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Навстречу миру

Можно ли путешествовать с сахарным диабетом

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Фото: предоставлено Аку-Чек

А кто в наше время не любит путешествовать? Покажите мне такого! Ни за что не поверю! Но я знаю многих людей, которые не путешествуют из-за того, что боятся. Нет, летать самолетами они не боятся, краж всяких и неприятностей в чужой стране — тоже, и, конечно же, не экзотические болезни им внушают страх. Они боятся проблем, которые могут возникнуть из-за их болезни — сахарного диабета.

Меня зовут Анна. С сахарным диабетом 1 типа я живу уже 28 лет. Я считаю себя счастливым человеком. Всю жизнь я тружусь и стараюсь выбирать ту работу, которая мне нравится. Я замужем и очень люблю своего мужа. Люблю писать и делаю это в своих блогах. Люблю путешествовать. Путешествовать самостоятельно!

Одна из целей моей жизни — развеять у людей с этим диагнозом все комплексы и страхи по поводу путешествий с диабетом, показать на своем примере всю абсурдность этих фобий. Ведь мир прекрасен, ярок и разнообразен. Он удивителен!

Как все начиналось

Любовь к путешествиям, к туризму привили мне родители. В два года я уже ходила в зимние походы в лес. Со мной всегда был рюкзачок из-под противогаза, в котором лежали горшок, одна картофелина и ложка. Знаете, есть такая поговорка: кто в поход идет без груза, называется обуза. Обузой я не была никогда, меня растили сильной и выносливой.

Спали в палатках. Мылись в речках или топили для этого снег в котелках. Запах костра, звуки гитары при заходящем солнце, свежий морской ветер и любовь к горам — в моей крови.

В четыре года мне поставили диагноз — сахарный диабет. У родителей даже мысли не возникло, что ребенок неполноценен и что надо исключить всякие поездки из жизни семьи. Наоборот, путешествий стало еще больше! Родители были уверены, что положительные эмоции, свежий воздух, смена впечатлений — это как раз то, что необходимо для формирующейся личности и растущего организма. Пусть даже организм этот теперь был с небольшим нюансиком — с сахарным диабетом.

Я стала взрослой. Что изменилось? Ну, разве что больше стала путешествовать без родителей. Путешествия для меня — это возможность познать мир и людей, это стало моим хобби. Я езжу в интересные места и рассказываю об этом людям. Самое большое для меня удовольствие — попасть в то место, где никто не был или информации о котором в интернете найти невозможно. Конечно же, я такое найду, посещу и напишу! Это своего рода спорт для меня. Азарт. Гонка за неизведанным.

Видео: Акку-Чек / YouTube

Подготовка к поездке

Любое мое путешествие начинается со сборов и прогнозирования возможных ситуаций в поездке, к которым я должна быть готова.

В первую очередь я оформляю страховку для выезжающих за рубеж. И всегда тщательно подхожу к выбору страховых компаний, ассистансов, работающих с ними.

К подбору аптечки тоже подхожу скрупулезно. В ней всегда есть большой запас инсулина (я его беру в два раза больше, чем мне потребуется в поездке). И — внимание! — я никогда не сдаю инсулин в багаж. Он должен быть всегда со мной. С багажом могут случится неприятности, и потом бегать в другой стране в поисках жизненно необходимых препаратов — удовольствие сомнительное и весьма дорогое.

Отмечу, что в азиатских странах только-только начали обращать внимание на проблемы людей, страдающих сахарным диабетом. И там для того, чтобы купить инсулин в аптеке, придется ой сколько телодвижений совершить. Да и не везде смогут понять, что вам нужно. В общем, я беру инсулина побольше и в багаж не сдаю. Рекомендую так поступать всем, у кого в аптечке содержатся жизненно необходимые препараты.

Мой принцип — в поездку брать минимум необходимого. Обычно весь мой багаж помещается в один небольшой рюкзак. Думаю, каждый отпускник замечал, что ровно половина из того, что аккуратно было сложено в большущий чемодан, не пригодилось и не было использовано. И я всегда об этом помню, собираясь в дорогу. Только необходимое!

Я — самостоятельный путешественник. То есть езжу отдыхать не по путевкам: поездку организую и продумываю полностью сама.

Раньше я тщательно изучала достопримечательности местности, в которую еду, составляла маршруты. Сейчас каждая поездка — это стихийность. Закидываешь себя куда-то и ориентируешься уже на месте. Благодаря современным гаджетам можно без труда ориентироваться в незнакомой стране, в чужом городе. Все достопримечательности уже промаркированы другими путешественниками.

Волшебная фраза

Меня часто спрашивают, не возникают ли проблемы на границах и пунктах досмотра в аэропортах. Отвечаю: нет. С собой я не беру никаких справок, переведенных и заверенных нотариусами. До сих пор (а путешествую я часто) случаев, когда нужно было бы предъявить какие-то справки о диабете, не было.

Однажды на таможне ОАЭ меня остановили и попросили показать сумку, где лежал инсулин. Заинтересовали таможенников именно шрицы и ампулы. Внутри все похолодело: я не представляла, как объяснить, что это за лекарство. Но все закончилось очень быстро, практически не начавшись, после фразы «I’m diabetic» («Я диабетик»). Эту фразу я настоятельно советую выучить не знающим языка людям. Этого «проездного» вполне достаточно во всех ситуациях.

Об экзотической еде

Впечатление о новой стране у меня складывается по запахам (как бы смешно это ни звучало, но у каждой страны свой исключительный запах!), людям и (о да-а-а!) еде. Я люблю поесть, и всегда буду в числе первых по засовыванию в рот экзотического кушанья. Я уверена: если местные это едят — значит, ничего страшного в крови кобры или жареной саранче нет.

