Минфин ответил, заморозят ли вклады, а на биткоине ставят крест. Что вам нужно знать про деньги за эту неделю

Минфин ответил, заморозят ли вклады, а на биткоине ставят крест. Что вам нужно знать про деньги за эту неделю9–15 мая
Почему доллар упал до 73 рублей
На неделе доллар опустился до 73 рублей, евро упал ниже 86, а юань приблизился к 10,7 рубля. Настолько крепким рубль не был уже почти три года.
Эксперты объясняют это тем, что российская нефть сильно прибавила в цене. В марте баррель стоил $77, а в апреле — уже $95. Из-за этого экспортеры буквально залили рынок валютой.
Еще одна причина крепкого рубля — аккуратность государства. Эксперты ждали, что Минфин начнет активно скупать валюту по бюджетному правилу, но ведомство решило потратить на это скромные 111 млрд рублей. Такого объема просто не хватило, чтобы остановить рост рубля.
- Если нефть стоит дорого, правительство не тратит эти «лишние» деньги на текущие нужды. Оно покупает на эти деньги валюту и прячет ее в государственную заначку (Фонд национального благосостояния).
- Если нефть подешевела и казне не хватает денег на запланированные расходы (зарплаты, стройки, пенсии), государство распечатывает копилку: продает накопленную валюту и пускает рубли в дело.
Этот механизм нужен, чтобы наша экономика, бюджет и курс рубля не так сильно прыгали из-за капризов нефтяного рынка.
Обычные россияне решили воспользоваться моментом. По данным Центробанка, за апрель население купило валюты на 108 млрд рублей — почти вдвое больше, чем в марте.
Ажиотаж привел к тому, что купить доллары и евро в кассе банка сейчас не так просто. Многие банки работают по принципу «что принесли, то и продаем». Резервировать суммы под заказ без предварительной договоренности сейчас нельзя, а обороты в точках часто не превышают 1–3 тысяч долларов.
Эксперты объясняют: банки перестали работать с валютой на заказ. Теперь они полностью зависят от клиентов — продают только то, что кто-то только что принес в кассу. А приносят сейчас редко. При этом желающих купить много. Люди активно скупают валюту, и обменники просто не успевают пополнять запасы.
Зато разрыв между покупкой и продажей почти исчез: продать доллары можно по 73 рубля, а купить — по 75–76 рублей.
Аналитики прогнозируют, что до конца мая курс может опуститься еще ниже: доллар к 71 рублю, а юань — к 10,5 рубля.
Но этот праздник для кошелька вряд ли продлится долго. Уже в июне ситуация может измениться. Экономика набирает обороты, импортерам понадобится больше валюты для закупок техники и товаров, а Центробанк даже может снизить ключевую ставку.
Кроме того, слишком крепкий рубль невыгоден российской казне. Минэкономразвития ожидает, что к концу года средний курс вернется к отметке 81,5 рубля за доллар. Если рубль останется крепким, бюджет рискует столкнуться с недобором налогов. Поэтому во второй половине года мы, скорее всего, увидим плавное ослабление отечественной валюты.
Что в Минфине сказали про заморозку вкладов и почему мы продолжаем откладывать на черный день
В соцсетях на неделе можно было наткнуться на посты о том, что правительство якобы планирует замораживать ваши вклады или повышать налоги, чтобы спасти бюджет. Публикаций было так много, что властям пришлось их прокомментировать. Министр финансов Антон Силуанов назвал их фейком и заверил, что власти будут решать проблему дефицита за счет сокращения собственных расходов.
Кажется, вбросов никто и не испугался, ведь статистика показывает: россияне продолжают активно копить на депозитах. С начала 2026 года средний размер банковского вклада вырос почти на 9% и достиг 456 000 рублей.
столько всего граждане держат в банках
Любопытно, что небольшие вклады (до 1 млн рублей) сократились с начала года. При этом депозиты от 3 до 10 млн рублей уверенно растут. Центробанк объясняет просто: людям понадобился запас наличных на бытовые расходы в начале весны. Кроме того, часть россиян переложила небольшие суммы в альтернативные финансовые инструменты.
