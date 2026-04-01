Крушение военного самолета в Крыму, запрет на вывоз долларов и очень жаркое лето. Что нового к утру 1 апреля

Мирный план Китая и Пакистана

Китай и Пакистан представили пять пунктов урегулирования конфликта на Ближнем Востоке .

План включает немедленное прекращение огня, начало мирных переговоров, защиту гражданской инфраструктуры, обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе и соблюдение принципов ООН.

Иран назвал условие для мира

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности завершить конфликт с США и Израилем при выполнении условий Тегерана. Тегерану нужны гарантии, что агрессия против страны не повторится .

Посол Ирана в Великобритании Сейед Али Мусави добавил, что у страны нет доверия к Штатам , так как она дважды подвергалась нападениям во время переговоров, а у Дональда Трампа «очень плохое, очень отвратительное досье».

Позиция США

Дональд Трамп в очередной раз высказался о сроках завершения операции на Ближнем Востоке.