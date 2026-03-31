Папа Римский обратился к Трампу с просьбой

Папа Римский Лев XIV попросил Трампа закончить войну в Иране

Папа Римский Лев XIV попросил президента США Дональда Трампа закончить военную операцию в Иране. Его слова приводит газета Messaggero.

Понтифик сообщил, что провел разговор с американским лидером и попросил его положить конец войне, выразив надежду, что это произойдет до Пасхи. По его словам, его уведомили, что недавно Трамп заявил о желании прекратить конфликт.

«Возможно, перемирие на Пасху, но уже есть признаки… может быть, война закончится до Пасхи, будем надеяться. (...) Мы надеемся, что он ищет выход, и способ уменьшить насилие, бомбардировки, что внесло бы значительный вклад в искоренение ненависти, которая постоянно растет на Ближнем Востоке и в других регионах», — сказал Лев XIV.

До этого сообщалось, что Папа Римский стал резко критиковать Трампа за войну в Иране.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что последствия войны США и Ирана можно сравнить с эпидемией коронавируса из-за непредсказуемых результатов боевых действий.