Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:53, 31 марта 2026Мир

МИД Ирана высказался о прекращении огня и выдвинул требование

Глава МИД Аракчи: Иран не приемлет прекращения огня, он требует прекращения войн
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Pierre Albouy / Reuters

Тегеран со своей стороны не примет прекращения огня, он требует прекращения войн во всем ближневосточном регионе. Об этом сказал министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, беседуя с журналистами катарского телеканала Al Jazeera.

По его словам, условия Ирана прозрачны и заключаются в предоставлении гарантий, что атаки на республику не повторятся. Кроме того, в Тегеране надеются на выплату компенсаций за причиненный ущерб.

Между тем, как подчеркнул Аракчи, Иран готов дать отпор любой наземной операции, выразив надежду на то, что «противники не совершат ошибку в расчетах».

Ранее Аббас Аракчи заявил, что Иран не отвечал на предложение США, состоящее из 15 пунктов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok