21:17, 31 марта 2026

В МИД Ирана высказались о переговорах с США

Аракчи: Иран не отвечал на предложение США, состоящее из 15 пунктов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Pierre Albouy / Reuters

Иран еще не отвечал на предложение США, состоящее из 15 требований. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Я получаю сообщения напрямую от [спецпосланника президента США Стива] Уиткоффа, как и раньше, но это не означает, что мы ведем переговоры. Это не переговоры, это лишь обмен сообщениями напрямую или через наших друзей в регионе», — сказал министр.

Он также отметил, что Тегеран не выдвигал США никаких встречных условий в ответ на американский план из 15 пунктов. Аракчи подчеркнул, что Иран не согласится на временное прекращение огня, а условия окончания войны «совершенно ясны».

Ранее замглавы МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал план США амбициозным и нелогичным. «Вопросы, обозначенные в разделе "15 пунктов", очень амбициозны и нелогичны со стороны американцев», — сказал дипломат.

