20,6 млрд).
А вот бывшему совладельцу «Интерроса» Михаилу Прохорову, который еще в конце 2024 года входил в тройку самых богатых россиян, в этом году не повезло: его состояние сократилось почти в полтора раза — на $5,46 млрд, до $11,1 млрд.
Заметно похудел и кошелек сооснователя Telegram Павла Дурова — минус $2,21 млрд, до $12,2 млрд.
В плюсе не только миллиардеры: по данным отчета UBS «О мировом богатстве», Россия стала второй страной в мире по темпам роста благосостояния на человека. За 2020–2025 годы этот показатель вырос на 37%.
Под благосостоянием авторы отчета понимают сумму финансовых активов (акции, облигации, депозиты) и реальных активов (в первую очередь недвижимость) за вычетом долгов вроде ипотеки и кредитов. Показатель считают в национальной валюте с поправкой на инфляцию.
Первое место в рейтинге заняла Южная Корея — рост на 55%. Замкнула тройку лидеров Хорватия с показателем +29%.
Хуже всего дела обстоят у жителей Великобритании — их благосостояние за 5 лет упало на 23,2%. А в Италии показатель почти не изменился — это единственная страна, где благосостояние осталось примерно на том же уровне.
Что еще важно: коротко
- Российские сотрудники ежегодно теряют почти 3 месяца рабочего времени на поиск документов и данных внутри компании. Это выяснили в сервисе Weeek, опросив 1140 специалистов. В среднем на поиск информации и восстановление рабочего контекста уходит почти 2 часа в день — это около 452 часов, или 56 рабочих дней в год.
- Больше половины российских работодателей (59%) готовы нанимать бывших предпринимателей на управленческие позиции. Такие данные показал опрос агентств Glava и «Кадрофф». Чаще всего бывших владельцев бизнеса зовут в продажи и коммерческое развитие — ценят за нацеленность на результат и умение работать в кризис. В то же время лишь 9% готовы рассматривать таких кандидатов на финансовые и административные роли. Работодатели опасаются, что бывший владелец бизнеса не впишется в жесткую корпоративную иерархию или быстро уйдет в свое дело снова.
- Объем чаевых у партнеров «Сбера» через платежные терминалы вырос в 1,5 раза с ноября 2025 по май 2026 года. Как сообщили в банке, сильнее всего вознаграждения выросли у кофеен, пекарен и ресторанов. Средняя сумма — 192 рубля, а для сотен партнеров терминал стал единственным каналом их сбора.