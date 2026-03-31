Представлен мирный план по урегулированию на Ближнем Востоке

Китай и Пакистан назвали 5 пунктов по урегулированию на Ближнем Востоке

Пекин и Исламабад представили пять пунктов плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Своими мнениями о ситуации в регионе обменялись министр иностранных дел Китая Ван И с главой МИД Пакистана Исхаком Даром, пишет издание «Синьхуа».

В первую очередь, страны призвали к немедленному прекращению огня и боевых действий. Во все районы, пострадавшие от войны, должны быть отправлены гуманитарные грузы.

КНР и Пакистан сошлись на том, что мирные переговоры должны стартовать как можно скорее. «Необходимо обеспечить суверенитет, территориальную целостность, национальную независимость и безопасность Ирана и государств Персидского залива», уточняется в сообщении.

Третьим пунктом плана стало обеспечение безопасности невоенных объектов. Главы дипведомств обратились к сторонам с призывом «немедленно прекратить нападения на гражданское население», а также соблюдать и следовать международному гуманитарному праву, перестать бить по объектам критической инфраструктуры. Стороны призывают не атаковывать атомные, энергетические и опреснительные электростанции.

В-четвертых, Китай и Пакистан обратили внимание на обеспечение безопасности судоходных путей в Ормузском проливе. «Китай и Пакистан призывают все стороны обеспечить безопасность судов и членов экипажей, оказавшихся в бедственном положении в водах Ормузского пролива, как можно скорее организовать безопасный проход гражданских и коммерческих судов», — отмечается в плане.

Финальный пункт — обеспечение приоритета Устава Организации объединенных наций (ООН). Пекин вместе с Исламабадом выступили за урегулирование конфликта на основе целей и принципов объединения.

