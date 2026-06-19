США начали неформальные переговоры с Россией и Украиной о мирном урегулировании. Журналисты издания The Economist выяснили, что представители Дональда Трампа общаются с Киевом каждый день.

Одной из тем переговоров называют двухэтапный отвод войск.

На первом этапе стороны должны прекратить бои в зоне 50–70 километров по обе стороны линии боевого соприкосновения.

На втором — подписать итоговый мирный договор.

Россия эти сообщения пока официально не комментировала. Сенатор Владимир Джабаров считает, что временное перемирие нужно Украине только ради передышки и поставок западного оружия. По его мнению, США и ЕС пытаются обмануть Россию, а реальный мир возможен только после смены киевского руководства.

В Киеве и вовсе отрицают подготовку такого соглашения.