Путин поздравил россиян с Пасхой, переговоры США с Ираном провалились, а на побережье выбросило сотню мертвых дельфинов. Что нового к утру 12 апреля

Переговорщики из Вашингтона и Тегерана встретились в столице Пакистана Исламабаде. Они общались почти сутки, но в итоге не пришли к совместному решению.

На встрече обсуждали ядерный вопрос, отмену санкций, окончательное завершение конфликта на Ближнем Востоке и другие темы.

Камнем преткновения стал Ормузский пролив — из-за него стороны зашли в тупик. Иран отказывается от совместного контроля над ним.

Кроме того, США настаивают на вывозе из Ирана запасов обогащенного урана, с чем в Тегеране категорически не согласны.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что отсутствие сделки после переговоров — «плохая новость для Ирана гораздо в большей степени, чем для Соединенных Штатов Америки».