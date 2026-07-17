Исторический обвал на бирже и тренд на ипотеку до пенсии. Главное про деньги за неделю

Исторический обвал на бирже и тренд на ипотеку до пенсии. Главное про деньги за неделю10–17 июля
Индекс Мосбиржи опустился ниже психологической отметки
Котировки газового гиганта рухнули ниже 84 рублей. В последний раз они стоили так дешево глубокой осенью 2008 года. Давление на акции оказала статья The Wall Street Journal о том, что Китай готов одобрить газопровод «Сила Сибири — 2» только при одном условии: Пекин хочет покупать российский газ по низким внутренним расценкам. С экономической точки зрения это лишает дорогостоящий проект всякого смысла.
Затяжное падение рынка длится уже 19 недель подряд. Такого обвала без отскоков или коррекций не было за всю историю торгов на площадке.
Эксперты объясняют происходящее полным отсутствием позитивных новостей. Рынок страдает из-за жесткой политики Центробанка, сложностей с поставками топлива и геополитической напряженности.
Дополнительное давление на индекс окажет дивгэп «тяжеловесов» (Сбербанка, ВТБ, «Ростелекома» и «Дом.РФ»). После дивидендных отсечек 20 июля индекс математически потеряет еще 2–3%.
Главной интригой остается заседание ЦБ 24 июля. Если регулятор подаст хотя бы мягкий сигнал, рынок способен развернуться. Если разочарует — индекс рискует провалиться в яму 1800–2000 пунктов, считает аналитик ПСБ Евгений Локтюхов.
Как работает ловушка микрозаймов и почему их суммы в России бьют рекорды
Двадцать лет назад Мухаммад Юнус получил Нобелевскую премию мира за создание системы микрозаймов. Он верил, что доступные деньги помогут беднякам открывать свое дело. Но эта модель провалилась.
На рынок пришли корпорации, которым нужна только прибыль. В итоге в странах Азии и Латинской Америки задолженность населения превысила все разумные пределы. Люди закладывают земли и прячутся от агрессивных коллекторов из-за долга в $400 или $500.
В нашей стране микрофинансовые организации работают иначе. Россияне берут деньги не на открытие цеха или фермы, а на непредвиденные расходы — ремонт машины, лечение или покупку техники. Суммы таких кредитов постоянно растут.
— столько составляет средняя сумма микрозайма в первой половине 2026 года (рост на 63% за год). Женщины берут в долг больше мужчин: 25 000 против 21 200 рублей.
Рынок потребительских долгов меняется прямо у нас на глазах. Компании постепенно отходят от крошечных ссуд «до зарплаты» и все чаще предлагают рассрочки или полноценные займы крупными частями.
Причем кредиторы стали лояльнее к новичкам. Клиентам, которые пришли в контору впервые, сейчас в среднем одобряют 24 тысячи рублей, тогда как проверенным заемщикам дают только 22 тысячи рублей.
Кстати, на этой неделе Центробанк впервые составил и опубликовал антирейтинг микрофинансовых контор. В него попали площадки, на которые граждане жалуются чаще всего.
Если вы попали в сложную ситуацию с микрозаймами, не опускайте руки. Суды все чаще встают на сторону обычных людей.
Один из самых ярких примеров — дело пенсионерки Тамары Петуховой. Микрофинансисты через суд требовали от нее почти 2,5 млн рублей за долг, который изначально составлял всего 12 тысяч рублей. Местные суды закрывали на это глаза, но Верховный суд вступился за женщину и списал астрономическую бумажную задолженность.
Обращайтесь к микрокредитам только в самом крайнем случае, внимательно читайте договор перед подписанием и всегда помните: по актуальным правилам итоговая переплата не может превышать сумму самого долга.
Сколько денег нужно для статуса богача
За 20 лет финансовые ориентиры заметно поменялись. Аналитики ВЦИОМа выяснили, что в 2005 году для красивой жизни россиянам хватало 95 тысяч рублей в месяц на человека. Сейчас эта сумма взлетела почти до 400 тысяч рублей.
Вроде бы такие цифры отпугивают, но, если сравнить их со средней зарплатой, дотянуться до богатства стало проще. Раньше для заветного статуса требовалось зарабатывать 11 средних окладов, а теперь достаточно четырех.
