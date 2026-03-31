Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:45, 31 марта 2026Мир

Представлен мирный план по урегулированию на Ближнем Востоке

Китай и Пакистан назвали 5 пунктов по урегулированию на Ближнем Востоке
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Пекин и Исламабад представили пять пунктов плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Своими мнениями о ситуации в регионе обменялись министр иностранных дел Китая Ван И с главой МИД Пакистана Исхаком Даром, пишет издание «Синьхуа».

В первую очередь, страны призвали к немедленному прекращению огня и боевых действий. Во все районы, пострадавшие от войны, должны быть отправлены гуманитарные грузы.

КНР и Пакистан сошлись на том, что мирные переговоры должны стартовать как можно скорее. «Необходимо обеспечить суверенитет, территориальную целостность, национальную независимость и безопасность Ирана и государств Персидского залива», уточняется в сообщении.

Третьим пунктом плана стало обеспечение безопасности невоенных объектов. Главы дипведомств обратились к сторонам с призывом «немедленно прекратить нападения на гражданское население», а также соблюдать и следовать международному гуманитарному праву, перестать бить по объектам критической инфраструктуры. Стороны призывают не атаковывать атомные, энергетические и опреснительные электростанции.

В-четвертых, Китай и Пакистан обратили внимание на обеспечение безопасности судоходных путей в Ормузском проливе. «Китай и Пакистан призывают все стороны обеспечить безопасность судов и членов экипажей, оказавшихся в бедственном положении в водах Ормузского пролива, как можно скорее организовать безопасный проход гражданских и коммерческих судов», — отмечается в плане.

Финальный пункт — обеспечение приоритета Устава Организации объединенных наций (ООН). Пекин вместе с Исламабадом выступили за урегулирование конфликта на основе целей и принципов объединения.

Ранее Папа Римский Лев XIV попросил Трампа закончить войну в Иране. Понтифик надеется, что это произойдет до Пасхи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok