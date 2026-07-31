Что такое инфляция образа жизни простыми словами

Инфляция образа жизни — это рост расходов вслед за доходами Зарабатывая больше, человек привыкает к более дорогим покупкам и постепенно пересматривает представление о нормальном уровне трат. В результате повышение зарплаты может не улучшить его финансовое положение, а иногда даже сделать его беднее.

Это не то же самое, что денежная инфляция. ЦБ называет инфляцией устойчивый рост общего уровня цен на товары и услуги.

Для «инфляции образа жизни» нет единого показателя: у каждой семьи или человека она своя — и сильно зависит от привычек, отношения к деньгам.

Как инфляция образа жизни выглядит в жизни

Экономист Екатерина Медякова выделяет три характерных сценария:

1. Компенсационное потребление.

Вы получаете повышение или находите подработку — и почти сразу начинаете жить дороже. Вместо автобуса чаще ездите на такси, домашней еде предпочитаете доставку. Даже традиционный отпуск на даче уже не комильфо, ведь можно себе позволить и за границей отдохнуть.

В итоге весь возросший доход съедают новые потребительские привычки.