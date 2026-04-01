В Иране назвали условие мира с США

Посол Мусави: Иран хочет гарантий неприменения силы для завершения войны с США

Тегеран нуждается в твердых гарантиях неприменения силы и агрессии по итогам переговоров о завершении войны с США. Об этом заявил посол Ирана в Великобритании Сейед Али Мусави в интервью газете The Times.

Он обратил внимания, что в данном отношении у президента США Дональда Трампа «очень плохое, очень отвратительное досье». Дипломат отметил, что у Тегерана нет взаимного доверия к Вашингтону, поскольку дважды подвергался нападениям во время переговорного процесса.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран со своей стороны не примет прекращения огня, он требует прекращения войн во всем ближневосточном регионе. Он подчеркнул, что условия Ирана прозрачны и заключаются в предоставлении гарантий, что атаки на республику не повторятся. Кроме того, глава иранского МИД заявил, что Тегеран надеется на выплату компенсаций за причиненный ущерб.