Плата за переписку с государством, рост штрафов за нарушения по ККТ и поиск серых доходов. Главные деловые новости за неделю

В Госдуму внесли два законопроекта, которые должны усилить контроль за применением контрольно-кассовой техники (ККТ).

Один из законопроектов предлагает создать реестр юрлиц и ИП, которые систематически нарушают требования по использованию ККТ. Вести его будет ФНС. Попадание в реестр ограничит для юрлиц и ИП возможности онлайн- и офлайн-торговли. Нарушителю заблокируют сайт, а арендодатель в крупных ТЦ расторгнет с ним договор.

Также этот законопроект требует от бизнеса отражать в кассовом чеке информацию о безналичной операции.

А банки должны будут:

передавать информацию о чеках с участием физлиц в ФНС;

направлять покупателям чеки от ФНС.

Второй законопроект предполагает административную ответственность за нарушения по ККТ на объектах массовой торговли.