Иран дал ответ США на план из 15 пунктов

Замглавы МИД Ирана Багаи назвал план США из 15 пунктов нелогичным

Предложенный американской стороной список из 15 пунктов является амбициозным и нелогичным. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Эсмаил Багаи, комментируя перспективы возобновления диалога с Вашингтоном, передает SNN.

«С момента последнего раунда переговоров у нас не было прямых контактов с США. Вопросы, обозначенные в разделе "15 пунктов", очень амбициозны и нелогичны со стороны американцев», — сказал дипломат. Он отметил, что пока обсуждались лишь сигналы о готовности США к диалогу, которые Тегеран получил через посредников, в том числе от Пакистана.

Багаи подчеркнул, что Иран четко обозначил свою позицию и знает, какие рамки для него приемлемы. По его словам, Вашингтону следует серьезно отнестись к собственным заявлениям о намерении вести дипломатию, поскольку от этого зависит доверие всего мира к американской политике.

Ранее спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф заявил, что план Вашингтона может устранить все препятствия к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Он отметил, что основными нерешенными вопросами являются обогащение урана и запасы обогащенного ядерного топлива в Иране.