Крушение военного самолета в Крыму, запрет на вывоз долларов и очень жаркое лето. Что нового к утру 1 апреля
Китай и Пакистан представили мирный план по Ирану. Близок ли конец конфликта на Ближнем Востоке?
Мирный план Китая и Пакистана
Китай и Пакистан представили пять пунктов урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.
План включает немедленное прекращение огня, начало мирных переговоров, защиту гражданской инфраструктуры, обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе и соблюдение принципов ООН.
Иран назвал условие для мира
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности завершить конфликт с США и Израилем при выполнении условий Тегерана. Тегерану нужны гарантии, что агрессия против страны не повторится.
Посол Ирана в Великобритании Сейед Али Мусави добавил, что у страны нет доверия к Штатам, так как она дважды подвергалась нападениям во время переговоров, а у Дональда Трампа «очень плохое, очень отвратительное досье».
Позиция США
Дональд Трамп в очередной раз высказался о сроках завершения операции на Ближнем Востоке.
Думаю, мы уйдем в течение двух-трех недель, потому что нет причины нам заниматься этим.
Тем временем СМИ пишут, что США направили авианосец USS George H. W. Bush («Джордж Буш») и сопровождающие его боевые корабли на Ближний Восток. Кроме того, ОАЭ собираются помочь Вашингтону, чтобы открыть Ормузский пролив силой.
Самолет Ан-26 врезался в скалу в Крыму: погибло 29 человек
Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в Крыму во время планового полета. Связь с бортом пропала около 18:00 мск.
По данным источника РИА «Новости», самолет врезался в скалу. Погибли 29 человек — шесть членов экипажа и 23 пассажира. На месте работает ведомственная комиссия. По самолету не наносилось какое-либо поражающее действие, уточнили в военном ведомстве.
Предварительная причина катастрофы — техническая неисправность.
Ростовская область пережила массированную атаку дронов: подробности
В ночь на 1 апреля регион атаковали более 30 дронов. Удар приняли на себя Новошахтинск, Таганрог, Каменск-Шахтинский, Батайск, а также 6 районов области.
По словам главы области Юрия Слюсаря, повреждено 15 домов и автомобиль, но информация еще будет уточняться. Пострадавших нет.
Изменения с 1 апреля: ограничение на вывоз налички, заселение через «Госуслуги» и базы данных для ФСБ
С 1 апреля 2026 года ФСБ России сможет бесплатно получать копии баз данных российских организаций, содержащих информацию, необходимую для обеспечения безопасности.
Норма закреплена поправками в закон «О Федеральной службе безопасности России» и позволяет запрашивать такие данные без судебного решения. При этом ведомство обязано уничтожать информацию после достижения целей ее получения и не вмешиваться в работу компаний.
С 1 апреля по указу президента России введено ограничение на вывоз наличных в страны Евразийского экономического союза — Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
Физлицам запрещено вывозить сумму свыше эквивалента 100 тыс. долларов, а для ИП и компаний запрет действует независимо от размера средств.
С 1 апреля граждане России могут регистрироваться в гостиницах и санаториях с помощью приложения «Госуслуги». Заселение возможно по данным из электронных документов без предъявления бумажного паспорта.
Мошенники начали чаще звонить россиянам с городских номеров
Аферисты стали чаще использовать стационарные телефоны, поскольку многие воспринимают городской номер как более надежный, сообщил эксперт платформы Народный фронт «Мошеловка» Галактион Кучава.
Злоумышленники представляются сотрудниками «Ростелекома», коммунальных служб или социальных организаций и пытаются выманить персональные данные или коды с «Госуслуг». Эксперт напомнил, что официальные структуры никогда не требуют такую информацию по телефону.
Россиянам рассказали, какие созвездия можно увидеть в апрельском небе
В апреле хорошо видны весенние созвездия — Рак, Лев, Волосы Вероники и Волопас, рассказал научный сотрудник ГМИК имени К. Э. Циолковского Александр Алексеев.
По его словам, любители астрономии смогут наблюдать скопление Ясли, шаровое скопление M3 и яркую звезду Арктур. Делать это можно даже с помощью бинокля или камеры смартфона с длинной выдержкой
Гидрометцентр пообещал россиянам жаркое лето в 2026 году
Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, летом 2026 года средние температуры в России будут выше нормы.
— Июнь: тепло в Северо-Западном, Приволжском, Уральском округах и северо-западе Красноярского края; прохладнее — на Сахалине и в Приморье.
- Июль: выше нормы на востоке Северо-Западного, Центрального и Южного округов, в Приволжском федеральном округе, на Урале и на Таймыре.
- Август: самые высокие температуры ожидаются на Алтае, в Тыве, Якутии, на севере Хабаровского края и на западе Магаданской области; прохладнее — на севере Урала и востоке Северо-Западного федерального округа.
То есть лето обещает быть жарким, особенно в центральной и восточной частях страны.