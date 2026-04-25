02:51, 25 апреля 2026

«Радиостанция Судного дня» передала жуткий сигнал о чертовщине

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

«Радиостанция Судного дня» передала новое загадочное сообщение. В этот раз на ее волнах прозвучало слово «быкочерт», о чем следует из публикации Telegram-канала «УВБ-76 логи», отслеживающего данные эфиры.

Сигнал был пойман в пятницу, 24 апреля, в 15:36 по московскому времени, однако соответствующая информация появилась только в ночь на субботу.

УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. На ней транслируется короткий жужжащий сигнал, поэтому в простонародье ее прозвали «жужжалкой». Вокруг УВБ-76 ходит много мифов и легенд среди радиолюбителей.

Ранее в эфире прозвучало восьмое за день сообщение со словом «возостем».

