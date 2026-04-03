Плата за переписку с государством, рост штрафов за нарушения по ККТ и поиск серых доходов. Главные деловые новости за неделю

Плата за переписку с государством, рост штрафов за нарушения по ККТ и поиск серых доходов. Главные деловые новости за неделю30 марта — 3 апреля
Законопроекты по ККТ ушли в Госдуму
В Госдуму внесли два законопроекта, которые должны усилить контроль за применением контрольно-кассовой техники (ККТ).
Один из законопроектов предлагает создать реестр юрлиц и ИП, которые систематически нарушают требования по использованию ККТ. Вести его будет ФНС. Попадание в реестр ограничит для юрлиц и ИП возможности онлайн- и офлайн-торговли. Нарушителю заблокируют сайт, а арендодатель в крупных ТЦ расторгнет с ним договор.
Также этот законопроект требует от бизнеса отражать в кассовом чеке информацию о безналичной операции.
А банки должны будут:
- передавать информацию о чеках с участием физлиц в ФНС;
- направлять покупателям чеки от ФНС.
Второй законопроект предполагает административную ответственность за нарушения по ККТ на объектах массовой торговли.
В частности, вырастут штрафы за неприменение ККТ
|Категория
|Первичное нарушение
|Повторное нарушение
|ИП
|40 000–50 000 рублей
|50 000–80 000 рублей
|Юрлица
|100 000–300 000 рублей
|300 000–1 000 000 рублей
Банки тоже будут штрафовать — за нарушение правил работы с кассовыми чеками и непредставление информации об операциях физлиц и юрлиц.
Эти инициативы могут за три года принести бюджету около 100 млрд рублей.
О реестре нарушителей и контроле за применением ККТ мы также писали в предыдущем дайджесте.
Подготовлены новые меры для борьбы с уклонением от уплаты налогов
В Госдуму внесен , который предполагает изменения в первую часть Налогового кодекса.
Одна из инициатив — ввести механизм определения цены по сделкам с товарами, которые ввозят с территории стран ЕАЭС, с учетом рыночного уровня цен на такие товары. В частности, речь о маркируемых товарах. Сейчас у налоговых органов нет такого права.
Зачастую товары, которые ввозят из стран ЕАЭС, учитывают для целей налогообложения не по рыночной цене. Из-за этого НДС уплачивается в неполном объеме.
Налоговые органы должны получить возможность контролировать цены на такую продукцию и изменять их. Если цена сделки будет ниже минимального значения, для расчета НДС налоговый орган использует минимальную рыночную цену.
Также законопроект должен повысить внимание банков и налоговой к счетам физлиц. Он обязывает банки передавать в налоговые органы информацию об открытии, закрытии и изменении реквизитов счетов с указанием ИНН владельца. Если ИНН у физлица нет, его сначала присвоят, а потом уже откроют счет.
Помимо этого:
- Банк России должен направлять в ФНС информацию о физлицах, «в отношении которых выявлены риски ведения предпринимательской деятельности» — которые систематически получают доходы от физлиц.
- Налоговые органы смогут запрашивать детализированные выписки по счетам физлиц (с вероятной предпринимательской деятельностью) вне рамок проверок.
Поправки в отношении переводов физлиц необходимы, поскольку эти доходы находятся вне налогового контроля и освобождены от налогов. Как результат, под них могут маскироваться платежи по возмездным сделкам.
Бизнес подключат к платной переписке с государством
Минцифры хочет создать государственную платформу для официальной электронной переписки между государством, бизнесом и гражданами.
Сейчас юридически значимая корреспонденция из госорганов бизнесу и гражданам поступает через «Почту России», «Госуслуги» и другие каналы. Новая платформа сведет все в «одно окно».
На ней нужно будет создать цифровой почтовый ящик, работа с которым будет платной. Если пользователь не внесет оплату, доступ к нему приостановят, а налоговые органы получат информацию о недостоверности адреса.
Запуск системы возможен уже в сентябре 2026 года.
Для самозанятых подключение к системе может стать условием регистрации в режиме НПД (налога на профессиональный доход). А те, кто уже находится в статусе самозанятого, должны будут создать адрес до 1 марта 2027 года.
Подробнее о возможных последствиях новой инициативы рассказали в отдельном материале.
