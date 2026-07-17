Исторический обвал на бирже и тренд на ипотеку до пенсии. Главное про деньги за неделю

Двадцать лет назад Мухаммад Юнус получил Нобелевскую премию мира за создание системы микрозаймов. Он верил, что доступные деньги помогут беднякам открывать свое дело. Но эта модель провалилась.

На рынок пришли корпорации, которым нужна только прибыль. В итоге в странах Азии и Латинской Америки задолженность населения превысила все разумные пределы. Люди закладывают земли и прячутся от агрессивных коллекторов из-за долга в $400 или $500.

В нашей стране микрофинансовые организации работают иначе. Россияне берут деньги не на открытие цеха или фермы, а на непредвиденные расходы — ремонт машины, лечение или покупку техники. Суммы таких кредитов постоянно растут.