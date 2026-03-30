12:25, 30 марта 2026Мир

Иран дал ответ США на план из 15 пунктов

Замглавы МИД Ирана Багаи назвал план США из 15 пунктов нелогичным
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Iranian Foreign Ministry / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Предложенный американской стороной список из 15 пунктов является амбициозным и нелогичным. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Эсмаил Багаи, комментируя перспективы возобновления диалога с Вашингтоном, передает SNN.

«С момента последнего раунда переговоров у нас не было прямых контактов с США. Вопросы, обозначенные в разделе "15 пунктов", очень амбициозны и нелогичны со стороны американцев», — сказал дипломат. Он отметил, что пока обсуждались лишь сигналы о готовности США к диалогу, которые Тегеран получил через посредников, в том числе от Пакистана.

Багаи подчеркнул, что Иран четко обозначил свою позицию и знает, какие рамки для него приемлемы. По его словам, Вашингтону следует серьезно отнестись к собственным заявлениям о намерении вести дипломатию, поскольку от этого зависит доверие всего мира к американской политике.

Ранее спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф заявил, что план Вашингтона может устранить все препятствия к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Он отметил, что основными нерешенными вопросами являются обогащение урана и запасы обогащенного ядерного топлива в Иране.

