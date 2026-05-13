13:18, 13 мая 2026Экономика

Курс рубля к доллару и евро устремился к новым максимумам

Курс евро упал ниже 86 рублей впервые с июня 2023 года
Дмитрий Воронин
СюжетКурс доллара:

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Курс рубля к американской и европейской валютам устремился 13 мая к новым максимумам, свидетельствуют данные торгов.

Так, евро опустился на рынке Форекс ниже 86 рублей впервые за почти три года. К моменту написания материала курс составлял, по данным Investing, 85,94 рубля.

Доллар котировался по 73,24 рубля. Накануне официальный курс, установленный Банком России, упал ниже 74 рублей.

Укрепление нацвалюты эксперты по-прежнему объясняют дороговизной нефти и связанным с этим высоким предложением инвалюты от экспортеров, сочетающимся с низким на фоне высокой ставки ЦБ спросом и «незначительными» лимитами Минфина на покупку валюты по бюджетному правилу.

