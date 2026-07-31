Инфляция образа жизни сделает вас беднее после роста зарплаты. Как ее избежать
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Что такое инфляция образа жизни простыми словами
Инфляция образа жизни — это рост расходов вслед за доходами Зарабатывая больше, человек привыкает к более дорогим покупкам и постепенно пересматривает представление о нормальном уровне трат. В результате повышение зарплаты может не улучшить его финансовое положение, а иногда даже сделать его беднее.
Это не то же самое, что денежная инфляция. ЦБ называет инфляцией устойчивый рост общего уровня цен на товары и услуги.
Для «инфляции образа жизни» нет единого показателя: у каждой семьи или человека она своя — и сильно зависит от привычек, отношения к деньгам.
Как инфляция образа жизни выглядит в жизни
Экономист Екатерина Медякова выделяет три характерных сценария:
1. Компенсационное потребление.
Вы получаете повышение или находите подработку — и почти сразу начинаете жить дороже. Вместо автобуса чаще ездите на такси, домашней еде предпочитаете доставку. Даже традиционный отпуск на даче уже не комильфо, ведь можно себе позволить и за границей отдохнуть.
В итоге весь возросший доход съедают новые потребительские привычки.
Получается, что доход вырос на 15%, а расходы — на 25%. При этом человек искренне убежден, что «живет как раньше, просто цены выросли».
2. Подписочная спираль.
Вы подписываетесь на пару стримингов, добавляете облачное хранилище, фитнес‑приложение, пару онлайн‑курсов и музыкальный сервис. По отдельности все они выглядят недорого.
Но в какой-то момент у вас набегает по 8–12 подписок по 500–1500 рублей. Половину из них вы почти не используете, но деньги списывают автоматически. В итоге незаметно уходит 10–15 тысяч рублей в месяц.
3. Детская эскалация.
Когда доходы растут, хочется дать своему ребенку лучшее — хорошую школу, крутые секции, классный лагерь. Траты кажутся оправданными.
А если потом бюджет придется урезать — отказаться от секций и лагеря, например, — то ребенок, уже привыкший к новому укладу, почувствует резкое ухудшение качества жизни.
Да и родителям психологически будет тяжело — может появиться ощущение, что лишаешь свое чадо счастья. Хотя решение сократить расходы объективно необходимо.
Как изменится бюджет, если доход вырос на 15%, а расходы — на 25%
|Показатель
|До повышения
|После повышения
|Доход
|100 000 ₽
|115 000 ₽
|Все расходы
|80 000 ₽
|100 000 ₽
|Сбережения
|20 000 ₽
|15 000 ₽
|Норма сбережений
|20%
|13%
Экономист Виктория Базжина отмечает, что сценарии инфляции образа жизни зависят от возраста.
У молодежи они часто связаны с поиском «локаций для удачных и статусных фотографий в соцсетях»: популярных ресторанов, театров, спортивных клубов и концертов, иногда в другом городе или стране.
Сюда же относятся дорогие видовые квартиры, небольшое жилье «в атмосферных локациях» и брендовые вещи.
В возрасте 30–50 лет люди нередко показывают свой статус через призму карьеры — будто говорят: «Смотрите, чего я добился». Как замечает Базжина, у них инфляция образа жизни проявляется в следующем:
- отпуск в месте «для богатых»,
- рестораны не по средствам ради общения со статусными друзьями или начальством,
- дорогие бренды в кредит или рассрочку.
Считается, что статусные автомобили показывают финансовые возможности владельца. Люди в возрасте от 30 лет покупают их, несмотря на то что они в последнее время очень выросли в цене и их покупка сопряжена с кредитами под высокие проценты на фоне высокой ключевой ставки.
Почему возникает инфляция образа жизни
Рост зарплаты сам по себе не заставляет тратить больше. Обычно одновременно срабатывают несколько факторов.
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Отдельные регулярные платежи маскируют общий объем трат. Подписка, рассрочка или ежемесячный платеж сами по себе кажутся не слишком серьезными, но в сумме они формируют новый обязательный уровень расходов — и незаметно меняют бюджет.
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Окружение потихоньку сдвигает планку «нормы». Если коллеги ходят в одни и те же рестораны, друзья выбирают дорогой отдых, а в соцсетях мелькают статусные покупки, то все это постепенно начинает казаться «базой», необходимыми потребностями.
- Покупки становятся способом себя порадовать. Человек словно вознаграждает себя за тяжелый труд или повышение на работе: покупка дает быстрое чувство удовлетворения. Но эффект новизны рано или поздно сходит на нет.
