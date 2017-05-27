Культура
 
Последние новости
МВД проверит задержание читавшего стихи в центре Москвы мальчика
В Совфеде назвали паранойей слова Порошенко о «щупальцах Кремля»
Чемпион мира по игре в го проиграл три матча подряд компьютерной программе
В результате пожара в московском университете погиб человек
Начались учения Каспийской флотилии в Дагестане и Астрахани
Минобороны России узнало про сговор ИГ с курдами о выходе из Ракки на Пальмиру
WP сообщила о предложении Кушнера Кисляку создать канал связи с Кремлем
Популярные новости
Минобороны России узнало про сговор ИГ с курдами о выходе из Ракки на Пальмиру
МВД проверит задержание читавшего стихи в центре Москвы мальчика
Порошенко пожаловался на «щупальца Кремля»
Чемпион мира по игре в го проиграл три матча подряд компьютерной программе
Умер Збигнев Бжезинский
Дмитрий Маликов уподобил Ольгу Бузову срамной девке и предложил ее высечь
43-летняя Хайди Клум снялась обнаженной

Откуда текут слезы

Канны-2017. День 10: подрывная эротика Озона и взрывная этика Акина

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: фильм «Из ниоткуда»

Каннский фестиваль приберег некоторые из самых эффектных конкурсных потрясений на последние дни. Причем достается в основном женщинам: Франсуа Озон начинает «Двуличного любовника» с крупного плана распахнутой вагины, а Фатих Акин взрывает мир героини «На пределе» жутким терактом.

Один из последних фильмов каннского конкурса «Двуличный любовник» Франсуа Озона провоцирует зрителя на самые непредсказуемые реакции уже самым первым кадром. Это крупный план — распахнутая гинекологическим расширителем вагина Клоэ (Марина Вакт), кажущийся бездонным круговорот самой интимной и самой нежной на свете плоти. Не менее дерзок и переход от этого кадра к следующему — почти незаметная монтажная склейка и сходство складок позволяют Озону срифмовать влагалище и девичий глаз, из уголка которого тут же предательски вытекает слеза. Смотрится ли такое начало «Двуличного любовника» насилием над женской природой? Не совсем — и как выяснится по мере развития сюжета, Озон и вовсе подразумевает, что временами эта женская природа склонна насиловать саму себя.

Что верить слезам Клоэ можно только на свой страх и риск, а сама девушка является не самым надежным рассказчиком, зритель, впрочем, поймет далеко не сразу — хотя бы потому, что присутствует в этой истории и еще один не вызывающий доверия персонаж. Гинеколог посоветует жалующейся на боли в животе и нерегулярные месячные, пребывающей в депрессии 25-летней парижанке обратиться к психотерапевту. Что ж, после сеансов Поля Мейера (Жереми Ренье), выстроенных на проговаривании пациенткой своих проблем, комплексов и страхов, в состоянии Клоэ и правда наметится прогресс. Кажется, только он, мудро и молчаливо взирающий на нее из-за очков, ее понимает — и, более того, это не проекция желаемого на действительное: через несколько месяцев встреч в его кабинете Поль признается своей пациентке в любви. Вскоре она к нему переедет. Вот только что в его вещах делает аннулированный паспорт на другую фамилию — Делорд? А с кем это девушка видела его на улице в то время, когда он должен был быть на работе? Короткое расследование заставляет Клоэ задаться еще одним вопросом — кто такой Луи Делорд (тоже Жереми Ренье), другой парижский психотерапевт, как две капли воды похожий на ее бойфренда? Чтобы все выяснить, она записывается к двойнику на прием и, естественно, вскоре оказывается и в его постели.

Конечно, кадр вагины крупным планом способен удивить и самого опытного зрителя, а вот мотив двойничества кинематографом за его 120-летнюю историю, напротив, разработан, как никакой другой. Вот и Озон в «Двуличном любовнике» игриво вызывает духов своих великих предшественников — Хичкока и Де Пальмы, Бюнюэля и Кроненберга, от себя добавляя в историю девушки, запутавшейся в двух идентичных на внешность, но не на характер психотерапевтов прежде всего откровенный, проникнутый иронией секс. Даже так — много секса.