Эксперты Центробанка проанализировали мотивы вкладчиков и обнаружили интересную тенденцию. Мы все реже копим на конкретные цели (отпуск, машину или учебу) и все чаще собираем финансовую подушку «на черный день». В условиях неопределенности доля таких предупредительных сбережений стабильно держится на высоком уровне.
Но незадача: слишком большие запасы «на черный день» мешают экономике расти.
Аналитики Центробанка называют такие деньги неработающими. Они лежат на коротких и надежных депозитах, поэтому банки не могут превратить их в длинные кредиты для бизнеса. В итоге экономика недополучает инвестиции.
Чтобы деньги не лежали мертвым грузом, экономисты советуют государству развивать систему понятного страхования от потери работы. Когда люди почувствуют себя в большей безопасности, они охотнее понесут свои сбережения в реальный сектор экономики.
Стоит ли доверять свои деньги нейросети и как ИИ торгует на бирже
Частные инвесторы массово увлеклись нейросетями, надеясь создать идеальную машину для заработка. Энтузиасты обучают ботов торговать вместо себя и хвастаются в соцсетях невероятной доходностью.
Однако на деле такие боты чаще торгуют наудачу. Например, бот одного программиста за месяц заработал 7%, обогнав рынок, но в моменте его просадка составляла пугающие 22%. Вкладывать реальные деньги в такие качели эксперты не советуют.
СОВЕТ
Скептически относитесь к постам в соцсетях с обещаниями астрономической доходности от чудо-ботов. Часто на хайпе наживаются мошенники.
Журналисты The Wall Street Journal проверили, какой из ChatGPT получится советник. Модель неплохо собрала базовый портфель под профиль клиента, но полностью провалилась в кризисных ситуациях. Пытаясь найти ответ, что делать при угрозе военного конфликта, нейросеть начала предлагать рядовому инвестору слишком сложные и рискованные инструменты (вроде опционов).
Нейросеть легко поддается давлению. Когда человек спросил у ИИ, стоит ли покупать сверхрискованные активы, модель поначалу правильно отговаривала клиента. Но стоило немного настоять на своем, как ChatGPT сдался и выдал детальную инструкцию по торговле, которая неминуемо привела бы к потере денег.
Так что доверять нейросети инвестиции нельзя. Во всяком случае, пока.
Скрытые поборы в ресторанах, «секретный» биткоин и рост тарифов ЖКХ: что еще важно
Центробанк разрешил микрофинансовым организациям выдавать онлайн-займы без биометрии до 2027 года. Изначально новые правила должны были заработать еще весной, но интеграция с государственными системами оказалась слишком сложной. Благодаря отсрочке рынок избежал падения и по итогам года может вырасти на 10–15%. Проще говоря, микрозаймы будут чуть доступнее.
Россияне стали активнее защищать свои кошельки: только за майские праздники люди оформили больше 232 тысяч самозапретов на кредиты. В Госдуме предлагают пойти дальше и дать нам возможность добровольно блокировать для себя крупные случайные покупки в Сети и другие сомнительные финансовые операции.
Легендарный инвестор Рэй Далио объяснил, почему биткоин больше не спасает капиталы в кризис. Главная криптовалюта слишком привязана к фондовому рынку и потеряла былую анонимность — сейчас любой перевод легко отследить.
Теперь криптоэнтузиасты переключаются на «секретный биткоин» — монету Zcash. Она полностью скрывает отправителя, получателя и сумму перевода. На фоне ажиотажа за год этот токен взлетел в цене больше чем в 11 раз, и в него уже вложились первые криптомиллиардеры.
Владельцы заведений в Крыму и Сочи боятся проверок Роспотребнадзора, поэтому маскируют новые поборы. В чеках можно встретить мелкий шрифт с оплатой за «сопровождение» заказа, обязательную сумму чека или штрафы, если вы принесли с собой воду или детское питание.
- В октябре нас ждет мощное повышение тарифов на услуги ЖКХ — в некоторых регионах квитанции потяжелеют сразу на 20%. И этот рост расходов продолжится вплоть до 2029 года. Способов отменить новые цифры нет, поэтому мы собрали проверенные советы, которые помогут реально снизить платежку без потери качества жизни и беготни в попытках выключить все приборы из розеток.