Что еще важно
- Минпромторг обновил перечень автомобилей, для которых применяется «налог на роскошь». Речь идет о повышающих коэффициентах для транспортного налога, которые касаются машин дороже 10 млн рублей. В новом списке 573 модели — в прошлом году их было 555. Стоимость большинства (305) из них находится пределах 10–15 млн рублей, остальные (268) дороже 15 млн рублей.
- Минцифры обсуждает возможность снять мораторий на проверки операторов связи, чтобы проконтролировать установку систем для хранения записей звонков и переписки. Текущий мораторий ввели в 2023 году, он продлил запрет на плановые проверки бизнеса до 2030 года. Ограничение мешает проверять, установлены ли у операторов системы оперативно-разыскных мероприятий для удаленного доступа ФСБ и правоохранительных органов к разговорам, интернет-трафику и данным пользователей.
- Требования к лицензированию операторов связи могут ужесточить. Среди предложений, которые обсуждают Минцифры и участники рынка, — три типа лицензии стоимостью от 1 млн до 50 млн рублей. Предполагается, что ИП не смогут получать такие разрешения. Оператора смогут лишить лицензии без суда при повторном нарушении ее условий. Возможно введение минимального уставного капитала — 5–100 млн рублей.
- Часть кафе и ресторанов получат льготу по НДС до конца 2026 года. Она начинает действовать с 1 апреля для компаний, которые находятся на УСН и в 2026 году потеряли освобождение от уплаты НДС, и для ИП, которые потеряли возможность работать на патенте. Это решение — результат общественного резонанса с пекарней «Машенька», которая была на грани из-за налоговой реформы: об этом владелец пекарни рассказал на прямой линии с президентом.
- Минцифры предлагает крупнейшим цифровым платформам ограничить работу для пользователей, которые захотят с включенным VPN. Если платформы не будут блокировать пользователей, их могут исключить из белых списков. Инициатива потенциально затронет крупные маркетплейсы, российские банки, ретейлеров. При этом многие сервисы и без той инициативы сообщают пользователям о нестабильной работе с VPN или вовсе не загружаются.
- Операторы связи могут ввести плату за использование международного трафика на мобильных сетях. Такую инициативу выдвинуло Минцифры на совещании с бизнесом. На данный момент речь идет о плате за трафик, превышающий объем в 15 ГБ. Об этом пишет Forbes, ссылаясь на источник, знакомый с ходом обсуждения. Новая мера может вступить в силу 1 мая.
- В Госдуму внесли законопроект, который дополняет КоАП статьей за нарушение правил обмена криптовалют. Суть — в штрафах за незаконные сделки с неквалифицированными инвесторами. Должностных лиц и ИП будут штрафовать на 30 000–50 000 рублей, юрлиц — на 700 000–1 000 000 рублей. Поправки могут вступить в силу 1 июля 2027 года, вместе с законом о сделках через лицензированных посредников.
- Закон об обязательной доле российского вина в ресторанах и магазинах отсрочили. Он предполагает, что в торговых точках и ресторанах не меньше 20% полки или меню / барных карт должны занимать российские вина. Закон должен был вступить в силу 1 марта 2026 года, однако срок сдвинули на 1 марта 2027 года. Это поможет бизнесу адаптироваться к новой инициативе.
- Правительство ввело ограничения на экспорт бензина для производителей нефтепродуктов. Они будут действовать до 31 июля. Меры предприняты из-за роста цен на нефть в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Ограничения не коснутся экспорта по межправительственным соглашениям.
- «Россетти» просят ужесточить требования для частных электросетевых компаний. Письмо направлено вице-премьеру Анатолию Новаку. Суть в том, чтобы повысить в 2 раза количественные критерии по объему трансформаторной мощности и протяженности электросетей: до 300 МВА и 600 км. Это должно уменьшить количество территориальных сетевых компаний до 350 в стране — сейчас их около 530. По оценке «Россетей», мелкие компании «не способны за счет собственных средств обеспечить надежность энергоснабжения».
Цифра недели: железнодорожные перевозки
Объем железнодорожных перевозок по маршруту Восток — Запад в марте вырос почти на 40% из-за войны в Иране.
Сделка недели: маркетплейс и такси
Группа RWB (объединенная компания Wildberries & Russ) купила агрегаторы «Ситимобил», «Таксовичкоф» и «Грузовичкоф». Сделка направлена на развитие собственных логистических сервисов RWB и поможет увеличить скорость доставки заказов клиентам в более чем 100 городах.