Путин поздравил россиян с Пасхой, переговоры США с Ираном провалились, а на побережье выбросило сотню мертвых дельфинов. Что нового к утру 12 апреля
Путин поздравил россиян с Пасхой, а на службу в храм Христа Спасителя пришел отец Илона Маска
Президент Владимир Путин поздравил верующих с праздником Пасхи. В этом году ее отмечают 12 апреля, она совпала с Днем космонавтики.
Великий праздник Пасхи наполняет сердца миллионов людей искренней радостью, верой во всепобеждающую силу жизни, в торжество любви, добра и справедливости, объединяет нас вокруг вековых отеческих традиций, неоспоримых духовных, нравственных ценностей и идеалов.
Глава государства посетил ночную службу в храме Христа Спасителя. Там патриарх Кирилл поблагодарил его за передачу двух икон из Третьяковской галереи в РПЦ.
В начале апреля Третьяковская галерея передала Русской православной церкви средневековые иконы «Богоматерь Владимирская» (XII век) и «Богоматерь Донская» (XIV век).
США и Иран не согласовали сделку. Переговоры по ней шли 21 час
Переговорщики из Вашингтона и Тегерана встретились в столице Пакистана Исламабаде. Они общались почти сутки, но в итоге не пришли к совместному решению.
На встрече обсуждали ядерный вопрос, отмену санкций, окончательное завершение конфликта на Ближнем Востоке и другие темы.
Камнем преткновения стал Ормузский пролив — из-за него стороны зашли в тупик. Иран отказывается от совместного контроля над ним.
Кроме того, США настаивают на вывозе из Ирана запасов обогащенного урана, с чем в Тегеране категорически не согласны.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что отсутствие сделки после переговоров — «плохая новость для Ирана гораздо в большей степени, чем для Соединенных Штатов Америки».
Мексика отказалась вернуть 17-летнюю россиянку. Мать считает, что ее могут продать в рабство
Мексиканские власти отказываются возвращать в Россию 17-летнюю девушку, которая находится в учреждении Генпрокуратуры по делам семьи и детей, заявили в российском посольстве в стране. Дипломатов к ней тоже не допускают с августа 2025 года.
Местная служба опеки забрала подростка прямо из школы в 2023 году на глазах у матери — преподавателя Автономного университета штата Мехико. Женщина считает, что после достижения совершеннолетия ее дочь может оказаться в рабстве.
Российские дипломаты смогли навестить юную россиянку четыре раза в 2025 году. По их словам, девочка сама хочет вернуться на родину.
Россиянам напомнили о новых сроках передачи показаний счетчиков
Многие российские регионы с апреля ввели так называемое окно для передачи показаний счетчиков за воду — с 20-го по 25-е число каждого месяца, напомнили в Госдуме. Это сделали, чтобы избежать переплат, если человек забудет это сделать. Если не попасть в это «окно», плату рассчитают по среднемесячному потреблению за последние полгода.
Россиян предупредили о риске увольнения, если они придут в офис с простудой
Хотя уволить за такое крайне сложно, тем не менее такой сценарий не исключен полностью, рассказал директор по персоналу КРОС Сергей Муравьев.
Даже если по вине больного работника заболели другие сотрудники, сначала по закону ему должны сделать замечание или выговор, а увольнение — это последняя мера. Кроме того, такую причинно-следственную связь будет сложно доказать и ее можно будет оспорить в суде, добавил эксперт.
При этом компании вправе зафиксировать во внутренних правилах обязательства для сотрудников не выходить на работу при симптомах заболеваний.
На побережье Краснодарского края выбросило больше сотни мертвых дельфинов
С начала марта на побережье от Тамани до Сириуса нашли тела 132 дельфинов. 82 из них — только за первые 10 дней апреля.
С марта по июнь обычно погибает больше дельфинов, чем в другие месяцы. В этот период ставят сети на камбалу, а они очень опасны для китообразных. К тому же в это время море более загрязнено стоками, объяснили в центре спасения дельфинов «Дельфа».
Скончался актер из киновселенной Бэтмена
Джон Нолан известен зрителям по картинам «Бэтмен: начало» и «Темный рыцарь: возрождение легенды». Их снял его племянник Кристофер Нолан. Он также снимал дядю в фильме «Дюнкерк», который выиграл три «Оскара». Последней работой Джона Нолана стал телесериал «Дюна: пророчество». Актеру было 87 лет.