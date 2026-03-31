МИД Ирана высказался о прекращении огня и выдвинул требование

Тегеран со своей стороны не примет прекращения огня, он требует прекращения войн во всем ближневосточном регионе. Об этом сказал министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, беседуя с журналистами катарского телеканала Al Jazeera.
По его словам, условия Ирана прозрачны и заключаются в предоставлении гарантий, что атаки на республику не повторятся. Кроме того, в Тегеране надеются на выплату компенсаций за причиненный ущерб.
Между тем, как подчеркнул Аракчи, Иран готов дать отпор любой наземной операции, выразив надежду на то, что «противники не совершат ошибку в расчетах».
Ранее Аббас Аракчи заявил, что Иран не отвечал на предложение США, состоящее из 15 пунктов.