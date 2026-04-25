Первая атака дронов на Урал, маркировка о наркотиках у Пушкина и поддельные QR-коды на самокатах. Что нового к утру 25 апреля
Украинские беспилотники впервые атаковали уральские города. Как это было
Украинские БПЛА ночью 25 апреля впервые атаковали Екатеринбург. Один из беспилотников врезался в жилую многоэтажку в центре города, повредив несколько квартир.
Пострадали шесть человек — большинство отравились дымом от начавшегося пожара. Одну женщину увезли в больницу, еще пятеро екатеринбуржцев отказались от госпитализации, рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.
Первой атаке с начала СВО подвергся и Челябинск. Городской аэропорт временно закрывали из-за налета дронов. Целью ВСУ был объект инфраструктуры, сообщил глава региона Алексей Текслер. Разрушений и пострадавших нет.
Всего за ночь российские системы ПВО сбили над страной 127 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
Дроны уничтожили над:
- Белгородской областью;
- Воронежской областью;
- Калужской областью;
- Курской областью;
- Орловской областью;
- Смоленской областью;
- Ростовской областью;
- Волгоградской областью;
- Астраханской областью;
- Свердловской областью;
- Челябинской областью;
- Татарстаном;
- Крымом;
- Азовским и Черным морями.
В Бурятии группу альпинистов накрыла лавина. Что известно о пострадавших и пропавших
Группа альпинистов из семи человек попала под сход лавины, когда поднималась к пику Конституции в Бурятии 24 апреля. Четверых накрыло снегом, еще трое находились рядом и получили травмы, сообщил Следственный комитет. Один из пострадавших сейчас лечится в больнице, а еще двое — дома.
Четверых попавших под лавину начали искать спасатели. 25 апреля они нашли тело одной из них — 42-летней женщины.
UPD. Позднее мертвыми нашли еще двух членов экспедиции. Поиски четвертого пропавшего продолжаются.
Электронные сервисы начали предупреждать о пропаганде наркотиков в книгах Пушкина
Интернет-платформы с книгами стали помечать произведения классиков. На платформе «Литрес» такие пометки появились, например, на сборниках стихотворений Александра Пушкина, пишет РИА «Новости».
Представители сервиса пообещали разобраться в ситуации, а в Российском книжном союзе напомнили, что произведения русской классики не подпадают под действие закона против пропаганды наркотиков.
Мошенники начали подделывать QR-коды на электросамокатах
Аферисты размещают фейковые QR-коды поверх настоящих на сдающихся в аренду электросамокатах, предупредили в пресс-службе платформы «Мошеловка».
Они ведут на фишинговые страницы. Если ввести на таком портале свои данные, то они попадут к преступникам.
Дачников предупредили об уголовной ответственности за некоторые растения. Проверьте себя
Российские садоводы могут по незнанию попасть под уголовное дело из-за растений из списка запрещенных, сообщил юрист Илья Русяев. Среди них — конопля, различные виды мака, шалфей, голубой лотос и ряд других.
Их часто продают в магазинах под другими названиями, поэтому их можно случайно завезти на участок. За это грозит административная или уголовная ответственность со штрафом до 300 тысяч рублей.
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший мангал для пикника
Для посиделок на природе лучше выбирать складной мангал, который можно быстро собрать, посоветовали россиянам в Роскачестве.
По словам специалистов, длина такого мангала должна быть от 45 до 50 см. А еще он должен быть не очень глубоким, максимум — 15 см. Иначе для приготовления шашлыка понадобится много дров и угля.
В 14-м сезоне шоу «Голос» победила Эльмира Караханова
Телешоу «Голос-14» выиграла 30-летняя оперная певица Эльмира Караханова из команды Ильдара Абдразакова. Она набрала 42,6% голосов зрителей, обойдя соперников Алексея Смирнова и Александра Гузко. Вместе с наставником Караханова исполнила в финале песню «Я тебе никогда на забуду».
«Радиостанция Судного дня» передала новое загадочное сообщение
Военная радиостанция УВБ-76 передала сообщение со словом «быкочерт». Сигнал поймали еще днем 24 апреля, но информацию о нем опубликовали только сегодня ночью. Значение сообщения неизвестно.
Радиостанцию создали еще в прошлом столетии. Вокруг нее собралось множество мифов и легенд, а каждый сигнал «жужжалки» обсуждают в Сети.