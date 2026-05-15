Минфин ответил, заморозят ли вклады, а на биткоине ставят крест. Что вам нужно знать про деньги за эту неделю

На неделе доллар опустился до 73 рублей, евро упал ниже 86, а юань приблизился к 10,7 рубля. Настолько крепким рубль не был уже почти три года.

Эксперты объясняют это тем, что российская нефть сильно прибавила в цене. В марте баррель стоил $77, а в апреле — уже $95. Из-за этого экспортеры буквально залили рынок валютой.

Еще одна причина крепкого рубля — аккуратность государства. Эксперты ждали, что Минфин начнет активно скупать валюту по бюджетному правилу, но ведомство решило потратить на это скромные 111 млрд рублей. Такого объема просто не хватило, чтобы остановить рост рубля.