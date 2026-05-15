Работы больше, зарплаты вроде выше, удаленки меньше. Главное о рынке труда за неделю
Работать больше можно, а увольнять по электронке — нет: свежие решения Госдумы
Лимит сверхурочной работы в год увеличили вдвое: со 120 до 240 часов. Такой законопроект приняла Госдума сразу во втором и третьем чтении.
Авторы инициативы отмечали, что почти 90% россиян готовы работать сверх положенного, но официально оформлять такие переработки как сверхурочную работу пока не позволяет законодательство.
Еще один довод в пользу нововведения — возможность отказаться от создания почти 49 тысяч дополнительных рабочих мест.
Но не все смогут воспользоваться увеличенным лимитом: для кого-то будут действовать прежние нормы, а кому-то понадобится отдельное согласование.
Исключения из новых правил о сверхурочной работе
|Условия
|Категория
|Действуют прежние нормы (120 часов в год)
|Отдельные госслужащие, работники с вредными условиями труда 3-й и 4-й степени
|Только с письменного согласия и при отсутствии противопоказаний
|Пенсионеры и предпенсионеры, работники с вредными условиями труда 1-й и 2-й степени
Законопроект предполагает и другие нововведения для работников:
- работников вредных производств можно будет отзывать из отпуска только для предотвращения катастрофы и ликвидации ее последствий;
- малый бизнес сможет заключать срочные трудовые договоры не с 35, а с 70 работниками;
- однократное грубое нарушение трудовых обязанностей станет еще одним основанием для увольнения;
- работодатели должны будут решать вопрос о переходе на неполный рабочий день в течение 5 дней.
Еще одно решение Госдумы на этой неделе: работникам нельзя сообщать об увольнении в электронном виде. Такую поправку предложило правительство России, но Совет Думы ее не поддержал.
Депутаты отметили, что такое уведомление работник должен получать только лично.
«Только такой подход может обеспечить в полной мере соблюдение его прав», — пояснили в Госдуме.
Зарплатам пообещали рост, а кому-то их уже повысили
Средняя зарплата в России может вырасти к концу 2026 году на 7,9% — до 108,3 тысячи рублей. К такому выводу пришли в РИА «Новости», изучив прогнозы чиновников.
Дальше — больше, убеждены в агентстве. В последующие годы средняя зарплата в стране тоже будет расти: до 115,4 тысячи в 2027-м и до 123,3 тысячи в 2028-м.
Средняя российская зарплата впервые превысила 100 тысяч в 2025 году — правда, всего на 400 рублей. Но нужно понимать, что в показателе учитываются и сверхвысокие доходы топ-менеджеров.
За последние три года доходы россиян в целом прибавили 26,1%, рассказывал на этой неделе вице-премьер РФ Александр Новак.
«Хотя это и рекордные значения, значительная их часть была направлена на сбережения», — отмечал он.
Тем временем россияне уже ощущают рост доходов: в I квартале 2026-го зарплаты своим работникам повысил 21% работодателей, показало исследование «Работы.ру» и «СберПодбора». Правда, не факт, что прибавка была ощутимой — цифры никто не назвал.
Есть и негативная тенденция: каждый третий работодатель заявил о прошедших в компаниях сокращениях. О дополнительном найме и увеличении штата рассказали только 15% представителей компаний.
Удаленки станет меньше — россияне не против
Российские компании будут активнее сокращать долю удаленщиков ради повышения эффективности — такое мнение высказала руководитель управления персонала ПЭК:LTL Дарья Самойлова. По прогнозам, число работающих из дома работников к концу 2026 года сократится до 600–800 тысяч человек.
Согласуются с этой точкой зрения и результаты исследования «Работы.ру» и «СберПодбора»: многие компании в России убеждены, что дистант продолжат сворачивать.
считают, что формат удаленки станет менее популярным во II квартале 2026-го
Причины отказа от удаленки все те же: работодатели убеждены, что производительность труда в дистанционном режиме падает (в среднем на 10%), потому что сотрудники хуже коммуницируют, а некоторым не хватает самомотивации.
А еще такой формат увеличивает время принятия решений, что для компаний критично.
