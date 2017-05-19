Крым
 
Последние новости
Глава комитета начальников штабов США пояснил причины удара в Сирии
Защитник «Зенита» прогулялся по Санкт-Петербургу в образе Петра I
«Мегафон» отчитался о полном восстановлении работы сети в Москве
Осужденный в США за киберпреступления Роман Селезнев вновь предстал перед судом
Путин провел заседание Совбеза
Мэрия согласовала шествие и митинг противников реновации 28 мая
Латвийский депутат пожаловался на нежелающих уезжать из страны «русских вшей»
Популярные новости
Латвийский депутат пожаловался на нежелающих уезжать из страны «русских вшей»
Глава комитета начальников штабов США пояснил причины удара в Сирии
«Мегафон» отчитался о полном восстановлении работы сети в Москве
Осужденный в США за киберпреступления Роман Селезнев вновь предстал перед судом
Путин провел заседание Совбеза
СМИ сообщили о грядущем предоставлении российского паспорта французу из «Зенита»
МВФ призвал Россию повысить пенсионный возраст

Оппозиционный забег

Для чего в Севастополе устраивают «народные выборы» губернатора

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Василий Батанов / РИА Новости

В эти выходные, 20 и 21 мая, региональные отделения некоторых политических партий Севастополя намерены провести «народное голосование» по определению единого кандидата на пост губернатора на сентябрьских выборах. При декларируемом единстве у каждой политической силы свои цели и задачи. «Лента.ру» разбиралась, что стоит за громкой инициативой.

Праймериз и палатки

Выборы губернатора Севастополя состоятся в сентябре 2017 года, но и действующие власти города, и оппозиционные политики уже активизировались. В марте исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Овсянников подал документы в политсовет партии «Единая Россия» для участия в праймериз. С начала апреля он проводит встречи с партийными ячейками и представляет свою предвыборную программу. По его словам, кампания будет построена на «той реальной работе, которую делает правительство Севастополя». О поддержке кандидатуры врио заявил заявил депутат Заксобрания Алексей Чалый.

На праймериз перед выборами губернатора от «Единой России» выдвинуты пять человек. Помимо Овсянникова, во внутрипартийном голосовании будут участвовать предприниматель Сергей Лисейцев, председатель совета Андреевского муниципального округа Павел Сысуев, сопредседатель городского отделения Общероссийского народного фронта Владимир Немцев и общественник-предприниматель Алексей Макушин. Список участников праймериз будет утверждаться на конференции регионального отделения партии.

Между тем в предвыборную кампанию активно включились и представители оппозиции. 20 и 21 мая региональные отделения десяти политических партий намерены провести «народное голосование» по определению единого кандидата для последующего выдвижения на пост губернатора на сентябрьских выборах. Инициаторы собираются установить по всему городу и в селах 53 палатки, подготовили 10 тысяч бюллетеней (при том что потенциальных избирателей в городе более 300 тысяч) и намерены вести работу в пяти партийных офисах. Документов для участия в этих «народных выборах» не требуется, выбрать можно будет трех кандидатов, результаты огласят вечером 21 мая.

Оппозиционеры объясняют инициативу стремлением узнать мнение севастопольцев по текущему положению дел в городе и желанием провести процедуру по демократическим принципам. При ближайшем рассмотрении, однако, оказывается, что даже сами организаторы слабо представляют себе цели и задачи предстоящего мероприятия. Речь вроде бы идет о выборе единого кандидата, но понятно, что все рассчитывают увидеть в этом качестве себя, и никто не готов отказаться в пользу другого. Глава регионального отделения «Справедливой России» Евгений Дубовик говорит, что обсуждаться будут кандидатуры трех лидеров. «С ними будут проводиться консультации всех политических партий. Мы предполагаем, что после нашего голосования могут быть сложности: кого-то могут снять с выборов, кого-то, наоборот, центральные аппараты партий могут заставить выдвинуться. Готов ли я отказаться от борьбы за пост губернатора Севастополя, если проиграю на "народном голосовании"? Это мы будем обсуждать, сейчас не могу утвердительно ответить», — признает он.

Каждой партии — по единому кандидату

Представитель КПРФ Василий Пархоменко подчеркивает, что грядущее в эти выходные мероприятие никого ни к чему не обязывает. «Опрос не является истиной в последней инстанции. Мы просто хотим узнать мнение севастопольцев, показать пример действительно демократической процедуры. При этом мы уверены, что наш кандидат будет в тройке призеров по итогам этих выходных, и нам не придется думать, как дальше поступить», — бодрится коммунист.