Но я бы не советовала так смело и опрометчиво поступать всем. У каждого организм особенный, реакция на дуриан с пивом и лобстеров, залитых фруктовым шейком, может быть разная. Так что прислушивайтесь к своему организму: если есть опасения насчет экзотического блюда, лучше его не пробовать.

Я придерживаюсь мнения, что познать колорит страны невозможно, не вкусив местной еды, пусть иногда и дикой на первый взгляд, безумной в своем исполнении.

Я обожаю Вьетнам и вьетнамцев. Меня часто спрашивают, какая из стран Азии, которые я посетила, запомнилась мне больше всего и чем.Очень понравился Вьетнам. Я была в нем два раза. Еда и люди Вьетнама навсегда запечатлены в моем сердце!

Вьетнамцы — это искренний народ. Если тайцы улыбаются всегда (ну, это, конечно, тоже неплохо), то вьетнамцы будут улыбаться только тогда, когда они этого хотят. Если у них плохое настроение, если вы им не понравились — фиг вам, а не улыбка. Вот за это я их обожаю! А еще они очень добры и отзывчивы.

Мы несколько раз попадали в трудные ситуации, в которых нам помогали местные жители. Бескорыстно. Не рассчитывая получить какую-то выгоду для себя.

Однажды у нас среди гор лопнуло колесо на мопеде. Что делать, куда бежать, в какие колокола трезвонить — неизвестно. Где мы находились — тоже имели смутные представления, но от населенных пунктов точно далеко.

Мимо проезжал на скутере мужичок, остановился. Пообщавшись по телефону с нашим менеджером в отеле, жестами велел следовать за ним. Мы протолкали наш мопед пару сотен метров по дороге, завернули на грунтовку, идущую под гору, и добрались до притаившегося средь пальм навесика из бамбуковых палок.

Под сооружением сидела женщина, что-то готовила. С резиновой трубкой для плавания играла маленькая девочка, видимо, где-то ее нашла на берегу моря. К этой идиллической картине присоединился наш провожатый. Вьетнамцы что-то обсудили между собой (они не понимали и не говорили по-английски, а мы совершенно не владели вьетнамским), мужичок сел на скутер и уехал. Мы в недоумении топтались на месте. Женщина и девочка под навесиком на нас внимания совершенно не обращали, готовясь к обеду.

Минут через пятнадцать приехал мужичок и вытащил из багажника своего скутера новую камеру для нашего колеса! Он быстро устранил нашу проблему и, не говоря ни слова, с таким же серьезным лицом, как и до этого, ушел под навес обедать. А мы стояли, переминаясь с ноги на ногу, не зная, как реагировать на такое. Мужичок помог совершенно незнакомым ему туристам, потратил свое время, бензин, возможно, даже деньги, чтобы нам помочь!
Конечно же, мы поблагодарили его деньгами. Кивнув нам и тут же забыв о нашем существовании, мужичок продолжил обедать.

Вот такие они, вьетнамцы. Очень хорошие!

«В гостях хорошо, а дома...»

А вот если говорить о природе, то я фанат России… Да-да, не удивляйтесь! У нас просто прекраснейшая своим многообразием красок, запахов, видов природа. У нас есть все: и горы, и моря, и озера с реками, полные рыбы, густые леса, каньоны, пустыни и солончаки. В любое время года Россия в любом уголке страны прекрасна. По природным достопримечательностям у нас есть все, за чем едут в другие страны.

Например, попав на плато Хортон в Шри-Ланке я сравнивала его с Форосом. Возможно, Форос в Крыму даже более насыщен, более полон, более свободен и великолепен. А попав в знаменитые пещеры национального парка Вьетнама Фогня-Кебанг, невольно сравнивала их с пещерами Абхазии.

Я обожаю природу средней полосы. Эти цветущие по весне поля, окрашенные множеством красок. Эти тягучие ароматы хвои и прелой земли в сосновых лесах. Эти чистые озера и прохладные реки, которые берут начало из бьющих из-под земли ледяных ключей, а потом растекаются в полноводные голубые ленты.

Я глубоко уверена, что получить новые впечатления и хорошо отдохнуть можно не выезжая за пределы нашей огромной страны, того места, где вы живете.

Активный отдых для души и тела

Человек я активный, являюсь ярым носителем идеи, что в движении жизнь. Если мои путешествия наполнены активностью и физическими нагрузками, это гарантия того, что о таком отдыхе я буду вспоминать очень долго.

Одно из самых ярких воспоминаний связано с конным походом, который длился неделю и проходил в окрестностях Можайска.

Мы неделю жили в палатках, перемещались по красивейшим местам на лошадях, мылись в реке. У нас не было возможности заряжать гаджеты, и все вечера мы проводили у костра. Это был настоящий отдых! Я действительно отдохнула. Отсутствие компьютера и телефона, потока информации, свежий воздух и ежедневная физическая нагрузка — это действительно позволяет полностью забыть о цивилизации и проблемах, восстановить организм.

С лошадьми и ребятами, ставшими в походе моими друзьями, я расставалась со слезами на глазах. И в этом году я планирую повторить это приключение: пойти в конный поход.

Путешествуйте, несмотря ни на что! Сахарный диабет — это еще не повод отказываться от многих вещей, в том числе от путешествий.

Да, состав моего рюкзака немного отличается от того, с которым идут в поход или едут в путешествие мои товарищи. Там всегда лежит глюкометр, шприц-ручка, запасы инсулина и сладкого на случай гипогликемии. Но никогда еще сахарный диабет не был препятствием в моих приключениях.

Путешествуйте! Наслаждайтесь жизнью! Будьте здоровы и счастливы!

Нюра Шарикова, диабет 1-го типа

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