Другое дело, что, вводя в сюжет доппельгангеров, почти всегда символизирующих вторжение на поверхность из подсознания мрачных, потаенных людских желаний, классики так или иначе взывали на экран и демонов коллективного бессознательного. Киновед Зигфрид Кракауэр в свое время, например, подробно и убедительно писал о том, что популярность персонажей-двойников в немецком кино 1920-х предугадывала грядущее пробуждение самых страшных фантазмов немецкого общества.

Озон в свою очередь социумом — пусть марксистски настроенный критик и мог бы усмотреть в «Двуличном любовнике» поверхностную, Бюнюэль-суперлайт, сатиру на буржуазию — интересуется мало. Ему достаточно и танцев, довольно техничных, на фрейдистском поле, прежде всего на такой любимой им территории, где в женской природе сходятся хищность и подчиненность, разрушительность и уязвимость, страх материнства и конфликтность с собственной матерью. Такой подход позволяет ему пару раз развернуть сюжет в неожиданном направлении и несколько раз шокировать зрителя переходами от хичкоковского саспенса к кроненберговской телесной жути — но и несколько обесценивает весь фильм в целом.

Игры «Любовника» с аудиторией впечатляют ровно до того момента, пока не обнаруживается, что ничего другого за душой у фильма и нет, — и тут уже начинают просто утомлять. Озон остается режиссером очень техничным, но герметичным, замкнутым на собственных техниках, и его кино тем сильнее, чем плотнее подогнана конструкция каждой конкретной картины. В этом плане в материи «Двуличного любовника» дыр хватает — и, в отличие от той, что фильм открывает, они доверие к этому эротическому триллеру постепенно подрывают.

В свою очередь ключевым эпизодом в другом конкурсном фильме, новой работе уже немецкой звезды фестивального кино Фатиха Акина «На пределе», становится не начало, а концовка. Причем в случае этой картины приходится тоже задаваться вопросом об уместности некоторых авторских решений — например, задумываться о том, может ли финал уничтожить всю ту качественную работу, которую вплоть до него проводит фильм. Ответ на него будет зависеть скорее от каждого конкретного зрителя — что до меня, то выбранный Акином способ завершить историю это кино просто убил, хотя бы по той причине, насколько убедительно ему удавалось удерживать внимание и дирижировать нервами и чувствами до этого.

Начинается «На пределе» и правда очень многообещающе — Акину хватает нескольких емких сцен и строчек диалога, чтобы заставить поверить в теплоту, которой проникнуты отношения в семье Кати (Диана Крюгер), ее мужа, перевоспитавшегося с появлением семьи драгдилера-турка, и шестилетнего ребенка. Но не успеет на экране зажечься название картины (точный перевод с немецкого предполагает скорее вариант «Из ниоткуда»), а супруга и сына Кати уже разнесет в клочья оставленная на пороге их конторы самодельная бомба. Убитая горем вдова окажется в полном одиночестве — и через дальнейшие события сюжета (расследование, суд на подозреваемыми, его последствия) будет проходить уже с неизбывным чувством невыносимости утраты.

Акин работает с этой сложной, болезненной темой аккуратно, без лишнего пафоса, но и в хорошем смысле слова безжалостно, а Крюгер максимально самоотверженна — так что узнать себя, до предела переполниться эмпатией сможет любой зритель, хотя бы раз в жизни испытывавший пустоту от ощущения безнадежной, вынужденной оторванности от самых близких ему людей (пусть, конечно, и в не столь трагических обстоятельствах).

Чувство подобной потери «На пределе» генерирует, пожалуй, лучше, чем любой другой пока фильм на этом фестивале — достаточно конкретно, чтобы работал сюжет, но и без откровенного давления на аудиторию, без дешевой и упрощающей сложную тему и многослойные эмоции однозначности. Тем обиднее то, что в финале Акин все-таки срывается на морализм, поучение, абсолютно лишнюю для этой истории социальную критику.