Другим загадочным вопросом можно считать то, что оппозиционеры крайне флегматично относятся к тому, как в центральных аппаратах их партий оценивают создание коалиции и «народное голосование». Дубовик отмечает, что справороссы в Москве в курсе происходящего, никаких нареканий у них нет. Пархоменко называет инициативы оппозиционеров местной повесткой, к которой московские коммунисты отношения не имеют: «Мы ставили в известность, да. Никаких к нам претензий и замечаний не было. Тем более что это предварительная работа». Сергей Смольянинов прямо признает, что с руководством партии ничего не согласовывал.

Оппозиционеры активно критикуют коллег из ЛДПР, которые сначала вроде бы в работе коалиции участвовали, а потом сотрудничество прекратили. Глава регионального отделения либерал-демократов Илья Журавлев объясняет ситуацию верой в свои силы: «Городу необходим энергичный руководитель, тот человек, который понимает севастопольцев. Мы считаем, что у нас есть такой кандидат, у нас высокие шансы на итоговую победу в сентябре этого года. Мы не считаем, что, отказавшись участвовать в этих "народных выборах", мы действуем против других оппозиционных партий. В конечном итоге все в руках севастопольцев». При этом у участников коалиции несколько другое видение ситуации. Дубовик предполагает, что либерал-демократы подыгрывают «Единой России»; Пархоменко объясняет, что местному отделению поступило прямое указание от лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

От чиновника до оппозиционера

Наблюдатели считают движущей силой нынешней инициативы оппозиционеров городское отделение «Справедливой России». Вероятно, Евгений Дубовик видит единым кандидатом от протестных сил именно себя. Он уже входил в правительство города: занимал сначала должность главы департамента внутренней политики Севастополя, затем стал вице-губернатором, и не очень понятно, что ему мешало на таком ответственном посту реализовывать те идеи, которые он сейчас выдвигает. Местные СМИ вспоминают, что штат департамента внутренней политики под руководством Дубовика разросся до 140 человек. Значительная часть его сотрудников, по свидетельствам источников в правительстве, занималась комментированием критических новостей в сети. В 2014 году Дубовик срывал предвыборные акции команды Алексея Чалого, в 2015-м пытался помешать сбору подписей под обращением севастопольцев к Путину с просьбой обратить внимание на проблему незаконной застройки города. Не разобравшись в проблеме, он организовал давление на общественное объединение «Служу Севастополю» через подконтрольные СМИ. Тогда же нынешнего оппозиционера видели у здания заксобрания Севастополя на пикете «Ночных волков», когда те пытались «вызвать на дуэль» Алексея Чалого.

Неслучайна в таких условиях популярность действующих властей. Эксперты отмечают высокие шансы Овсянникова на победу. В докладе фонда «Петербургская политика» подчеркивается, что он успешно заменил предыдущего главу города, отлично знает повестку дня и является публичной фигурой. В середине мая итоги масштабного исследования настроений в городе провел ВЦИОМ. Согласно опросу, около 65 процентов жителей Севастополя связывают надежды на улучшение жизни с Дмитрием Овсянниковым. При этом 57 процентов проголосовали бы за него, если бы выборы главы города прошли в ближайшее воскресенье; 73 процента оценивают работу врио губернатора выше, чем деятельность его предшественника.

Роберт Берновский

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Опрос показал готовность большинства севастопольцев голосовать за Овсянникова
Овсянников поручил снизить плату на проезд в троллейбусах в Севастополе
Овсянников выдвинул свою кандидатуру на праймериз в Севастополе
Другие материалы рубрики
Крым
 — 
00:12 17 мая 2017
«Баха-Крым-2017»

С ралли в лесу

Почему Минэкологии Крыма разрешает гонять на грузовиках по заповедным землям
20:43 Сегодня

