06:17, 12 апреля 2026

Умер актер из киновселенной Бэтмена

В возрасте 87 лет умер британский актер из «Бэтмен: начало» Джон Нолан
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич

Британский актер Джон Нолан скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщила его семья, передает The Herald.

Артист известен по ролям в фильмах своего племянника, режиссера Кристофера Нолана: «Бэтмен: начало», «Тёмный рыцарь: возрождение легенды» и «Дюнкерк». Он также приходится дядей продюсеру Джонатану Нолану.

В кино актер дебютировал в 1965 году. Последней работой с его участием стал телесериал «Дюна: пророчество».

Ранее сообщалось, что ирландский актер Майкл Патрик, известный по эпизодической роли в сериале «Игра престолов», ушел из жизни в возрасте 35 лет.

