Оппозиционный забег

В эти выходные, 20 и 21 мая, региональные отделения некоторых политических партий Севастополя намерены провести «народное голосование» по определению единого кандидата на пост губернатора на сентябрьских выборах. При декларируемом единстве у каждой политической силы свои цели и задачи. «Лента.ру» разбиралась, что стоит за громкой инициативой.

Праймериз и палатки

Выборы губернатора Севастополя состоятся в сентябре 2017 года, но и действующие власти города, и оппозиционные политики уже активизировались. В марте исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Овсянников подал документы в политсовет партии «Единая Россия» для участия в праймериз. С начала апреля он проводит встречи с партийными ячейками и представляет свою предвыборную программу. По его словам, кампания будет построена на «той реальной работе, которую делает правительство Севастополя». О поддержке кандидатуры врио заявил заявил депутат Заксобрания Алексей Чалый.

На праймериз перед выборами губернатора от «Единой России» выдвинуты пять человек. Помимо Овсянникова, во внутрипартийном голосовании будут участвовать предприниматель Сергей Лисейцев, председатель совета Андреевского муниципального округа Павел Сысуев, сопредседатель городского отделения Общероссийского народного фронта Владимир Немцев и общественник-предприниматель Алексей Макушин. Список участников праймериз будет утверждаться на конференции регионального отделения партии.

Между тем в предвыборную кампанию активно включились и представители оппозиции. 20 и 21 мая региональные отделения десяти политических партий намерены провести «народное голосование» по определению единого кандидата для последующего выдвижения на пост губернатора на сентябрьских выборах. Инициаторы собираются установить по всему городу и в селах 53 палатки, подготовили 10 тысяч бюллетеней (при том что потенциальных избирателей в городе более 300 тысяч) и намерены вести работу в пяти партийных офисах. Документов для участия в этих «народных выборах» не требуется, выбрать можно будет трех кандидатов, результаты огласят вечером 21 мая.

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Оппозиционеры объясняют инициативу стремлением узнать мнение севастопольцев по текущему положению дел в городе и желанием провести процедуру по демократическим принципам. При ближайшем рассмотрении, однако, оказывается, что даже сами организаторы слабо представляют себе цели и задачи предстоящего мероприятия. Речь вроде бы идет о выборе единого кандидата, но понятно, что все рассчитывают увидеть в этом качестве себя, и никто не готов отказаться в пользу другого. Глава регионального отделения «Справедливой России» Евгений Дубовик говорит, что обсуждаться будут кандидатуры трех лидеров. «С ними будут проводиться консультации всех политических партий. Мы предполагаем, что после нашего голосования могут быть сложности: кого-то могут снять с выборов, кого-то, наоборот, центральные аппараты партий могут заставить выдвинуться. Готов ли я отказаться от борьбы за пост губернатора Севастополя, если проиграю на "народном голосовании"? Это мы будем обсуждать, сейчас не могу утвердительно ответить», — признает он.

Каждой партии — по единому кандидату

Представитель КПРФ Василий Пархоменко подчеркивает, что грядущее в эти выходные мероприятие никого ни к чему не обязывает. «Опрос не является истиной в последней инстанции. Мы просто хотим узнать мнение севастопольцев, показать пример действительно демократической процедуры. При этом мы уверены, что наш кандидат будет в тройке призеров по итогам этих выходных, и нам не придется думать, как дальше поступить», — бодрится коммунист.

Врио губернатора Дмитрий Овсянников в марте подал документы в политсовет партии «Единая Россия» для участия в праймериз Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Другим загадочным вопросом можно считать то, что оппозиционеры крайне флегматично относятся к тому, как в центральных аппаратах их партий оценивают создание коалиции и «народное голосование». Дубовик отмечает, что справороссы в Москве в курсе происходящего, никаких нареканий у них нет. Пархоменко называет инициативы оппозиционеров местной повесткой, к которой московские коммунисты отношения не имеют: «Мы ставили в известность, да. Никаких к нам претензий и замечаний не было. Тем более что это предварительная работа». Сергей Смольянинов прямо признает, что с руководством партии ничего не согласовывал.

Оппозиционеры активно критикуют коллег из ЛДПР, которые сначала вроде бы в работе коалиции участвовали, а потом сотрудничество прекратили. Глава регионального отделения либерал-демократов Илья Журавлев объясняет ситуацию верой в свои силы: «Городу необходим энергичный руководитель, тот человек, который понимает севастопольцев. Мы считаем, что у нас есть такой кандидат, у нас высокие шансы на итоговую победу в сентябре этого года. Мы не считаем, что, отказавшись участвовать в этих "народных выборах", мы действуем против других оппозиционных партий. В конечном итоге все в руках севастопольцев». При этом у участников коалиции несколько другое видение ситуации. Дубовик предполагает, что либерал-демократы подыгрывают «Единой России»; Пархоменко объясняет, что местному отделению поступило прямое указание от лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Выборы губернатора пройдут в Севастополе в сентябре Фото: Василий Батанов / РИА Новости

От чиновника до оппозиционера

Наблюдатели считают движущей силой нынешней инициативы оппозиционеров городское отделение «Справедливой России». Вероятно, Евгений Дубовик видит единым кандидатом от протестных сил именно себя. Он уже входил в правительство города: занимал сначала должность главы департамента внутренней политики Севастополя, затем стал вице-губернатором, и не очень понятно, что ему мешало на таком ответственном посту реализовывать те идеи, которые он сейчас выдвигает. Местные СМИ вспоминают, что штат департамента внутренней политики под руководством Дубовика разросся до 140 человек. Значительная часть его сотрудников, по свидетельствам источников в правительстве, занималась комментированием критических новостей в сети. В 2014 году Дубовик срывал предвыборные акции команды Алексея Чалого, в 2015-м пытался помешать сбору подписей под обращением севастопольцев к Путину с просьбой обратить внимание на проблему незаконной застройки города. Не разобравшись в проблеме, он организовал давление на общественное объединение «Служу Севастополю» через подконтрольные СМИ. Тогда же нынешнего оппозиционера видели у здания заксобрания Севастополя на пикете «Ночных волков», когда те пытались «вызвать на дуэль» Алексея Чалого.

На посту вице-губернатора что-то мешало Евгению Дубовику реализовывать те идеи, которые он сейчас пропагандирует Фото: primechaniya.ru

Неслучайна в таких условиях популярность действующих властей. Эксперты отмечают высокие шансы Овсянникова на победу. В докладе фонда «Петербургская политика» подчеркивается, что он успешно заменил предыдущего главу города, отлично знает повестку дня и является публичной фигурой. В середине мая итоги масштабного исследования настроений в городе провел ВЦИОМ. Согласно опросу, около 65 процентов жителей Севастополя связывают надежды на улучшение жизни с Дмитрием Овсянниковым. При этом 57 процентов проголосовали бы за него, если бы выборы главы города прошли в ближайшее воскресенье; 73 процента оценивают работу врио губернатора выше, чем деятельность его предшественника.