россиян уже считают себя богатыми. А каждый пятый житель страны уверен, что сможет заработать крупный капитал в обозримом будущем.
Мужчины и молодежь смотрят в будущее оптимистичнее и готовы покорять финансовые вершины. Старшее поколение и женщины чаще относятся к большим деньгам как к чему-то далекому и недостижимому.
|Кто отвечает
|Доход для статуса «богатый» (в месяц)
|Верят, что сами разбогатеют
|Мужчины
|413 899 рублей
|29%
|Женщины
|374 205 рублей
|15%
|Поколение цифры (родились после 2001 года)
|310 859 рублей
|60%
|Старшие миллениалы (родились в 1982–1991 годах)
|464 044 рубля
|32%
|Реформенное поколение (родились в 1968–1981 годах)
|428 732 рубля
|15%
По мнению социологов, богатство среди россиян остается редкой, нишевой ценностью. А вот высокие финансовые запросы молодежи эксперты ВЦИОМа называют здоровой нормой: новые поколения видят работающие социальные лифты, чувствуют в себе силы и активно ищут варианты для самореализации.
Почему доходы падают и как россияне перестраиваются
Реальные доходы граждан начали снижаться из-за подешевевших банковских вкладов и разгона инфляции.
С начала года Центробанк опустил ключевую ставку с 16 до 14,25%. Банки отреагировали мгновенно и урезали ставки по депозитам. По оценкам аналитиков, максимальная доходность рухнула с 15,1 до 12,8% годовых.
Если вы держите на вкладах 1 млн рублей, то из-за снижения ставки потеряли около 23 тысяч рублей за год.
На этом фоне в первом квартале 2026 года реальные располагаемые доходы россиян ушли в минус на 1%. Хотя зарплаты повышаются, цены растут еще быстрее. Как изменились продовольственные траты россиян, лучше всего иллюстрируют данные кассовых чеков.
— ровно столько среднестатистическая семья каждый месяц тратит на продукты питания и повседневные товары. За год эта значимая статья расходов выросла более чем на 10%.
Рост цен заставляет внимательнее считать деньги, поэтому мы меняем подход к шопингу. Бум онлайн-торговли закончился. Средний чек на маркетплейсах снизился на 5%.
Экономисты отмечают, что даже люди с высокими доходами перестали сорить деньгами. На фоне тревожных новостей многие россияне предпочитают формировать резервы, активнее снимают наличные в банкоматах и массово откладывают крупные покупки до лучших времен.
Сколько россиян уйдут на пенсию с ипотекой
Все больше россиян рискуют выйти на пенсию с долгами за квартиру. Вынужденные растягивать займы на 25–30 лет ради комфортного ежемесячного платежа, люди будут расплачиваться с банком до глубокой старости.
— до такой отметки выросла доля тех, кто планирует закрыть долг за жилье лишь в 70–75 лет. В начале 2026 года таких было 17%.
В целом 65% заемщиков будут нести кредитное бремя по достижении 60-летнего возраста.
Эксперты Национального рейтингового агентства предупреждают, что при средней зарплате 100 тысяч рублей государственная пенсия составляет около 25 тысяч. С таким доходом регулярно обслуживать старый кредит будет крайне тяжело.
Депутат Госдумы Михаил Делягин назвал ситуацию тикающей бомбой и сказал, что длинная ипотека теперь удовлетворяет лишь аппетиты банков и застройщиков.
При этом Центробанк запрещать кредиты для возрастных заемщиков не планирует, предпочитая регулировать размеры первоначального взноса.
СОВЕТ
Постарайтесь рассчитывать платежи так, чтобы закрыть основной долг до выхода на заслуженный отдых. Даже небольшие регулярные досрочные погашения помогут вам избежать серьезного финансового стресса в будущем.