Ялтинцев напугали атакующие домашних питомцев агрессивные куницы

17:59 18 мая 2017

Жители Симферополя пожаловались на нашествие агрессивных ежей

12:45 15 мая 2017

Овсянников поручил работать над Генпланом до рассмотрения всех предложений

Крым
 — 
18:12 18 апреля 2017

Стратегия будущего

В Севастополе представили план развития города до 2030 года
14:58 Сегодня

Овсянников наградил ставшего чемпионом мира по тайскому боксу севастопольца

21:52 17 мая 2017

В Севастополе летом пройдет первый фестиваль водных экстремальных видов спорта

20:49 12 мая 2017

Аксенов призвал оштрафовать власти Керчи за урны в цветах украинского флага

Крым
 — 
00:02 13 мая 2017

Водные данные

Что пьет Крым после украинской блокады
12:20 18 мая 2017

Минэкологии Крыма позволило на один день бесплатно посетить парки и заповедники

16:44 17 мая 2017

Овсянников рассказал о стремлении сделать севастопольское телевидение мощным

11:33 11 мая 2017

В Крыму объяснили сложности с приездом Джамалы позицией Киева

Россия
«Никакая адекватность не нужна»
Почему россиянам надо дать право «стрелять на поражение», защищая свой дом
Организатора протестной акции 26 марта в Пскове оштрафовали на 10 тысяч рублей
Мэрия согласовала шествие и митинг противников реновации 28 мая
Синоптики предупредили жителей Подмосковья о подступающих заморозках
СМИ нашли нарушения у доверенного лица Навального
Путин наградил Расторгуева грамотой за вклад в культуру
Губернатор Подмосковья рассказал о планах построить в регионе 230 школ
Все материалы
Мир
Медленно, но верно
Исламизация Турции идет постепенно и с соблюдением демократических норм
Враг государства
История Брэдли Мэннинга, насолившего США и ставшего женщиной
Русский болванчик
Превращение России в элемент борьбы за власть в США не сулит ей ничего хорошего
Осужденный в США за киберпреступления Роман Селезнев вновь предстал перед судом
Полсотни протестующих попытались проникнуть в здание Минюста ФРГ в Берлине
Нарендра МодиШелковые путы
Индийский слон не влез в китайский пояс
German Bundeswehr army soldiers demonstrate their skills at Kaserne Hochstaufen (mountain infantry military barracks) in Bad Reichenhall, southern GermanyСвастика над бундесвером
Министр обороны и канцлер ФРГ оказались под ударом из-за неонацистов в армии
Все материалы
Бывший СССР
Петр ПорошенкоСтрана 404
Как Порошенко борется с инакомыслием с помощью запретов на все российское
Латвийский депутат пожаловался на нежелающих уезжать из страны «русских вшей»
Киев опроверг вызов своего посла в Ватикан
У администрации Порошенко прошел митинг протеста против запрета «ВКонтакте»
В Киеве заявили о превращении Украины в восточный фланг НАТО
Задержанных в Луганске диверсантов заподозрили в убийстве ополченца Багги
Минэнерго Украины потребовало конфисковать уголь из Донбасса
Все материалы
Финансы
Порок бедности
Почему граждане Перу видят красивую жизнь только на билбордах
Кудрин заявил о значительном цифровом отставании России от развитых стран
Глава ВТБ открыл торги на Лондонской бирже
МВФ посулил экономике России «пониженный рост»
МВФ поддержал Силуанова в споре с Кудриным
ЦБ зафиксировал успешные атаки вируса WannaCry на банки
Татарстан потратил на помощь пострадавшим от банковского краха миллиард рублей
Все материалы
Бизнес
Вино с доставкой на дом
Кому выгодна легализация продажи алкоголя в сети
«ИТ — такая же интимная сфера, как национальная безопасность»
Директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» о развитии высоких технологий
«Мегафон» отчитался о полном восстановлении работы сети в Москве
«Первая мебельная» открыла завод после реконструкции
Улюкаева задумали лишить вознаграждения за работу в совете директоров «Газпрома»
СМИ узнали подробности о сбое в сети «Мегафона»
Калининградский завод «Автотор» запланировал увеличить на треть выпуск машин
Все материалы
Силовые структуры
Прощай, калашников, здравствуй, калашников
До конца года российские военные выберут новый автомат
«Страха перед законом нет и в помине»
Монолог основателя Rich Russian Kids о золотой молодежи, живущей не по правилам
Какой будет третья мировая
Писатели-фантасты — о возможном облике войны
Умер главный конструктор радара истребителя Су-35С Владимир Таганцев
Военные предложили нарастить дальность «Искандеров»
Подмосковных выпускников централизованно отправят на выпускной в парк «Патриот»
По делу о секс-скандале в петербургском детдоме задержали фотографа
Все материалы
Наука и техника
Прекрасное далеко
Названы реалистичные сценарии конца света
Двигатель РД-180 на испытательном стенде в Космическом центре имени Джорджа Маршалла (Алабама)Испытание огнем
