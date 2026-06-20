Главное к утру 20 июня. Арабский язык в школах, сроки отключений горячей воды и обман безработных

Президент Украины Владимир Зеленский поставил ультиматум белорусскому коллеге Александру Лукашенко. Он заявил, что у белорусско-украинской границы якобы находится военная техника, с помощью которой корректируются удары по Украине. Если Лукашенко не «выключит» ее, это сделает сам Киев, сказал Зеленский.

Угрозы Белоруссии ни к чему хорошему не приведут, заявил на это зампредседателя комиссии по международным делам нижней палаты парламента Белоруссии Олег Гайдукевич. По его словам, Зеленский хочет втянуть в конфликт Минск и всю Европу. Но Белоруссия не поведется на провокации.

В Госдуме слова Зеленского назвали провокацией эскалации. Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что Москва рассматривает угрозы члену Союзного государства как «аналогичные угрозы непосредственно для России». При этом он подчеркнул, что украинский лидер устраивает перформанс в расчете на западную аудиторию.