В сущности, вместо того, чтобы оставить зрителя и героиню наедине с целым комплексом чувством он вдруг решает, что ему и самому все же нужно что-то с трибуны киноэкрана заявить — будто опасаясь тупого, но такого частого у нечутких зрителей вопроса «Что сказать-то хотел?». Увы, для фильма такое авторское решение губительно — все же, когда хочется высказаться, лучше идти в политику или на телевидение. Кино — искусство вопросов, а не ответов, чувств, а не слов, отдельных людей, а не социальных групп или обобщенных явлений. Слезы, которые обильно текут и в «На пределе», как и в случае «Двуличного любовника» Озона, в сущности оказываются обманчивыми; откуда бы они не текли.

Денис Рузаев

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Культура
 — 
00:08 Сегодня
Андрей Битов

«А запомнят только то, что ты с Вознесенским подрался»

10 внелитературных фактов биографии Андрея Битова
20:54 26 мая 2017

Группе «Иванушки International» отказали во въезде на Украину

18:08 26 мая 2017

Дмитрий Маликов уподобил Ольгу Бузову срамной девке и предложил ее высечь

20:12 26 мая 2017

Звягинцев назвал обыски у Серебренникова политическим жестом устрашения

Культура
 — 
08:01 Сегодня

К королеве на поклон

О чем рассказывают премьер-министры на частных встречах с Елизаветой II
18:31 26 мая 2017

На Каннском фестивале представили фильм «Как скажешь, мама»

16:27 26 мая 2017

Сыгравший Люка актер хотел оставить Хана Соло умирать в «Пробуждении Силы»

18:21 26 мая 2017

В Каннах представили «Легенду о Коловрате»