Этот механизм тесно связан с гедонистической адаптацией: мы довольно привыкаем к улучшениям, и то, что раньше радовало, перестает вызывать прежние эмоции.
В российском научном обзоре этим механизмом объясняют, почему положительные переживания трудно долго удерживать на одном уровне.
Чтобы снова почувствовать улучшение, человеку требуется новая покупка или перемена.
Исследование НИУ ВШЭ показало: чем выше финансовые притязания, тем ниже удовлетворенность жизнью. Особенно сильно влияет сравнение с людьми, которых человек сам выбирает как ориентир: коллегами, друзьями или авторами из соцсетей.
Признаки инфляции образа жизни
Екатерина Медякова предлагает тест из пяти тезисов. Если хотя бы три из них вы можете сказать про себя, то это с высокой долей вероятности указывает на инфляцию образа жизни.
- «Мой доход вырос за последний год, но я не чувствую себя богаче».
- «Я не могу назвать три категории расходов, от которых готов отказаться без серьезного дискомфорта».
- «Моя финансовая подушка не растет или сокращается».
- «Я регулярно использую кредитную карту для текущих расходов, хотя раньше обходился без нее».
- «Я сравниваю себя с окружающими, а не с собой год назад».
Виктория Базжина добавляет еще три психологических маркера инфляции образа жизни:
- чувство вины за деньги, потраченные на поддержание своего образа жизни;
- неудовлетворенность, когда зарплата выросла, но ее по-прежнему не хватает;
- беспомощность перед растущими тратами и долгами. Например, вы вызываете такси после вечеринки, а затем переживаете, что не хватает денег на продукты или квартплату.
Чем опасна инфляция образа жизни
Проблема не в том, что вам якобы нельзя теперь отдыхать в более дорогих местах.
Финансовая устойчивость может пошатнуться, если вы поднимаете уровень жизни несоразмерно росту дохода, а объем сбережений почти не меняется.
ФАКТ
По данным НАФИ за 2024 год, финансовая подушка была у 38% семей, а 51% сообщили, что у них ее нет. В 2025 году доля россиян, которые совсем не откладывали деньги, снизилась с 41 до 35%, но это по-прежнему больше трети опрошенных.
Инфляция образа жизни опасна по нескольким причинам:
- финансовая подушка не растет или уходит на обычные покупки;
- если доходы временно просядут, денег сразу начнет не хватать;
- повседневные расходы приходится закрывать кредиткой;
- дорогую аренду, автомобиль или школу нельзя отменить за один день.
Инфляция образа жизни опасна банкротством, особенно когда расходы продолжительное время превышают доходы, а долги растут. С психологической точки зрения человек может начать замыкаться в себе, понимая, что якобы не соответствует ожиданиям окружающих, погружаться в депрессию или даже подумывать о быстрых и нелегальных способах заработка.
Как остановить инфляцию образа жизни
Универсального рецепта нет: у людей разные доходы, обязательные расходы и причины тратить больше. Но можно перестроить бюджет так, чтобы после повышения зарплаты росли не только траты, но и сбережения.
1. На месяц заморозьте новые постоянные расходы. Не оформляйте подписки, рассрочки и регулярные услуги. Старые траты пока можно не урезать: сначала важно понять, сколько денег уходит сейчас.
2. Запишите все расходы. Виктория Базжина советует учесть коммуналку, продукты, транспорт, кредиты, подписки, рестораны, развлечения и покупки.
«Только для этого не надо устанавливать новое приложение с платной подпиской!» — отмечает эксперт. Подойдет аналитика банковского приложения или простая таблица. Не забудьте добавить наличные платежи.
3. Разделите расходы на три группы.
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Обязательные — ЖКУ, кредиты и другие платежи, которые нельзя пропустить.
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Необходимые, но которые можно регулировать, — продукты, транспорт, одежда, бытовые товары и подписки. Их можно сократить или заменить более дешевыми вариантами.
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Необязательные — траты ради статуса, чужого одобрения или «мнения подписчиков».
Так станет понятно, где экономия действительно возможна, а где сокращение расходов только создаст новые проблемы.
4. Сначала отмените то, что меньше всего влияет на вашу жизнь. Это могут быть неиспользуемые подписки, лишняя доставка, привычные поездки на такси или покупки, о которых вы жалеете уже на следующий день.
Базжина предлагает, например, заменить дорогой спортклуб пробежками, домашними тренировками или спортивной площадкой — если зал нужен прежде всего как знак статуса.
5. Сразу решите, куда пойдут освободившиеся деньги. Иначе они незаметно растворятся в других тратах. Их можно автоматически переводить на накопительный счет в день зарплаты.
