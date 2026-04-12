Россиянам рассказали об угрозе быть уволенными за появление больным в офисе

HR-директор Муравьев: Пришедшего на работу больным сотрудника могут уволить

Если сотрудник пришел на работу больным и заразил коллег, работодатель может его уволить, но сделать это крайне сложно, сообщил директор по персоналу «КРОС» Сергей Муравьев. Об ответственности за распространение вирусных инфекций на рабочем месте он рассказал «Ленте.ру».

«Прямого указания на возможность увольнения сотрудника за наличие факта выхода на работу больным в Трудовом кодексе нет. Даже если заболели окружающие коллеги, во-первых, сложно будет доказать причинно-следственную связь, к тому же, ее можно будет оспорить в суде, во-вторых, даже если ее удастся установить, сначала применяется первая форма дисциплинарного взыскания — это замечание или выговор, только потом увольнение», — поделился эйчар.

Эксперт объяснил, что организации могут фиксировать во внутренних нормативных актах обязательства для сотрудника сообщать о плохом самочувствии и не выходить на работу при симптомах заболеваний. Для возможности дальнейшего использования текст такого документа должен обязательно быть доведен до трудящихся под роспись, указал он.

Также действенным методом, по словам Муравьева, является установление компенсации заработной платы со стороны работодателя при выходе на больничный в объеме, близком к ее ежемесячному размеру, в дополнение к выплате от Социального фонда.

«Такую выплату можно увязать с выслугой лет, то есть сроком работы сотрудника компании, например, от одного года — компенсация до 60 процентов, от трех лет — до 80, от пяти лет — до 100. Данные выплаты тоже стоит фиксировать в локальных нормативных актах организации», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее депутат Самарской губернской думы Роман Маркаров предлагал отправлять аллергиков на удаленку весной. Политик указывал, что мера поможет сохранить россиянам с поллинозом заработную плату. Сейчас, по его словам, многие из них вынуждены брать отгулы и больничные.