Культура
 — 
08:56 26 мая 2017

Тараканы из стакана

Канны-2017. День 9: беспредел по-русски и по-американски
11:50 26 мая 2017

Поклонская объяснила проверку «Матильды» Учителя запросами граждан

18:44 26 мая 2017

Военный боевик «Т-34» презентовали в Каннах

17:00 25 мая 2017

Путин подарил Калягину книгу о первой российской экспедиции в Бразилию

Россия
Предбрачные игры
Почему россияне не торопятся регистрировать отношения в ЗАГСе
«Делаем умный вид»
Последний звонок в снимках российских выпускников
«Почему я должен уступать место моей ровеснице?!»
Равноправие полов дает женщине возможность платить алименты и стоять в метро
Захарова прокомментировала массовую гибель мирных иракцев под бомбами США
Десятки депутатов Госдумы записались на военные сборы
Мат ползучий
От злого поросенка до приспешника антихриста — как ругаются политики России
Тверской чиновник объяснил нанесение разметки на грунтовку проверкой машины
Все материалы
Мир
Нацист на пути джихада
Жизнь и удивительные приключения Абдул Азиза ибн-Мьятта, британского ультраправого поэта
Маэстро, урежьте марш
Большая семерка и НАТО — не «концерт держав», а оркестр
«Ближние соседи важнее дальних гегемонов»
Александр Ломанов о приоритетах внешней и внутренней политики Китая
WP сообщила о предложении Кушнера Кисляку создать канал связи с Кремлем
СМИ узнали о сокрытии зятем Трампа контактов с российским послом
Умер Збигнев Бжезинский
Египетские ВВС нанесли удары по лагерям террористов в Ливии
Все материалы
Бывший СССР
Отправитель неизвестен
За что Эстония выдворила двух российских дипломатов
Два российских дипломата покинут Эстонию до конца мая
Порошенко пожаловался на «щупальца Кремля»
Эстонский политик указала на маниакальность Таллина в поиске шпионов
Депутаты Рады потребовали зарегистрировать общину язычников в Киеве
Порошенко показали старт новейшей украинской ракеты
Порошенко назвал «российскую агрессию» вызовом для всех черноморских стран
Все материалы
Финансы
На все доля Господа
Как религиозные организации занимаются бизнесом и богатеют
Дефицит мировой пенсионной системы к 2050 году превысит 400 триллионов долларов
Сбербанк испытает дрон для перевозки наличных
Россия потребовала от Украины немедленно погасить проценты по евробондам
Кудрин предрек нефтяным ценам стагнацию до середины 2018 года
Погашение долга перед Россией названо угрозой для экономики Украины
Сбербанк назвал условия для снижения ипотечных ставок до 6-7 процентов
Все материалы
Бизнес
Тьма египетская
Как Арабская Республика борется с дефицитом электричества
РФПИ планирует заключить на Петербургском форуме сделки на 100 миллиардов рублей
Систематические ошибки
Юристы и эксперты усомнились в выводах АФК «Система»
Продажи автомобилей Lada в Европе выросли на 50 процентов
В Минфине назвали несправедливым начисление акцизов импортерам вин задним числом
Завод Mercedes-Benz в Подмосковье наладит выпуск четырех моделей
«Ростех» на централизованных закупках ИТ сэкономит 22 миллиарда рублей
Все материалы
Силовые структуры
Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» ведет огоньПоследний отсчет
До старта новой госпрограммы вооружений остаются месяцы
Битва за ствол
Стрелковое лобби добилось смягчения указа, ограничивающего оборот оружия
40 лет истребителя
Су-27 отмечает юбилей
Начались учения Каспийской флотилии в Дагестане и Астрахани
Минобороны России узнало про сговор ИГ с курдами о выходе из Ракки на Пальмиру
Пентагон сообщил об опасном сближении двух истребителей КНР с самолетом США
Задержанный в Москве террорист свалил вину на сообщника со странными коробками
Все материалы
Наука и техника
В радиоактивный пепел
США оказались на грани ядерной катастрофы
«Декабристы — главный миф русской интеллигенции»
Почему при Сталине декабристы оказались патриотами
Геоглиф в пустыне Наска, ПеруСами научились
Обнаружена технологически развитая цивилизация древности
Шутер Far Cry 5 официально анонсирован
Микроволновку превратили в игровую приставку
СМИ узнали о единственном приложении на iPhone Трампа
В космосе нашли кольцо ядовитого спирта
Все материалы
Спорт
Джордж Гроувз и Федор Чудинов На британский флаг
Сможет ли Федор Чудинов увезти из Шеффилда титул чемпиона мира по боксу
«Дьяволы», покорившие Европу
«Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью впервые выиграл Лигу Европы
Ульяна Тригубчак«Пока не могу преодолеть стеснительность»
Девушка из группы поддержки «Салавата Юлаева» о самосовершенствовании и КХЛ
Чемпион мира по игре в го проиграл три матча подряд компьютерной программе
Тренер «Зенита» обвинил Мутко и судей в помощи «Спартаку»
Бывший футболист «Тоттенхэма» захотел стать порнозвездой
В чемпионате Украины по хоккею осталось два клуба
Все материалы
Культура
Андрей Битов«А запомнят только то, что ты с Вознесенским подрался»
10 внелитературных фактов биографии Андрея Битова
К королеве на поклон
О чем рассказывают премьер-министры на частных встречах с Елизаветой II
Тараканы из стакана