США испытали двигатели на замену российским РД-180
Владимир Ленин выступает с речью перед войсками«Большевики делали овощ из русского человека»
Россияне нашли виновных в революции 1917 года
В НИИ овцеводства и козоводства разработали «убийцу» Windows
Раскрыты новые подробности появления жизни на Земле
«Ладу» превратили в робота-трансформера по имени Оптимус Геннадьевич Праймов
Разгадана главная тайна суперскрученной ДНК
Все материалы
Спорт
Денис Глушаков «Угостить Федуна самогоном можно только в рамках телешоу»
Капитан «Спартака» Глушаков о триумфе команды, владельце клуба и сборной России
Дмитрий Кудряшов«Болел за Кличко, но предполагал, что он проиграет»
Боксер Дмитрий Кудряшов о титульном поединке, бое Кличко — Джошуа и о «Спартаке»
На канадской границе
Россияне обыграли чехов и наверняка встретятся в полуфинале ЧМ с Канадой
Защитник «Зенита» прогулялся по Санкт-Петербургу в образе Петра I
СМИ сообщили о грядущем предоставлении российского паспорта французу из «Зенита»
Баскетбольный ЦСКА проиграл в полуфинале Евролиги
Норвежский футбольный клуб выпустил презервативы для привлечения студентов
Все материалы
Культура
Беги, Леша, беги
Канны-2017. День 2: фильмы Андрея Звягинцева и Тодда Хэйнса
Сергей Полунин«Повторять одну и ту же роль — это так скучно»
Сергей Полунин о проблемах в балете и работе в кино
Чем дело началось
Канны-2017. День 1: фильм-открытие вызвал аплодисменты только одного журналиста
Наследниками Принса признаны шесть его братьев и сестер
Появились тизеры фильма «Как разговаривать с девушками на вечеринках» с Кидман
Лидер System of a Down напишет музыку к российской ленте «Легенда о Коловрате»
Башмет испугался ехать на Украину
Все материалы
Интернет и СМИ
«Они все чокнутые, эти русские»
Adidas, водка и сутенеры — что иностранные пользователи сети думают о россиянах
«"ВКонтакте" для русских»
Как украинцы отреагировали на запрет российских социальных сетей
Google выкупил домен gmail у российской веб-студии
Греф посетовал на слишком длинный пароль к Wi-Fi
СМИ сообщили о планах бывшего президента РБК выкупить газету The Moscow Times
Украинцам предложили создать аналог «ВКонтакте»
Лавров описал работу американских СМИ с помощью советского анекдота
Все материалы
Ценности
Реплика в сторону
Как отличить оригинал от подделки при покупке дорогих часов и аксессуаров
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
Бьюти-блогеры начали клеить на лица помпоны
Shelby выпустил 750-сильный пикап за 97 тысяч долларов
Жителей Рублевки простимулируют секретным массажером
Рианна показала в Каннах созданные ею украшения
Рекламное фото Calvin Klein с обнаженкой продали за 113 тысяч долларов
Все материалы
Путешествия
Взять Казань
Чем туристу заняться в выходные в столице Татарстана
Военно-исторический фортификационный музей "Владивостокская крепость" Описание: Россия. Владивосток. На территории военно-исторического фортификационного музея "Владивостокская крепость". Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир Саяпин Тайны владивостокских подземелий
Что скрывают форты одной из самых знаменитых крепостей России
Мэр Сочи предложил ограничить размеры курортного сбора 30 рублями
Определена средняя продолжительность летнего отдыха у россиян
Россиянин разгромил спа-салон на Пхукете
Стюардессы на рейсах Air New Zealand наденут очки виртуальной реальности
Теракты обошлись европейским авиакомпаниям в 2,5 миллиарда долларов
Все материалы
Из жизни
«Надо быть добрее к себе»
Бодибилдер из Австралии поправилась и стала звездой бодипозитива
Харам и фуэте
Оскорбляя чувства верующих: кто рискует танцевать балет в Египте?
Кейт Миддлтон и принц УильямСовременные золушки
Как войти в королевскую семью без благородного происхождения
Ради чашки капучино итальянец передумал совершать суицид
Ди Каприо расстался с датской супермоделью
Британец вырастил самый острый перец в мире
Американский студент использовал для презентации кадр из порнофильма
Все материалы
Да, это самая быстрая «пятерка» BMW
Тест седана BMW M550i xDrive, который делает покупку M5 бессмысленной
Очередь для народа
Длительный тест Hyundai Creta: первые впечатления
Самые продаваемые внедорожники в мире
«Топ-20» самых продаваемых кроссоверов, пикапов и внедорожников 2017 года
Роскошь и безумие автомобилей 1980-х
Интерьеры машин из прошлого века, в которых было вообще все
Ford сделает доступный дальнобойный электрокроссовер
«Хонда» назвала рублевые цены на новый CR-V
Renault отзовет в России 10 тысяч кроссоверов Kaptur
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы