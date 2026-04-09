15:53, 9 апреля 2026Культура

Актер из «Игры престолов» умер после тяжелой болезни

Актер из «Игры престолов» Майкл Патрик умер в 35 лет на фоне неизлечимой болезни
Андрей Шеньшаков

Фото: @michaelpatrick314

Ирландский актер Майкл Патрик, известный по эпизодической роли в сериале «Игра престолов», ушел из жизни в возрасте 35 лет. Об этом его супруга Наоми сообщила на своей странице в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам жены Патрика, его госпитализировали 30 марта. Он долгие годы боролся с боковым амиотрофическим склерозом, неизлечимым дегенеративным заболеванием центральной нервной системы. Последние годы Майкл передвигался на инвалидной коляске.

«Словами не описать, насколько мы убиты горем. Мик вдохновлял всех, кому посчастливилось общаться с ним, не только в последние несколько лет, пока он болел, но и в течение каждого дня своей жизни», — написала Наоми.

Помимо культового проекта HBO, Майкл Патрик снимался также в проектах «Криптон», «Смерть и соловьи» и «Голкипер».

В 2024 году стало известно о кончине британского актера Иэна Гелдера. Он сыграл роль Кивана Ланнистера в сериале «Игра престолов». У него обнаружили рак желчных протоков.

