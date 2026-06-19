Главное за 19 июня. Снижение ключевой ставки, скандал вокруг результатов ЕГЭ и неформальные переговоры по Украине
СМИ заявили о неформальных переговорах США с Россией и Украиной. Что они обсуждают
США начали неформальные переговоры с Россией и Украиной о мирном урегулировании. Журналисты издания The Economist выяснили, что представители Дональда Трампа общаются с Киевом каждый день.
Одной из тем переговоров называют двухэтапный отвод войск.
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На первом этапе стороны должны прекратить бои в зоне 50–70 километров по обе стороны линии боевого соприкосновения.
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На втором — подписать итоговый мирный договор.
Россия эти сообщения пока официально не комментировала. Сенатор Владимир Джабаров считает, что временное перемирие нужно Украине только ради передышки и поставок западного оружия. По его мнению, США и ЕС пытаются обмануть Россию, а реальный мир возможен только после смены киевского руководства.
В Киеве и вовсе отрицают подготовку такого соглашения.
Госсекретарь США Марко Рубио признал, что Вашингтон не может быть нейтральным арбитром из-за масштабных поставок оружия Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что удивлен этим признанием.
Глава российского МИД напомнил, что Белый дом продолжает вводить новые санкции и открыто финансировать украинскую армию через Пентагон.
Зеленский обратился за посредничеством к Бразилии
Президент Бразилии Лула да Силва может стать новым посредником на переговорах. На саммите G7 Владимир Зеленский более 40 минут убеждал бразильского лидера поддержать позицию Украины. Киев надеется на авторитет Лулы да Силвы, поскольку тот пользуется доверием президента России Владимира Путина.
Депутат Госдумы Александр Толмачев назвал действия Зеленского нечестными. По его словам, Киев пытается использовать авторитет лидера БРИКС и просто загребать жар чужими руками.
Раскол в Евросоюзе и споры вокруг диалога с Москвой
Контакты с Москвой вызвали серьезные споры среди европейских лидеров. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц осудили председателя Евросовета Антониу Кошту за попытки наладить диалог с Россией.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что европейские политики ошибаются, пытаясь говорить с Россией с позиции силы, — такие переговоры ни к чему не приведут.
Минобороны показало новые документы о биолабораториях США в Украине. Какие вирусы там изучали
Российские военные получили новые документы, подтверждающие создание биологического оружия в лабораториях на Украине. Американская разведка сама рассекретила документы, которые подтверждают, что Вашингтон специально скрывал информацию о биолабораторях, рассказал начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Алексей Ртищев.
Власти США опубликовали карту лабораторий в Харькове, Днепропетровске, Львове и Одессе. Расположение этих центров полностью совпало со сведениями, которые ранее приводило Минобороны РФ.
Американский бюджет напрямую финансировал эти исследования. На деньги Пентагона в лабораториях изучали возбудители чумы, сибирской язвы, туляремии, а также смертельно опасных лихорадок Марбург и Эбола.
Одесский противочумный институт имени Мечникова хранил огромные запасы возбудителей холеры и бруцеллеза.
В харьковском ветеринарном институте биологи изучали опасные вирусы с пандемическим потенциалом — птичий грипп и африканскую чуму свиней.
Секретные работы координировало управление Пентагона по снижению угроз (DTRA). Американские кураторы закрыли доступ к информации даже для украинских специалистов, которые работали на объектах.
Программа исследований никак не была связана со здравоохранением Украины. Вместо борьбы с реальными эпидемиями туберкулеза или дифтерии ученые изучали, как использовать опасные патогены для создания биологического оружия, сообщило Минобороны.
Россия планирует инициировать международное расследование работы этих центров.
Центробанк опустил ключевую ставку до 14,25%. Что не дало снизить сильнее
ЦБ опустил ключевую ставку до 14,25% годовых — это девятое снижение подряд. Эльвира Набиуллина объяснила столь осторожное снижение ростом расходов бюджета и подорожанием бензина — эти факторы мешают инфляции падать быстрее.
Минэкономразвития при этом считает, что возможность снижать ставку дальше сохраняется.
Главные тезисы ЦБ регулятора
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Текущий рост цен замедлился до 2,1% в годовом выражении, однако годовой показатель инфляции все еще составляет 5,6%.
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Безработица в стране находится на рекордно низком уровне, а нехватка кадров в регионах перестала сокращаться.
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Низкая эффективность труда остается ключевой проблемой российской экономики.
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Российские банки фиксируют всплеск спроса на автокредиты, потребительские займы и рыночную ипотеку.
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ЦБ допускает паузу в снижении ставки на ближайших заседаниях, чтобы детально оценить новые экономические данные.
Как решение ЦБ отразится на вкладах и кредитах
Финансист Екатерина Фурзикова считает, что ставки по вкладам в банках останутся привлекательными и продолжат приносить доход выше уровня инфляции.
Кредиты и ипотека будут дешеветь очень медленно, а банки сохранят жесткие требования к заемщикам.
Новая система в вузах и «провальный» ЕГЭ. Как в России заканчивается учебный год
В России утвердили правила перехода на новую систему образования. Он стартует с нового учебного года 2026–2027 и завершится к 2030 году, следует из постановления, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В российских вузах будет три ступени высшего образования:
- базовое;
- специализированное (магистратура и ординатура);
- профессиональное (аспирантура).
