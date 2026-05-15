Работы больше, зарплаты вроде выше, удаленки меньше. Главное о рынке труда за неделю

Лимит сверхурочной работы в год увеличили вдвое : со 120 до 240 часов. Такой законопроект приняла Госдума сразу во втором и третьем чтении.

Авторы инициативы отмечали, что почти 90% россиян готовы работать сверх положенного, но официально оформлять такие переработки как сверхурочную работу пока не позволяет законодательство.