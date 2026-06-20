Главное к утру 20 июня. Арабский язык в школах, сроки отключений горячей воды и обман безработных
Зеленский поставил ультиматум Белоруссии. Как на него отреагировали в Минске и Москве
Президент Украины Владимир Зеленский поставил ультиматум белорусскому коллеге Александру Лукашенко. Он заявил, что у белорусско-украинской границы якобы находится военная техника, с помощью которой корректируются удары по Украине. Если Лукашенко не «выключит» ее, это сделает сам Киев, сказал Зеленский.
Угрозы Белоруссии ни к чему хорошему не приведут, заявил на это зампредседателя комиссии по международным делам нижней палаты парламента Белоруссии Олег Гайдукевич. По его словам, Зеленский хочет втянуть в конфликт Минск и всю Европу. Но Белоруссия не поведется на провокации.
В Госдуме слова Зеленского назвали провокацией эскалации. Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что Москва рассматривает угрозы члену Союзного государства как «аналогичные угрозы непосредственно для России». При этом он подчеркнул, что украинский лидер устраивает перформанс в расчете на западную аудиторию.
Трамп допустил похищение президента Кубы
Президент США Дональд Трамп назвал возможной операцию по похищению главы Кубы Мигеля Диас-Канеля и смене власти в стране по аналогии с той, что Штаты провели в Венесуэле. По его словам, Венесуэла расположена относительно близко к Америке, а Куба «вообще в двух шагах».
В ночь на 3 января США нанесли несколько ударов по военным объектам в Каракасе и его пригородах. Одновременно с этим бойцы элитного спецподразделения армии США проникли в резиденцию лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Они похитили его и его супругу прямо из спальни и на вертолете переправили в Штаты. Вся операция заняла несколько минут, писали СМИ. Временно исполняющей обязанности главы республики назначили вице-президента Венесуэлы Делси Родригес.
В Пентагоне ранее говорили, что у США есть такие возможности, но окончательное решение должен принять Дональд Трамп.
В России утвердили программу изучения арабского языка в школах
Новая программа начнет действовать с 1 сентября, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
По его словам, министерство подготовило и перевело на арабский язык русские народные сказки, книгу о России и книги русских писателей. Все это передали в Объединенные Арабские Эмираты.
В российских школах поменяли программу для старших классов
Минпросвещения пообещало сделать новый образовательный стандарт «соответствующим современным реалиям».
Школьники смогут ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне и не выбирать два предмета для углубленного изучения, как сейчас. Программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными.
Кроме того, старшеклассников будут учить работать с искусственным интеллектом.
Нововведения вступят в силу с 2027 года.
Периоды отключения горячей воды в России станут короче через пять-семь лет
Продолжительность отключения горячей воды летом в крупных городах России сократится с двух недель до трех-пяти дней. Произойдет это в ближайшие пять-семь лет, пообещал депутат Госдумы Владимир Кошелев.
По его словам, акустические тесты и роботы внутри труб помогут выявлять проблемы без вскрытия грунта. Из-за этого и уменьшится время испытаний.
При этом полностью отказаться от отключений воды пока невозможно, подчеркнул другой депутат Александр Аксененко.
«Если отказаться от таких работ, риск аварийных отключений в отопительный сезон существенно возрастет, а их последствия будут гораздо серьезнее нескольких дней без горячей воды», — объяснил парламентарий.
Ситуация изменится, если обновить инфраструктуру ЖКХ, и это должно стать одним из приоритетов государства, добавил Аксененко.
Безработных россиян начали обманывать через схему с «компенсацией»
Мошенники стали «охотиться» на недавно уволенных граждан России. Они звонят им и сообщают о якобы невыплаченных работодателями компенсациях. Чтобы получить деньги, нужно заполнить заявление, утверждают аферисты. Подписать «документ» необходимо с помощью кода из СМС. Это код от «Госуслуг».
При этом, даже если преступники не получают код, они продолжают звонить россиянину, пытаются напугать взломом аккаунтов и «разводят» на перевод денег на «безопасный счет».
Умер режиссер сериала «Друзья»
В США в возрасте 85 лет скончался режиссер и продюсер Джеймс Берроуз. Об этом рассказал его агент Рик Розен. Причину смерти пока не раскрывают.
Берроуз участвовал в съемках сериалов «Друзья», «Теория большого взрыва», «Две девицы на мели» и множества других, а также был создателем ситкома «Чирс».
Режиссера 47 раз номинировали на премию «Эмми». Статуэтку он получил 11 раз.
В России опубликуют «черную книгу» растений
В 2026 году российские ученые издадут книгу растений, которые угрожают лесам и угодьям фермеров. В нее войдет более 500 наименований агрессивной флоры, вытесняющей другие растения.
Сейчас в РФ уже есть «Черная книга флоры Средней России». В ней указано, что в российской средней полосе пока насчитывается 52 вида опасных растений. Список постоянно пополняется.