Базовое образование в зависимости от направления можно будет получить за 4–6 лет, срок обучения в магистратуре — от года до трех.
В пилотном режиме новую систему запустят в 17 вузах. Они обучают более чем 100 специальностям.
Школьники назвали ЕГЭ-2026 самым провальным за последнее время. Все из-за ошибок в заданиях, причем даже в тех, которые оцениваются в большое количество баллов.
Ошибки заметили, например, в ЕГЭ по русскому языку. В задании на ударение в слово «позвала» закралась лишняя буква «а» — «позвалаА». На литературе в задании на сопоставление не было цитаты Павла Кирсанова из «Отцов и детей».
Неточности были и в заданиях по другим предметам — биологии, информатике и английскому языку, жалуются выпускники.
Некоторые теперь собираются жаловаться в Рособрнадзор, чтобы их результаты пересмотрели.
Сам Рособрнадзор ранее признал, что в слове «позвала» действительно была ошибка. Но она не мешала выполнить его правильно, отметили в ведомстве.
В Госдуме пожаловались на текст писателя-иноагента в заданиях ЕГЭ. В одном из вариантов заданий на экзамене по русскому языку использовали отрывок из текста писателя Александра Иличевского (признан в РФ иноагентом).
Глава «Справедливой России» потребовал от Рособрнадзора и Минпросвещения объяснить, чья это была идея и какие меры приняли в отношении этих лиц.
Раз уж вы так уперлись в ЕГЭ, тогда исключите хотя бы такие «ляпы», не допускайте в заданиях текстов и авторов, дискредитирующих страну.
Помимо того, что в задании использовали произведение иноагента, сама его формулировка не соответствовала тексту, добавил Миронов.
Что еще важно: отмена переговоров США и Ирана, жертва атаки БПЛА на Подмосковье и экс-депутат, обвиненный в изнасиловании
Встреча США и Ирана по мирному соглашению не состоялась. Представители Вашингтона и Тегерана должны были подписать временный меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии. Однако переговоры не состоялись. Официально причину не озвучили, но президент США Дональд Трамп обвинил во всем Иран и пригрозил ему.
Это не мы не встретились от отчаяния, это Иран. Им конец!
Власти Ирана говорят, что стороны уже поставили под меморандумом электронные подписи, поэтому смысла в официальной церемонии нет. Источники в Штатах утверждают, что переговоры отложили из-за ударов Израиля по Ливану.
18 июня США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании. Они договорились остановить боевые действия на 60 дней, разблокировать Ормузский пролив и восстановить там судоходство. При этом стороны оставили за собой право по взаимной договоренности продлить срок согласования окончательной версии мирного договора.
В Подмосковье из-за атаки беспилотников погибла 8-летняя девочка. Во время ЧП школьница была дома с бабушкой, рассказал глава региона Андрей Воробьев. Там начался пожар, и девочка не выжила. Женщина не пострадала.
Экс-депутата, которого выгнали из Госдумы за прогулы, заочно арестовали по делу об изнасиловании. В преступлении Юрия Напсо обвиняет его бывшая помощница. Девушка утверждает, что все произошло в 2023 году, когда ей было 19 лет. Сам бывший парламентарий настаивает, что это оговор, а бывшая помощница якобы подделала его подпись на служебном документе и получила премию в 2 млн руб.
Суд заочно арестовал экс-депутата и объявил его в розыск. Защита Напсо будет обжаловать это решение. Об этом он лично сообщил журналистам.
«Роснефть» пообещала обеспечить топливом социально значимые объекты. Глава компании Игорь Сечин на годовом собрании акционеров заявил, что она гарантирует обеспечение топливом социально значимых объектов, бюджетных предприятий, промышленности, сельскохозяйственных компаний. Сечин добавил, что компания почти не отправляет нефтепродукты на экспорт.
Что еще интересно: возвращение Набиуллиной и детский сад — космолет
Набиуллина объяснила свое долгое отсутствие. Глава Центробанка 19 июня выступила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике. Она появилась на публике впервые с 22 мая и подтвердила, что была на больничном. По словам Эльвиры Набиуллиной, у нее была простуда и она «на некоторое время потеряла голос». Председатель ЦБ поблагодарила всех, кто беспокоился о ее здоровье.
На исчезновение Набиуллиной из публичного поля обратили внимание после того, как в начале июня она пропустила сразу несколько крупных мероприятий, включая Петербургский международный экономический форум, на котором изначально должна была выступать.
В ЦБ это объяснили ее больничным. Однако в Сети муссировали теорию, что это может быть связано с готовящимся трансфером власти в Центробанке. В Кремле призывали не строить конспирологические теории из-за отсутствия главы ЦБ.
В Москве построят детский сад в виде межпланетного корабля. Фасад трехэтажного здания украсят космическими муралами: изображениями планет, искусственных спутников и детей-космонавтов, рассказали местные власти. «Сад-космолет» рассчитан на 350 детей — от самых маленьких до дошкольников.
В России не осталось магазинов люксовых брендов. Ни у одного зарубежного люксового бренда не осталось магазинов в стране, сообщили в Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ретейла. Контакты на аренду торговых площадей либо истекли, либо их расторгли. Дольше всех продержался магазин Chanel в Столешниковом переулке, но теперь его место занял отечественный бренд одежды.