Вместе с тем бизнес стремится повысить командную вовлеченность, скорость принятия решений, оперативность и эффективность коммуникации. Поэтому доля полностью удаленной работы в ближайшие два года продолжит снижаться, тогда как гибридный формат останется стабильно востребованным.
Для сотрудников удаленка тоже теряет свою привлекательность: каждый четвертый жалуется на скуку и снижение вовлеченности при работе из дома, показало исследование ГК «Кортрос».
Вот что еще выяснили аналитики:
- каждый третий опрошенный чувствует большую уверенность в завтрашнем дне при работе в офисе;
- еще 18% назвали офис важной средой для общения и профессионального развития;
- 14% респондентов отметили, что пока не могут претендовать на работу на удаленке, но хотели бы ее получить;
- каждый десятый не любит работать в коворкингах из-за шума, непривычной среды и проблем с концентрацией.
Где учиться в 2026 году: региональные вузы выходят в топ
Региональные вузы стали чаще попадать в рейтинги инженерных и технических направлений подготовки, выяснили эксперты агентства RAEX.
Например, в топ-10 по направлению «Авиационная и ракетно-космическая техника» вошли университеты из Томска, Самары, Казани, Новосибирска, Перми, Челябинска и Ростова-на-Дону.
Чуть меньше региональных вузов среди лучших в сфере «кораблестроение и водный транспорт» — в рейтинг вошли университеты из Новороссийска, Владивостока, Калининграда, Нижнего Новгорода и Севастополя.
Немало региональных учебных заведений и в первой десятке по направлению «нефтегазовое дело»: здесь представлены вузы из Томска, Уфы, Красноярска, Казани и Перми.
Где-то региональные вузы занимают первую строчку списка. Например, в сфере «энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника» лучший в России — национальный исследовательский Томский политехнический университет.
Несмотря на все это, столичные вузы пока сохраняют лидерство в большинстве категорий благодаря концентрации ресурсов, известной репутации и подготовленным студентам.
Региональные вузы не только завоевывают рейтинги, но и получают бюджетные места: в топ-10 вузов по их числу вошли 5 нестоличных университетов.
Всего в 2026 году абитуриенты смогут занять 620,5 тысячи бюджетных мест. Приемная кампания стартует уже 20 июня.
Другие открытия недели
Спрос бизнеса на специалистов с ИИ-навыками вырос в 7,5 раза с мая 2025-го по май 2026 года. Всплеск выявили аналитики маркетплейса нейросетей chad и фриланс-платформы Workzilla (исследование есть в распоряжении «Теперь вы знаете»).
Каждый 20-й запрос на фриланс-услуги теперь связан с ИИ. При этом за работу, связанную с нейросетями, бизнес готов платить на 40% больше.
Интересно, что количество фрилансеров с ИИ-навыками выросло не так заметно, как спрос на них, — всего втрое. По мнению аналитиков, такая тенденция может привести к заметному дефициту специалистов.
Поиск сезонной работы может оставить без денег: мошенники прикидываются работодателями и выманивают «предварительные взносы» и персональные данные. Об этом рассказали в «Народном фронте».
Аналитики призывают особенно тщательно изучать объявления и избегать каких-либо денежных взносов без предварительной проверки. Иначе желание заработать сделает вас только беднее.
Каждый второй россиянин матерится на работе: 8% ругаются часто, а 41% — иногда, показало исследование SuperJob. Чаще всего используют такую лексику работники 35–45 лет, реже — молодежь.
- Примерно столько же слышат ругань во время работы. Треть россиян сталкивается с ненормативной лексикой на совещаниях постоянно, еще 13% — время от времени.
- Еще больше нецензурных слов звучат в повседневном общении коллег: 51% слышит их периодически, а 23% — регулярно.
- Матерится и каждый второй руководитель: 14% слышат ненормативную лексику со стороны начальника постоянно, еще 36% — ситуативно.
Китайский язык догнал английский в топе самых популярных у россиян, рассказали в Skyeng. Его изучает каждый четвертый (26%) ученик на платформе.
Чаще других изучением китайского языка интересуются взрослые: больше всего среди учеников людей 25–34 и 35–44 лет.