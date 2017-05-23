Легионеры — на выход

Во вторник, 23 мая, президент России Владимир Путин провел в Краснодаре заседание совета по развитию физкультуры и спорта, на котором был рассмотрен национальный план борьбы с допингом. Перед этим глава российского государства произвел впечатление на президента ФИФА Джанни Инфантино. Да так, что итальянец захотел пригласить весь мир посмотреть на футбол в России. Посмотреть можно, а поиграть — уже вряд ли. Во всяком случае, на совете Путин поддержал радикальную идею полного отказа от легионеров.

«Намотали портянки на руки, начали!» — дал команду тренер, и боксеры на ринге, только что стоявшие в расслабленных позах, пришли в движение. В зал в сопровождении целой свиты чиновников вошел Путин. Он задержался ненадолго возле ринга, поднял вверх два больших пальца в знак одобрения и отправился дальше.

В соседнем зале тренировались девочки-гимнастки. Президент остановился возле десятилетней спортсменки, с интересом посмотрел на то, как она справляется с упражнением и, похоже, дал волю чувствам. Он вдруг по-отечески приобнял девочку и пожелал ей счастья. «Вам тоже!» — выкрикнул кто-то из детей.

Российский президент осмотрел комплекс тренировочных залов «Чемпион», вместе с ним в том числе российский вице-премьер Виталий Мутко (справа) и губернатор Краснодарского края Вячеслав Кондратьев Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

С самого утра в комплексе тренировочных залов «Чемпион» на окраине Краснодара десятки спортсменов из олимпийского резерва разогревались в ожидании российского лидера. Все они здесь демонстрировали, как хорошо в регионе поставлена подготовка спортсменов. Впрочем, гораздо эффектнее с этой ролью справились на новом футбольном стадионе «Краснодар».

В отличие от «Зенит Арены», также новой, но уже печально известной своим газоном, стадион «Краснодар» очень хорошо себя зарекомендовал. Перед приездом Путина вице-премьер Виталий Мутко водил по арене с экскурсией президента ФИФА Джанни Инфантино. Но было не очень понятно, зачем итальянцу демонстрируют эту площадку, — чемпионат мира 2018 года здесь проводиться не будет.

Право принимать мундиаль отдали постолимпийскому Сочи с его ареной «Фишт», а двух городов в одном регионе (в данном случае Краснодарском) по правилам быть не должно. Видимо, понимая, что с городом поступили несправедливо, арену «Краснодар» решил посетить президент. По образцовому газону он также прошелся с Инфантино. Повторная экскурсия на итальянца произвела еще большее впечатление. «Фантастика! Совершенно невероятно! Все улыбаются. Это лицо России, футбола», — по-южному щедро хвалил Инфантино.

Владимир Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино (второй слева) встретились с активом волонтерских объединений на стадионе «Краснодар» Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Не полагаясь на один только произведенный эффект, Путин заверил президента ФИФА, что Россия сделает все, чтобы своевременно завершить строительство спортивных и инфраструктурных объектов, на самом высоком уровне подготовившись к Кубку конфедераций — 2017 и ЧМ-2018.

И обратил внимание итальянца на то, что Россия значительную часть мест на стадионах предоставляет именно зарубежным гостям. Им будут помогать почти шесть тысяч волонтеров во время Кубка конфедераций и 20 тысяч — во время чемпионата мира. В конце концов Инфантино заверил, что он «в качестве президента ФИФА, но что намного более важно, в качестве футбольного фаната» теперь может пригласить весь мир приехать в Россию на футбольный праздник. «И важно, чтобы мир знал, что Россия делает для развития футбола», — заключил он.

Пока неизвестно, был ли итальянец так же податлив в другом, довольно щекотливом вопросе. Дело в том, что Мутко обещал обсудить с ним покупку прав на трансляцию матчей чемпионата мира. Переговоры между российскими телевещателями и ФИФА по этому поводу зашли в тупик из-за чрезвычайно завышенной стоимости телеправ. Если стороны не договорятся по цене, это приведет к парадоксальной ситуации: россияне не смогут посмотреть домашние матчи по телевизору.

Но вечером на совете по спорту обсуждали куда более важный вопрос — национальный план борьбы с допингом. «Странно видеть, как СМИ чуть ли не героев делают из тех, кто отбывает антидопинговую дисквалификацию, зовут их в качестве экспертов в телеэфир», — с упреком говорил Виталий Смирнов, почетный президент Олимпийского комитета России и глава независимой антидопинговой комиссии, созданной в июле 2016 года по инициативе Путина.

На взгляд Смирнова, вместо телеэфиров нарушители должны отдавать часть доходов, так же как и их тренеры. В настоящее время в России вообще не существует законодательного механизма, который бы обеспечивал возврат призовых денег уличенными в антидопинговых нарушениях лицами.

Владимир Путин во время посещения детско-юношеской Академии футбольного клуба «Краснодар» Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

«Такой человек должен быть ограничен или пожизненно лишен права занимать государственные должности», — предложил Смирнов. Таким образом употребление допинга должно стать угрозой не только карьере спортсмена, но и его карьере после спорта.

Смирнов также сообщил, что сотрудники Всемирного антидопингового агентства (WADA) на этой неделе приедут в Москву, чтобы поддержать (а точнее проконтролировать) систему тестирования в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА). И российская сторона сделает все возможное, чтобы история с отстранением национальной сборной от Паралимпийских игр больше не повторилась.

Выступавший также напомнил требование WADA ввести в российском спорте институт информаторов, который помог бы бороться с нарушениями. Но даже само это понятие «институт информаторов» наводит оторопь. Для нашей страны это имеет особое звучание, заметил Путин.

«Мы хорошо знаем, что с этим институтом, как это ни печально, связаны трагические страницы в истории нашего государства, массовые сталинские политические репрессии», — пояснил президент, отметив, что такое явление не должно перекочевать в другие сферы нашей жизни. «И вообще относиться к этому нужно очень аккуратно, осторожно», — предостерег он.

Но куда более яркая новость прозвучала в самом конце заседания, и так тихо, словно и не была ни для кого новостью. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев озвучил весьма радикальную идею. «В любой команде легионер — игрок номер один, — рассуждал он. — А наши тогда все — номер два. Получается, что сборная остается без игроков номер один. Как она тогда может побеждать?» Поэтому Кондратьев призвал «провести стопроцентное импортозамещение легионеров в нашем футболе».

И Путин неожиданно легко согласился. «Правильно, согласен», — сказал он. Каким гулким эхом эти два слова должны отозваться в российских футбольных клубах...