Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:08, 1 апреля 2026

В Иране назвали условие мира с США

Посол Мусави: Иран хочет гарантий неприменения силы для завершения войны с США
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Morteza Nikoubazl / Reuters

Тегеран нуждается в твердых гарантиях неприменения силы и агрессии по итогам переговоров о завершении войны с США. Об этом заявил посол Ирана в Великобритании Сейед Али Мусави в интервью газете The Times.

Он обратил внимания, что в данном отношении у президента США Дональда Трампа «очень плохое, очень отвратительное досье». Дипломат отметил, что у Тегерана нет взаимного доверия к Вашингтону, поскольку дважды подвергался нападениям во время переговорного процесса.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран со своей стороны не примет прекращения огня, он требует прекращения войн во всем ближневосточном регионе. Он подчеркнул, что условия Ирана прозрачны и заключаются в предоставлении гарантий, что атаки на республику не повторятся. Кроме того, глава иранского МИД заявил, что Тегеран надеется на выплату компенсаций за причиненный ущерб.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Врезался в скалу. В Крыму разбился военно-транспортный Ан-26, погибли 29 человек

    В Конгрессе США резко ответили критикам переговоров с Россией

    Бывшая ведущая «Орла и решки» снялась в прозрачном топе без бюстгальтера

    В МИД заявили о готовности восстановления отношений с Грузией

    В Иране назвали условие мира с США

    Депутаты Госдумы вступились за таксистов в одном городе

    Политик с паразитом в мозге отрезал пенис еноту

    Девушка начала испытывать отвращение к сексу по неожиданной причине

    В Москве стартовал сезон самокатов

    Отношениям США и Китая предрекли ухудшение из-за решения Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok