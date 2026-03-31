14:31, 31 марта 2026Мир

Папа Римский стал критиковать Трампа

Axios: Папа Римский Лев XIV стал критиковать Трампа за войну в Иране
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Папа Римский Лев XIV стал резко критиковать президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники сообщает американский портал Axios.

«Лев стал открыто высказываться по вопросам иммиграции и конфликтов, и все чаще выступает против войны с Ираном», — пишет издание.

Действующий понтифик, отмечает Axios, является первым главой Католической церкви, родившимся в Соединенных Штатах, что, учитывая его статус, ставит Льва XIV в «уникальное положение».

Ранее Лев XIV заявил, что Бог отвергает молитвы тех мировых лидеров, которые ведут войны.