Екатерина Медякова предлагает жить на основную зарплату, а премии, бонусы и кешбэк направлять в финансовую подушку или на долгосрочные цели.
6. Избегайте поводов для сравнения. Экономист советует реже потреблять контент, после которого хочется срочно подтвердить свой статус покупкой. По ее мнению, лучше вкладываться в профессиональный рост и реальные навыки.
Базжина связывает лишние траты с зависимостью от чужого мнения, неуверенностью в себе, страхом осуждения и боязнью выпасть из привычного круга.
Поэтому одной таблицы расходов бывает мало: иногда приходится разбираться не только с деньгами, но и с тем, перед кем вы пытаетесь выглядеть успешнее.
7. Следите не только за тратами, но и за результатом. Раз в месяц проверяйте, уменьшились ли необязательные расходы, выросли ли накопления и стало ли проще обходиться без кредитной карты.
Базжина советует замечать даже небольшие успехи, искать людей с похожими целями и ставить новые финансовые и жизненные ориентиры.
Так перемены меньше похожи на наказание и быстрее становятся привычкой.
Как сохранить баланс между качеством жизни и сбережениями
После повышения зарплаты вполне нормально хотеть улучшить жилье, чаще отдыхать, покупать удобные вещи и платить за то, что экономит время. Но перед этим полезно ответить на четыре вопроса:
- Будет ли товар или услуга так же полезны через три месяца, когда пройдет эффект новизны?
- Сколько вы потратите на них за год?
- Сможете ли после этого откладывать прежнюю долю дохода?
- Легко ли будет отказаться от покупки или услуги, если доходы снизятся?
Разумный компромисс — заранее разделить прирост дохода: одну часть направить на улучшение жизни, другую — на финансовые цели. Тогда осознанное потребление не превратится в запрет на удовольствия.
Ошибки и заблуждения
Откладывать в сбережения прежнюю сумму после повышения зарплаты. Допустим, при доходе 100 000 рублей вы откладывали 10 000 — это 10% зарплаты.
Доход вырос до 150 000 ₽, а сбережения остались прежними. Формально вы по-прежнему копите, но теперь откладываете уже не 10%, а около 7%. Скорее всего, почти весь рост зарплаты уйдет на новые расходы.
Чтобы этого не произошло, нужно продолжать откладывать 10%, то есть теперь 15 000 рублей.
Оценивать покупку по ежемесячному платежу. Рассрочка делает дорогую вещь психологически доступнее, но на месяцы вперед забирает часть будущего дохода.
Считать лимит по кредитке финансовой подушкой. Если доходы у вас вдруг упадут, кредитка только подбросит еще один обязательный платеж.
Запрещать себе все удовольствия. Слишком жесткий бюджет трудно соблюдать. Лучше заранее оставить ограниченную сумму на необязательные расходы, чем чередовать тотальную экономию и эмоциональные покупки.
Частые вопросы об инфляции образа жизни
Может ли инфляция образа жизни возникнуть на фрилансе?
Да. Например, фрилансер может привыкнуть тратить столько, сколько заработал в удачный месяц. Но следующий месяц окажется слабее, а аренда, подписки и другие постоянные платежи никуда не исчезнут.
Поэтому обязательные расходы лучше рассчитывать по сумме, которую вы получаете даже в неудачные месяцы. Все, что заработали сверх нее, можно откладывать или направлять на крупные цели.
Покупка авто — это тоже проявление инфляции образа жизни?
Необязательно. Если машина действительно нужна, а расходы на нее заранее посчитаны, это обычная крупная покупка. Другое дело, если вы собираетесь взять модель дороже, чем может себе позволить, берете большой кредит и не учитываете расходы на страховку, бензин и прочее.
В итоге свободных денег может стать еще меньше, чем раньше.
Что делать, если супруг/супруга не считает увеличение расходов проблемой?
Обсуждайте не отдельные покупки, а общую цель: сколько семья хочет откладывать, какой резерв ей нужен и какие обязательства готовы сохранять оба супруга.
Можно разделить бюджет на общую часть и личные, которыми каждый распоряжается, как хочет.
Как отказаться от дорогой школы, аренды или автомобиля, если семья уже привыкла к этому, но понимает, что не тянет?
Сначала посчитайте полную стоимость за год и расходы на выход из обязательства, затем определите переходный период. Резкие перемены особенно тяжело переносят дети, поэтому им лучше заранее объяснить причину, сохранить наиболее важную часть привычного уклада и предложить понятную замену.
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