Канны-2017. День 9: беспредел по-русски и по-американски
Группе «Иванушки International» отказали во въезде на Украину
Звягинцев назвал обыски у Серебренникова политическим жестом устрашения
На Каннском фестивале представили фильм «Как скажешь, мама»
Учитель научил
Роман Николая II и Матильды — теперь в основе балета «Лебединое озеро»
Все материалы
Интернет и СМИ
Бей, души, убивай
Социальные сети не просто следят за нашими чувствами, они управляют ими
Самоубийственные аресты
За борьбой с «группами смерти» может стоять конфликт в силовых структурах
Фонд «Дар» пригрозил газете «Собеседник» судом
Украинец подал в суд на Порошенко из-за запрета «ВКонтакте» и «Одноклассников»
Привет, жестокий мир
Боль, отчаяние и мужество в объективах самых талантливых молодых фотографов
Игрушка для рук стала лидером запросов на PornHub
Энтео разработал православный кодекс для русских рэперов
Все материалы
Ценности
Кто людям помогает
Спецодежда каннских борцов со СПИДом
Вышли мне денег!
Ferrari сестры последнего шаха Ирана и кабриолет Марлен Дитрих на вилле Эрба
Azzaro выпустил в честь Эгадских островов духи за 4,6 тысячи долларов
Жюри премии «ТОП-5 АВТО» назвало «Автоперсону года»
Норман Фостер рассказал в Лондоне об истории часов Cartier
Пилоты Scuderia Ferrari наденут очки Ray-Ban
Brioni предложил мужчинам летние двубортные мохеровые смокинги
Все материалы
Путешествия
Taxi with shop window dummy, Highway Route 66, Seligman, Arizona, USA Photographer: © Vnoucek, F.Роуд-трип под кантри-музыку
Как отправиться в автопутешествие по США: советы для начинающих
«Если хочешь выпить — это стоит денег»
Автор тренингов для стюардесс — о том, как угодить всем пассажирам
ourism In Turkey Continues To Struggle As Russia Lifts Travel Ban ANTALYA, TURKEY - JULY 13: Russian tourist Anastasia Goryachih dances poolside at a resort catering to primarily Russian tourists on July 13, 2016 in Antalya, Turkey. Russian President Vladimir Putin last month officially lifted travel restrictions on tourism to Turkey. Russia had banned agency tours to Turkey after a diplomatic crisis erupted when Turkey downed a Russian jet on the Turkey - Syrian border in November 2015. Turkey's tourism is currently in crisis after a series of terrorist attacks, most recently the bombing of Ataturk International Airport tourists numbers have plummeted. The tourist city of Antalya, popular with Russian and European tourists has been hit hard, in May overall visitor numbers to Turkey dropped 34.7 percent and according to figures released by Antalya airport, the number of Russian tourists had dropped 98.5 percent in June, creating one of the worst tourist seasons on record. Antalya is home to some 40,000 Russians permanently living and working in the city, with many working in the tourism sector, local businesses have have felt a ripple effect from the tourism downturn forcing job losses and business closures. The first Russian flight carrying package tourists to Turkey arrived in Antalya on July 9, 2016 bringing hope to local business and tour operators. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)Четыре водочки
Российские туристы вернулись в Анталью, чтобы культурно отдохнуть
МИД призвал россиян в Египте к осмотрительности после нападения на автобус
Российские туристы 14 часов прождали вылета из Турции
Треть российских туристов заявила об отсутствии страха перед эпидемиями
Отель в США стал туристическим хитом после самоубийства певца Криса Корнелла
Все материалы
Из жизни
Не лайкай всуе
10 заповедей самой вредной для психики социальной сети в мире
An antique shop owner naps on a chair outside his shop at a market in Beijing, China, Monday, Aug. 23, 2010. (AP Photo/Alexander F. Yuan)Сокровища за бесценок
Самые удивительные клады, которые нашли в купленном за копейки барахле
US former President Barack Obama and his wife Michelle walk during their visit to Siena, Tuscany region, Italy, Monday, May 22, 2017. The Obamas arrived in Tuscany last Friday for a six-day holiday. (Fabio Di Pietro/ANSA via AP) комментарии: На свободу с чистой совестью
Новая жизнь Обамы и его семьи — еще лучше прежней
43-летняя Хайди Клум снялась обнаженной
Спасенной от морского льва девочке прописали антибиотики
Сотрудник маяка на Белом море бросил работу и четыре дня шагал к ближайшему селу
Мусульманин подал иск на 100 миллионов долларов из-за пиццы со свининой
Все материалы
Лучшее автомобильное видео мая
Две «Тойоты» врезаются друг в друга, британский спорткар соревнуется с самолетом и многое другое
Тест-драйв японского брата «Дастера»
Как Nissan Terrano стал еще ближе к Renault Duster
Чемпионы Формулы-1 в Инди-500
Те, кому «Королевских гонок» оказалось мало
15 машин на реактивной тяге
90-летняя история автомобилей с двигателями от самолетов и ракет
Renault устроила первый публичный показ нового Megane RS
Skoda улучшила Superb
BMW представила скутер будущего
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы