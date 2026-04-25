08:00, 25 апреля 2026

Дачников предупредили о штрафе и уголовной ответственности за некоторые растения

Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Список запрещенных к выращиванию на участке растений закреплен в перечне постановления правительства, но в ботанических магазинах они часто продаются под безобидными коммерческими названиями, предупредил юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

Русяев рассказал, что среди позиций, которые легко завезти на участок по незнанию или из любопытства, есть конопля, снотворный мак и другие наркосодержащие виды мака, ипомея трехцветная, шалфей предсказателей, гармала, эфедра, голубой лотос, роза гавайская, мимоза хостилис, кактусы с мескалином и грибы с псилоцибином. Он подчеркнул, что сверять с правительственным перечнем стоит именно ботаническое имя вида.

«Когда количество растений небольшое и состав не дотягивает до уголовного, работает КоАП. За незаконное культивирование гражданину грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей либо административный арест до 15 суток. Отдельно наказывают тех, у кого подобные растения выросли самосевом, а после официального предписания участок не приведен в порядок. В такой ситуации штраф для гражданина составляет от 3 до 4 тысяч рублей», — объяснил эксперт.

Ссылка на то, что все выросло само, от ответственности не освобождает, если предписание уже вынесено и проигнорировано

Илья Русяевюрист

Юрист также сообщил, что Уголовная ответственность наступает с крупного размера посадок. Он пояснил, что минимальная санкция начинается со штрафа до 300 тысяч рублей или обязательных работ до 480 часов. Дальше идут ограничение свободы до 2 лет и лишение свободы на тот же срок.

«За особо крупный размер можно получить до 8 лет реального лишения свободы. Пороги привязаны к числу растений. По конопле крупный размер начинается с 20 кустов, по маку с 10, по ипомее трехцветной тоже с 10. Особо крупный для этих же позиций стартует от 330, 200 и 100 растений соответственно. Считают каждое растение отдельно, поэтому ряд декоративных маков на клумбе или несколько кустов конопли вполне могут перевести историю из административной плоскости в уголовную», — объяснил юрист.

Ранее россиянам напомнили о штрафах за хлам в подъезде. Размер взыскания может составить от 5000 до 15 тысяч рублей.