Парадокс, но при таких пугающих многолетних перспективах ипотека в России стремительно молодеет. За последние три года средний возраст заемщика снизился с 40 до 38 лет. По данным аналитиков, сделки с недвижимостью (особенно на вторичном рынке) все чаще совершают именно молодые люди.
|Возраст покупателей
|Доля ипотечных сделок в 2024 году
|Доля ипотечных сделок в 2026 году
|20–29 лет
|13%
|21%
|30–39 лет
|35%
|32%
|50–59 лет
|21%
|15%
Что еще важно и интересно: коротко
- В России резко затормозился рост числа личных банкротств. За первую половину года суды признали финансово несостоятельными 277 500 человек — рост составил всего 6,8%, хотя раньше цифры скакали на 20–30% каждые полгода. Юристы объясняют это тем, что кредиты стали выдавать осторожнее, а сама процедура уперлась в свой естественный предел. Суды начали втрое чаще отказывать хитрым должникам в списании долгов, если человек намеренно прятал имущество перед подачей заявления.
- Инвесторы на долговом рынке занервничали: число корпоративных дефолтов выросло за полгода почти вдвое. По своим бумагам не смогли расплатиться 13 компаний (против восьми годом ранее), причем часть из них собирала деньги через цифровые финансовые активы. Несмотря на банкротства мелких игроков, базовый рынок корпоративных облигаций чувствует себя отлично. За полгода его объемы выросли на 10% — до 39,1 трлн рублей.
- Государство переформатирует рынок благотворительности и переведет его в единое цифровое окно на платформе «Добро.рф». Компании ожидают приятные бонусы: налог на прибыль снизят, если бизнес переведет деньги в проверенные фонды из реестра Минэкономразвития. А в городах повсеместно откроются «Добро.Центры», где любой желающий сможет присоединиться к волонтерам или получить помощь продуктами.
- Внедрение цифрового рубля может приносить экономике по 423 млрд рублей каждый год. Главными бенефициарами технологии станут компании реального сектора: они сэкономят сотни миллиардов рублей на быстрых трансграничных переводах и автоматизации смарт-контрактов. Экономисты уточняют, что мы почувствуем эффект, только когда электронными деньгами начнут оплачивать каждый четвертый счет в стране.
- Состоятельные россияне массово уводят капитал за рубеж. На фоне громких дел по изъятию активов крупного бизнеса миллиардеры за полгода вывели десятки миллиардов долларов. Деньги предпочитают вкладывать в недвижимость на Ближнем Востоке, криптовалюту, золото и инвестпроекты в Африке.
- В Москве закончились свободные квартиры для богачей. Зажиточные арендаторы сметают с рынка элитное жилье стоимостью от 700 тысяч рублей в месяц. Причина банальна: миллионерам гораздо проще держать 200 млн рублей на банковском вкладе под 13,5% годовых и снимать роскошный пентхаус на капающие проценты, чем покупать дорогую недвижимость в собственность.
- Доставка товаров из Китая в Россию фурами за месяц подорожала на четверть из-за сложностей с логистикой. Перегнать машину из Шанхая в Москву теперь стоит больше 1,1 млн рублей, а время в пути выросло до 10–12 суток. Эксперты уверены, что уставшие от переплат импортеры начнут массово переводить контракты на железнодорожную и морскую перевалку грузов.
- Биткоин пробил 21-месячное дно, упав ниже отметки в $58 тысяч. Криптоинвесторов распугали жесткая политика ФРС США и заявление главы американского регулятора: чиновники прямо дали понять, что в случае финансового кризиса не ударят палец о палец ради спасения криптоиндустрии.
- Южная Корея благодаря буму компаний искусственного интеллекта собирает рекордные налоги и формирует крупнейший в своей истории бюджет на $530 млрд. Сверхдоходы направят в целевой фонд для поддержания молодежи и развития технологий. Правда, акции местных ИИ-гигантов Samsung и SK Hynix уже пошли вниз на бирже: инвесторы испугались, что переоценили умные»э технологии.
- Крупные банки и ассоциация «ФинТех» упрашивают Центробанк ускорить легализацию открытых API. Разработчики хотят законодательно утвердить единые стандарты обмена финансовыми данными. Для обычного человека это означает полный мультибанкинг — возможность просматривать деньги со счетов в «Сбере», Альфа-банке и Т-банке в одном удобном приложении на смартфоне.
- Россия немного нарастила вложения в американские государственные облигации — до $29 млн по итогам мая. Это символическая цифра по сравнению с $96 млрд, которые наша страна доверяла Америке в 2018 году. Сам же госдолг США перешагнул планку в беспрецедентные $39,2 трлн и продолжает разбухать из-за высокой стоимости рефинансирования.