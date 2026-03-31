МИД Ирана высказался о прекращении огня и выдвинул требование

Глава МИД Аракчи: Иран не приемлет прекращения огня, он требует прекращения войн

Тегеран со своей стороны не примет прекращения огня, он требует прекращения войн во всем ближневосточном регионе. Об этом сказал министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, беседуя с журналистами катарского телеканала Al Jazeera.

По его словам, условия Ирана прозрачны и заключаются в предоставлении гарантий, что атаки на республику не повторятся. Кроме того, в Тегеране надеются на выплату компенсаций за причиненный ущерб.

Между тем, как подчеркнул Аракчи, Иран готов дать отпор любой наземной операции, выразив надежду на то, что «противники не совершат ошибку в расчетах».

Ранее Аббас Аракчи заявил, что Иран не отвечал на предложение США, состоящее из 15 пунктов.