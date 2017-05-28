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Гибче надо быть

Мобилити-трейнинг — модная тренировка для тех, кто не достает пальцами до пола

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Фото: @stellacleyo

Роль хорошей растяжки в фитнесе часто недооценивалась, но теперь с этим покончено: знаменитости из списка «А» все чаще увлекаются тренировками, направленными на повышение гибкости. Мобилити-трейнинг — а так это теперь и называется — практикуют даже на Каннском кинофестивале! В Instagram хештег #bendy (#гибкий) также очень популярен. «Лента.ру» решила узнать, как дотянуться руками до пяток, и понять, зачем это вообще нужно тем, кто и так ведет активный образ жизни.

На днях светские репортеры засняли британскую актрису Эмму Томпсон в необычных позах — прибыв на Каннский кинофестиваль и остановившись в роскошном отеле Eden Roc, 58-летняя кинозвезда отправилась на пляж делать растяжку. И она далеко не одинока: почти все ведущие здоровый образ жизни звезды включают такие тренировки в свое фитнес-расписание. Актрисы Гвинет Пэлтроу, Меган Маркл, Сэди Фрост и многие другие не устают признаваться в любви мобилити-трейнингу.

Растяжка считается одним из трех китов фитнеса, наряду с силовыми и кардиоупражнениями. Те, кто делает стретчинг регулярно, говорят, что он значительно увеличивает визуальный эффект от тренировок на тренажерах. Растяжка формирует красивые продолговатые мышцы и ненавязчивый, но заметный рельеф.

Природные возможности

Любой может улучшить свою гибкость, если регулярно практиковаться, но все-таки возможности мыщц и суставов предопределены генетически.

«Некоторые — а таких примерно семь процентов — никогда не смогут наклониться вперед и достать до ступней, потому что у них укороченные подколенные сухожилия. Даже в детстве», — говорит физиотерапевт Тим Аллардис. Но тут же и обнадеживает: ограниченная подвижность в одном участке не означает, что все тело негибко.

«У всех разные уровни коллагена и разная анатомия. Нас формирует среда, в которой мы растем. Дети, которые больше занимались физическими упражнениями, будут сильнее, подвижнее и взрослыми», — поясняет остеопат Клэр Маккенна. И уточняет, что некоторые виды фитнеса даже мешают хорошей растяжке: «Бодибилдер не может быть таким гибким, как гимнаст или тот, кто занимается йогой, пилатесом». Поднятие тяжестей укорачивает мышцы.

Для тех, кто сидит

Офисная работа тоже не способствует гибкости. Если проводить дни напролет в сидячем положении, подколенные сухожилия сокращаются, а тазобедренные суставы становятся жесткими. Это сказывается на пояснице, вызывая боли. Человек постепенно теряет гибкость. Например, не может дотронуться руками до ступней в наклоне, сесть по-турецки, сцепить руки в замок за спиной (одна сверху, другая снизу).

Свою лепту вносит возраст — из-за дегенеративных изменений, происходящих в суставах (артроз), их подвижность уменьшается.

Зачем это нужно

Поклонники растяжки говорят, что это не только позволяет лучше выглядеть (хотя это так — исправляется осанка, человек словно становится выше ростом). Мобилити-трейнинг заряжает хорошим настроением, помогает циркуляции крови, выводу токсинов. Стретчинг предотвращает спортивные травмы, боли в спине. Прилив крови к мышцам ослабляет аппетит, а значит, делает нас стройнее.

#benddontbreak 👌🏼

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Как стать гибче

«Гибкость сильно зависит от уровня гидратации организма», — говорит Клэр Маккенна. Поэтому обычный фитнес-совет — пить больше воды и меньше кофе и алкоголя — идеально походит и к мобилити-трейнингу.

Тем, кто увлеченно занимается йогой, пилатесом и делает другие упражнения на растяжку, поможет диета с повышенным содержанием коллагена — белка, отвечающего за эластичность тканей. Поэтому рекомендуется пополнить рацион лососем и, возможно, биодобавками с коллагеном.

С чего начать? «Я советую статическую растяжку, — говорит Тим Аллардис. — Чтобы растянуть подколенное сухожилие, положите одну ногу на стул и наклонитесь вперед хотя бы на 30 секунд. Повторите три раза для каждой ноги. Если вы сидите в офисе по 40 часов в неделю, для достижения результата потребуются месяцы. Но зато на упражнения нужно всего несколько минут».

Для улучшения подвижности суставов Клэр Маккена рекомендует обычные прогулки и хотя бы один урок пилатеса в неделю.

Анна Логутова

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